Preço do ouro se aproxima de 5.600 dólares após ameaças de Trump contra o Irã

O preço do ouro disparou nesta quinta-feira (29) e atingiu um novo recorde com uma cotação próxima de 5.600 dólares (mais de 29.000 reais) a onça (31,1 gramas), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou ordenar um ataque militar contra o Irã.

Favorecido ainda pela desvalorização do dólar, o interesse por metais preciosos, considerados investimentos refúgio em períodos de incerteza nos mercados, também provocou uma alta momentânea da cotação da prata.

O valor do ouro subiu mais de US$ 300 em um momento da sessão de quinta-feira no mercado asiático, ultrapassando 5.595 dólares a onça, depois que Trump afirmou que Teerã deveria negociar um acordo sobre seu programa nuclear, que o Ocidente acredita ter como objetivo a produção de uma bomba atômica.

“Esperamos que o Irã se sente em breve à mesa para negociar um acordo justo e equitativo para todas as partes – ARMAS NUCLEARES NÃO””, escreveu o presidente republicano em sua plataforma Truth Social. “O tempo se esgota, é realmente essencial!”.

“O próximo ataque será muito pior! Não deixem que isso volte a acontecer”, acrescentou, em referência aos bombardeios americanos contra várias instalações atômicas iranianas em junho do ano passado.

Um grupo de ataque naval americano, que Trump descreveu como uma “armada”, liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln, está em águas do Oriente Médio.

O presidente dos Estados Unidos disse que estava “pronto, disposto e capacitado para cumprir rapidamente sua missão, com rapidez e violência, se necessário”.

A rede CNN afirmou que Trump estava considerando um ataque após o fracasso das negociações nucleares.

– “Confiança” –

“O ouro é o inverso da confiança. Quando a confiança na coerência das políticas perde força, o ouro deixa de se comportar como proteção e passa a ser uma alternativa. Isso é o que estamos vendo agora. Não é medo de uma recessão”, avaliou o analista de mercados Stephen Innes.

Em Hong Kong, pessoas que esperam lucrar com a alta dos metais preciosos estão comprando lingotes de prata como alternativa ao ouro, agora inacessível devido ao preço recorde.

Apesar do aumento da oferta para atender à forte demanda, lojas do centro financeiro semiautônomo chinês registraram o fim do estoque de centenas de lingotes em pouco mais de uma hora.

Ken Wong, aposentado de 65 anos, entrou na fila da loja Lee Cheong por volta das 5H00 e conseguiu comprar cinco barras de prata.

Ele disse à AFP que a compra do metal oferecia a oportunidade de investir rapidamente em um ativo refúgio que está em alta, porque o ouro ficou “muito caro”.

Em outra frente, o aumento das tensões geopolíticas também provocou uma alta de quase 2% nos preços do petróleo, com o West Texas Intermediate no nível mais elevado desde setembro e o Brent do Mar do Norte em uma cotação que não era registrada desde julho, em meio a preocupações com a oferta.

O dólar também continua sob pressão, inclusive após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ter declarado ao canal CNBC que “os Estados Unidos sempre tiveram uma política de dólar forte”, um dia depois de Trump parecer ter celebrado a desvalorização da moeda.

