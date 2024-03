Putin é considerado vencedor das eleições da Rússia com 88% dos votos

6 minutos

Por Guy Faulconbridge e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) – O presidente Vladimir Putin obteve uma votação recorde de 88% na eleição presidencial da Rússia neste domingo, segundo pesquisas de boca de urna e primeiros resultados, fortificando sua posição no poder, apesar de milhares de adversários terem participado de um protesto simbólico nas seções eleitorais.

Os resultados antecipados significam que Putin, que chegou ao poder em 1999, parece ter facilmente vencido um sexto mandato de seis anos que o permitirá superar Josef Stalin e se tornar o líder mais longevo da Rússia em mais de 200 anos.

Putin levou 87,8% dos votos, o melhor resultado da história da Rússia pós-União Soviética, segundo uma pesquisa de boca de urna da FOM. O Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia (VCIOM) colocou Putin em 87%. Os primeiros resultados oficiais indicaram que as pesquisas foram precisas.

A eleição foi realizada pouco mais de dois anos depois de Putin iniciar o mais mortal conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial ao ordenar a invasão da Ucrânia. Ele a apresenta como uma “operação militar especial”.

A guerra pairou sobre os três dias de eleição: a Ucrânia tem atacado repetidamente refinarias de petróleo na Rússia, bombardeado regiões russas e tentado penetrar nas fronteiras russas — ação que Putin disse que não ficará impune.

Embora a reeleição de Putin não estivesse em dúvida, dado o seu controle sobre a Rússia e a ausência de adversários reais, o ex-espião da KGB queria mostrar que tem o apoio esmagador dos russos. Várias horas antes do fechamento das urnas, às 18h00 GMT, o comparecimento em todo o país ultrapassou os níveis de 2018 de 67,5%.

Os partidários do oponente mais proeminente de Putin, Alexei Navalny, que morreu em uma prisão no Ártico no mês passado, pediram aos russos que comparecessem a um protesto “Meio-dia contra Putin” para mostrar sua discordância em relação a um líder que eles consideram um autocrata corrupto.

Não houve registro independente de quantos dos 114 milhões de eleitores russos participaram das manifestações da oposição, em meio a uma segurança extremamente rígida que envolveu dezenas de milhares de policiais e agentes de segurança.

Os jornalistas da Reuters observaram um aumento no fluxo de eleitores, especialmente jovens, ao meio-dia nos locais de votação em Moscou, São Petersburgo e Ecaterimburgo, com filas de várias centenas e até milhares de pessoas.

Alguns disseram estar protestando, embora houvesse poucos sinais externos que os distinguissem dos eleitores comuns.

Quando o meio-dia chegou na Ásia e na Europa, centenas de pessoas se reuniram em seções eleitorais em missões diplomáticas russas. A viúva de Navalny, Yulia, apareceu na embaixada russa em Berlim sob aplausos e cantos de “Yulia, Yulia”.

Apoiadores exilados de Navalny transmitiram imagens no YouTube de protestos na Rússia e no exterior.

‘AS PESSOAS VIRAM QUE NÃO ESTAVAM SOZINHAS’

“Mostramos a nós mesmos, a toda a Rússia e ao mundo inteiro que Putin não é a Rússia, que Putin tomou o poder na Rússia”, disse Ruslan Shaveddinov, da Fundação Anticorrupção de Navalny. “Nossa vitória é que nós, o povo, derrotamos o medo, derrotamos a solidão, muitas pessoas viram que não estavam sozinhas.”

Leonid Volkov, um assessor exilado de Navalny que foi atacado com um martelo na semana passada em Vilnius, estimou que centenas de milhares de pessoas compareceram às seções eleitorais em Moscou, São Petersburgo, Ecaterimburgo e outras cidades.

Pelo menos 74 pessoas foram presas no domingo em toda a Rússia, de acordo com o OVD-Info, um grupo que monitora a repressão à dissidência.

Nos dois dias anteriores, houve incidentes dispersos de protestos, quando alguns russos atearam fogo em cabines de votação ou despejaram tinta verde nas urnas. As autoridades russas os chamaram de canalhas e traidores. Os opositores postaram algumas fotos de cédulas estragadas com slogans que insultavam Putin.

Mas a morte de Navalny deixou a oposição privada de seu líder mais proeminente, e outras figuras importantes da oposição estão no exterior, na prisão ou mortas.

O Ocidente classifica Putin como um autocrata e um assassino. No mês passado, o presidente dos EUA, Joe Biden, o apelidou de “louco”. O Tribunal Penal Internacional em Haia o indiciou pelo suposto crime de guerra de sequestro de crianças ucranianas, o que o Kremlin nega.

Putin apresenta a guerra como parte de uma batalha secular contra um Ocidente decadente e em declínio que, segundo ele, humilhou a Rússia após a Guerra Fria ao invadir a esfera de influência de Moscou.

A eleição na Rússia ocorre no momento em que os chefes de espionagem ocidentais dizem ser uma encruzilhada para a guerra da Ucrânia e para o Ocidente em geral, no que Biden apresenta como uma luta do século XXI entre democracias e autocracias.

O apoio à Ucrânia está emaranhado na política interna dos EUA antes da eleição presidencial de novembro, colocando Biden contra seu antecessor Donald Trump, cujo partido republicano no Congresso bloqueou a ajuda militar a Kiev.

Embora Kiev tenha recapturado territórios após a invasão em 2022, as forças russas obtiveram ganhos recentes após uma contraofensiva ucraniana fracassada no ano passado.

O governo Biden teme que Putin possa conquistar uma fatia maior da Ucrânia, a menos que Kiev obtenha mais apoio em breve. O diretor da CIA, William Burns, disse que isso poderia encorajar a China.

Putin diz que o Ocidente está envolvido em uma guerra híbrida contra a Rússia e que a inteligência ocidental e a Ucrânia estão tentando atrapalhar as eleições.

A votação também ocorreu na Crimeia, que Moscou tomou da Ucrânia em 2014, e em outras quatro regiões ucranianas que controla parcialmente e reivindica desde 2022. Kiev considera a eleição no território ocupado como ilegal e nula.