Presidente da Venezuela promete 4 mil moradias neste ano a afetados por terremotos

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, prometeu nesta segunda-feira entregar até dezembro 4 mil moradias a pessoas afetadas pelo duplo terremoto ocorrido há quase um mês, e superar 10 mil no próximo ano.

Os terremotos consecutivos atingiram o norte da Venezuela em 24 de junho e deixaram 5.278 mortos e quase 17 mil feridos, segundo um balanço oficial divulgado hoje.

No estado costeiro de La Guaira, considerado o marco zero dos terremotos, mais de 20 mil pessoas que perderam suas casas vivem em acampamentos montados em estádios, praças e até mesmo nas calçadas.

“Até o mês de dezembro, estaremos entregando 4 mil moradias. As entregas serão mensais”, prometeu a mandatária durante a entrega televisionada de moradias “completamente equipadas” na capital.

Delcy informou que cerca de 200 famílias foram beneficiadas com apartamentos em um conjunto habitacional de interesse social. “Estes são momentos de alegria em meio à dor daqueles que foram vítimas diretas do duplo terremoto”, comemorou.

“Vamos muito além disso para que, no próximo ano, já tenhamos ultrapassado a marca de 10 mil moradias recuperadas a partir de edifícios que não haviam sido concluídos. Também devemos incorporar o mercado secundário”, acrescentou Delcy.

Na semana passada, a presidente interina afirmou que seu governo trabalha em um plano de reconstrução de moradias. De acordo com estimativas oficiais, o país precisará de cerca de 25 mil moradias para as pessoas que ficaram sem teto. Segundo o balanço oficial, mais de 850 edifícios foram danificados e 190 desabaram totalmente em consequência dos terremotos.

Autoridades não mencionam os desaparecidos, cujo número poderia chegar a 50 mil, segundo a ONU. Outras projeções, no entanto, apontam para um total próximo de 10 mil.

atm/cr/am-lb