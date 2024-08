Príncipe Harry e Meghan visitam Colômbia para campanha contra assédio virtual e discriminação

O príncipe Harry e sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, visitam a Colômbia a partir desta quinta-feira (15) a convite da vice-presidente do país, Francia Márquez, com quem participarão em diversos encontros com mulheres e jovens para combater a discriminação e o assédio virtual.

A visita do filho mais novo do rei Charles III do Reino Unido “tem como objetivo construir pontes e abrir portas que nos permitam unir forças para tornar visível e enfrentar um problema que hoje preocupa toda a humanidade: o assédio virtual, as violências no ambiente digital e a discriminação”, declarou Márquez pela manhã, em entrevista coletiva.

Horas depois, Harry e Meghan visitaram um centro cultural no coração de Bogotá com a vice-presidente. Eles foram vistos sorrindo, acompanhados por dançarinos e outras pessoas com trajes de animais.

A agenda indica que, em seguida, eles participarão de um fórum universitário sobre um “futuro digital responsável”.

No próximo sábado, o casal irá a Cartagena (norte). A imprensa local noticiou que eles irão a San Basilio de Palenque, considerada a “primeira cidade livre da América do Sul”, fundada por ex-escravizados que fugiram no século XVIII.

A última parada do casal será no domingo em Cali (sudoeste), capital do Pacífico colombiano. O prefeito da cidade adiantou há algumas semanas que o príncipe e sua esposa participariam do festival Petronio Álvarez de música de origem africana.

O príncipe também se reunirá com a seleção colombiana que participa dos Jogos Invictus, competição criada por ele após vivenciar os horrores da guerra no Afeganistão.

A visita do casal antecede a Conferência Internacional sobre Erradicação da Violência contra Crianças e Adolescentes, que será realizada em Bogotá entre 7 e 8 de novembro.

O casal rompeu os laços com a monarquia britânica em 2020 e agora reside na Califórnia, nos Estados Unidos.

Márquez elogiou sua história na coletiva de imprensa e classificou Meghan como “uma mulher afrodescendente” comprometida com a luta contra “a violência nas redes sociais”, que afeta a “dignidade” das mulheres.

Antes de chegar ao governo, Márquez foi uma ambientalista que lutava pela conservação da água em seu departamento natal de Cauca (sudoeste).

Por conta do ativismo, Márquez foi vítima de atentados. Em julho do ano passado, um carro do comboio de segurança que a acompanhava foi atingido por um tiro.

Diante desses acontecimentos, espera-se que os passeios com o casal visitante sejam realizados sob um forte esquema de segurança.

Harry tem uma relação distante com a família real desde que deixou o Reino Unido com sua esposa.

