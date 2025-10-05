The Swiss voice in the world since 1935

Republicanos reforçam ameaça de demissões em massa nos EUA por ‘shutdown’

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

As consequências da paralisação orçamentária do governo dos Estados Unidos (o chamado ‘shutdown’) serão cada vez mais nocivas, com a possibilidade de demissões em massa de funcionários públicos, voltaram a ameaçar líderes republicanos e um assessor do presidente Donald Trump neste domingo (5). 

Este risco tem sido mencionado pelo próprio presidente Trump desde o início do bloqueio orçamentário, na última quarta-feira, pelo qual a maioria republicana e a oposição democrata se culpam mutuamente.

A paralisação do governo federal, que entrará em sua segunda semana nesta segunda-feira, ainda parece longe de uma solução.

Desde sua reunião mal-sucedida na Casa Branca, na última segunda-feira, os principais líderes do Congresso, tanto do Partido Democratas quanto do Republicano, não voltaram a se encontrar, segundo um alto funcionário democrata. 

Sua equipe se nega a ceder sobre o tema crucial dos subsídios ao seguro médico. 

“Se o presidente acredita que as negociações não vão a lugar nenhum, então as demissões vão começar”, ameaçou, em declarações à CNN, neste domingo, Kevin Hassett, o principal assessor econômico de Donald Trump. 

“Mantemos a esperança de que com um novo começo, no início desta semana, possamos convencer os democratas de que o bom senso é evitar tais demissões”, acrescentou. 

O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, reconheceu, por sua vez, que as duas partes seguiam em ponto morto e sugeriu que mais trabalhadores americanos sofreriam as consequências. 

“Isto vai ficar incômodo”, insinuou, em declarações à Fox News, ao mesmo tempo em que confirmou que continuam os diálogos nos bastidores sobre uma possível extensão dos subsídios do “Obamacare”, o programa de seguro de saúde para a classe trabalhadora, aprovado durante a Presidência do democrata Barack Obama. 

Mas por quanto tempo pode durar este impasse, sem precedentes em sete anos? “Tanto quanto os democratas quiserem”, respondeu Thune. 

Em março, quando a ameaça de uma paralisação já rondava o governo federal, os democratas foram os primeiros a ceder, e uma minoria concordou em votar uma resolução republicana que mantinha estes subsídios por apenas seis meses. 

“Se os republicanos continuarem se negando a estender as isenções fiscais” do Obamacare, “dezenas de milhões de contribuintes sofrerão um aumento drástico” de seus custos de atenção médica, declarou à NBC Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara de Representantes. 

Centenas de milhares de funcionários públicos “não essenciais” foram suspensos desde a quarta-feira e não estão recebendo salário. 

A menos que sejam demitidos, sua situação deveria se regularizar ao final deste “shutdown”, uma situação extremamente impopular, que durou 35 dias durante o último episódio, no primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca.

bl/eml/dg/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
10 Curtidas
46 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
32 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR