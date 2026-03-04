Primárias do Texas marcam o início das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos

Os americanos iniciaram na terça-feira (4) a temporada de eleições primárias de meio de mandato, que podem redesenhar o mapa político em Washington e determinar como será o restante da presidência de Donald Trump.

Em novembro, os eleitores dos Estados Unidos definirão todos os membros da Câmara dos Representantes e 35 das 100 cadeiras do Senado. O pleito determinará se Trump governará com um Congresso favorável ou se enfrentará uma maioria democrata com poder para bloquear projetos de lei e iniciar investigações.

O Texas, segundo estado mais populoso do país, liderou a primeira jornada das primárias. Carolina do Norte e Arkansas também organizaram votações.

As primárias no Texas definem candidatos ao Senado, em um primeiro teste de como republicanos e democratas se posicionarão para os dois últimos anos de mandato de Trump.

A disputa republicana no estado envolve o senador John Cornyn, que busca um quarto mandato, e o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, um grande aliado de Trump que conquistou uma base leal — apesar de anos de controvérsias éticas e de um processo de impeachment em 2023 — ao canalizar a raiva contra Washington.

Os canais CNN e NBC News projetaram na noite de terça-feira um segundo turno em maio entre os dois candidatos, já que nenhum teria superado a barreira de 50% dos votos necessária para garantir a vitória na terça-feira.

Cornyn, que há muito tempo é considerado um nome seguro em sua cadeira no Senado, advertiu que indicar Paxton poderia colocar em perigo uma vaga que os republicanos esperam manter em novembro.

Do lado democrata no Texas, a disputa acontece entre Jasmine Crockett, deputada afro-americana de 44 anos conhecida por sua franqueza, que insiste na necessidade de uma personalidade combativa como a dela para enfrentar Trump, e James Talarico, um pastor branco de 36 anos e membro do Congresso do Texas, que ganhou notoriedade graças a entrevistas muito comentadas em círculos conservadores, nas quais afirma que não quer deixar para a direita a mensagem da Bíblia.

Algumas projeções da imprensa americana indicam uma provável vitória de Talarico

“Donald Trump está na linha de frente em todas as primárias, gostem ou não os candidatos”, disse Peter Loge, professor de Comunicação Política na Universidade George Washington.

Na Carolina do Norte, os democratas almejam recuperar uma cadeira no Senado. As projeções da votação antecipada mostram que Michael Whatley, ex-presidente do Comitê Nacional Republicano (RNC), enfrentará Roy Cooper, ex-governador democrata do estado (2017-2025), nas eleições de novembro.

Os republicanos iniciam a temporada eleitoral defendendo uma vantagem de 53–47 no Senado e uma estreita maioria na Câmara dos Representantes (218-214, com três cadeiras vagas de um total de 435).

