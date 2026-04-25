Príncipe Harry afirma que ‘sempre’ fará parte da família real

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O príncipe Prince Harry insistiu nesta sexta-feira (24) que, apesar de sua ruptura pública, “sempre” fará “parte da família real”, durante uma entrevista concedida na Ucrânia a uma emissora de televisão britânica.

Harry chegou a Kiev na quinta-feira em uma viagem surpresa, poucos dias antes de seu pai, o rei Charles III, iniciar uma visita de Estado aos Estados Unidos organizada pelo presidente Donald Trump.

O filho mais novo da falecida princesa Diana e sua esposa, Meghan Markle, renunciaram às suas funções oficiais em 2020 após um desentendimento com a família real, incluindo seu irmão, o príncipe William.

Mas Harry declarou à ITV News que não se identifica com a descrição de “membro não ativo da realeza”.

“Sempre farei parte da família real e estou aqui trabalhando e fazendo exatamente aquilo para o que nasci, e gosto de fazê-lo”, afirmou.

O termo “membro ativo da realeza” é utilizado para descrever integrantes de alto escalão da família real que desempenham compromissos oficiais como representantes da monarquia.

Na quinta-feira, Harry instou os Estados Unidos a assumirem um papel decisivo para pôr fim à invasão russa da Ucrânia e acrescentou: “Este é um momento para a liderança americana”.

Em resposta a seus comentários, Trump disse a jornalistas: “Sei de uma coisa: o príncipe Harry não fala em nome do Reino Unido, isso é certo. Acho que eu falo mais em nome do Reino Unido do que o príncipe Harry”.

“Mas agradeço muito o conselho dele”, acrescentou com sarcasmo.

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