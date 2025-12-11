Receita da Rússia com exportações de petróleo registra queda expressiva

A receita da Rússia com exportações de petróleo e seus derivados caiu em novembro para “o menor nível” desde o início da invasão da Ucrânia e mesmo da pandemia de covid-19, indicou a Agência Internacional de Energia em seu relatório mensal.

As exportações de petróleo bruto e de seus produtos diminuíram em 420 mil barris por dia, a 6,9 milhões de barris diários em novembro, “o menor nível desde o início da guerra” e “desde a pandemia de covid”, destacou a AIE no relatório publicado nesta quinta-feira (11).

A redução de petróleo bruto foi de 290 mil barris por dia enquanto seus derivados recuaram 130 mil.

“A redução dos volumes exportados, combinada com preços mais baixos, fez cair as receitas para 11 bilhões de dólares (60,11 bilhões de reais), ou seja, 3,6 bilhões (19,67 bilhões de reais) na comparação anual e 11,4 bilhões (62,30 bilhões de reais) abaixo da média do primeiro semestre de 2022, após a invasão da Ucrânia”, indicou a agência da OCDE.

O setor energético, pulmão econômico da Rússia, está sob pressão devido às sanções ocidentais, destinadas a travar o financiamento da guerra empreendida por Moscou na Ucrânia.

