Segunda carga de ajuda humanitária mexicana chega a Cuba

afp_tickers

2 minutos

Dois navios da Marinha do México com quase 1.200 toneladas de ajuda humanitária chegaram a Cuba neste sábado (28), o segundo carregamento enviado em menos de um mês à ilha, imersa em uma profunda crise econômica e submetida a fortes pressões dos Estados Unidos.

Os navios Papaloapan e Huasteco, enviados na terça-feira pelo governo da presidente Claudia Sheinbaum, entraram no porto de Havana ao amanhecer deste sábado, constataram jornalistas da AFP.

A Chancelaria mexicana informou que os navios transportam “1.193 toneladas de víveres destinados à população civil da ilha de Cuba”. A carga inclui 23 toneladas de alimentos doados por civis mexicanos no âmbito de uma campanha de apoio a Cuba.

Este é o segundo envio de ajuda material do México após a chegada a Havana, em 12 de fevereiro, de cerca de 814 toneladas de leite líquido e em pó, derivados de carne, feijão, arroz e artigos de higiene pessoal.

Havana acusa o presidente americano, Donald Trump, de tentar “asfixiar” a economia cubana mediante um bloqueio energético de fato que ameaça os países que fornecerem petróleo ao Estado cubano, embora Washington tenha autorizado a venda de combustível para empresas privadas da ilha.

Cuba enfrenta há seis anos uma profunda crise marcada pela inflação alta, apagões prolongados e escassez de alimentos e medicamentos, atribuída ao endurecimento das sanções americanas, à baixa produtividade de sua economia centralizada e a queda vertiginosa do turismo.

O coordenador da ONU em Cuba, Francisco Pichón, advertiu que a crise humanitária na ilha “se agrava dia a dia” e assinalou que a situação não corresponde a uma “escassez temporária”, mas a um “choque energético mais sistêmico” que é “o principal fator de multiplicação dos riscos humanitários” para a população.

lis-jb/ad/mvv