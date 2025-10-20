Presidente eleito da Bolívia anuncia retomada de relações com EUA, rompidas em 2008

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz (centro-direita), anunciou, nesta segunda-feira (20), que retomará as relações com os Estados Unidos, rompidas desde 2008, durante o governo do ex-mandatário de esquerda Evo Morales.

Segundo a apuração oficial, Paz, um economista de 58 anos, venceu no domingo o segundo turno das eleições presidenciais, com 54,5% dos votos, frente ao ex-presidente Jorge Quiroga (direita).

Paz assumirá a Presidência em 8 de novembro.

Desde que estava em campanha, ele havia prometido reinserir o país no cenário internacional. Hoje, a Bolívia tem como principais aliados a Venezuela, Cuba, Nicarágua e Rússia.

“No caso pontual dos Estados Unidos (…), essa relação será retomada”, assegurou o presidente eleito em sua primeira coletiva de imprensa após a vitória.

Em 2008, Morales expulsou o então embaixador americano em La Paz Philip Goldberg, sob a acusação de apoiar uma conspiração de direita para dividir a Bolívia. Ele também retirou do país as agências americanas antidrogas (DEA) e de cooperação internacional (USAID).

Washington negou as acusações e, em reciprocidade, expulsou o embaixador boliviano.

Desde então, Bolívia e Estados Unidos não têm laços diplomáticos.

“Estamos dialogando especialmente com o governo dos Estados Unidos. Acredito que isto é muito importante”, afirmou Paz nesta segunda-feira.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, comentou no domingo que “depois de duas décadas de uma administração ruim, a eleição de Paz representa uma oportunidade de transformação para as duas nações”.

