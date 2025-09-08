The Swiss voice in the world since 1935

Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Rick Davies, cantor e fundador do grupo britânico Supertramp, morreu no sábado (6) aos 81 anos, após uma batalha de mais de 10 anos contra um câncer, anunciou a banda no domingo. 

Davies fundou, em 1969 ao lado de Roger Hodgson, o Supertramp, um grupo de rock progressivo que se tornou conhecido pelo grande sucesso “Breakfast in America”, que vendeu dezenas de milhões de cópias e ganhou dois prêmios Grammy. 

“Ele foi a voz e o pianista por trás das músicas mais icônicas do Supertramp, deixando uma marca indelével na história do rock”, afirma a mensagem publicada na página do grupo nas redes sociais.

“Seus vocais emocionantes e seu toque inconfundível no Wurlitzer se tornaram o coração do som da banda”, acrescentou o grupo.

Davies, nascido em 1944 em Swindon, no Reino Unido, morreu em sua residência em Long Island, nos Estados Unidos, segundo a imprensa.

O músico, que era cantor e tecladista, é o compositor de canções como “Goodbye Stranger” ou “Bloody Well Right”.

Davies era o único membro fundador do Supertramp que permanecia na banda desde a saída de Hodgson em 1983. Em tese, ele não tinha o direito de interpretar as canções deste último no palco, como o sucesso “The Logical Song”.

Em 2015, o cantor anunciou que sofria de um mieloma múltiplo, um tipo de câncer na medula óssea, e iniciou um “tratamento agressivo” que obrigou o Supertramp a cancelar uma turnê europeia. 

A luta contra a doença nunca parou e o grupo não voltou a subir nos palcos.

cla/an/meb/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR