Sentenciados por matarem seus pais, irmãos Menéndez têm novo julgamento negado

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Lyle e Erik Menéndez, que cumprem mais de três décadas de prisão pelo assassinato de seus pais em uma mansão luxuosa em Beverly Hills, perderam sua aposta por um novo julgamento.

A decisão proferida por um juiz de Los Angeles na noite de segunda-feira (15) é o mais recente revés para a campanha midiática dos irmãos Menéndez, que também tiveram seus pedidos de liberdade condicional negados em agosto.

Os Menéndez, cujo caso foi abordado em um documentário e em uma minissérie da Netflix, haviam argumentado que a nova evidência relacionada com o suposto abuso sexual que sofreram do pai justificava um novo julgamento.

Mas o juiz considerou que essa evidência não contribuiu para “as alegações de abuso que o júri já havia considerado, e concluiu ainda assim que os irmãos planejaram e executaram o plano de matar seu pai abusivo e sua mãe cúmplice”.

Tampouco permitiria argumentar que agiram em legítima defesa porque a nova evidencia não “prova que os irmãos sofreram medo de perigo iminente”, decidiu o juiz William C. Ryan, de acordo com um memorando emitido pela corte.

Os irmãos mataram José e Kitty Menéndez com tiros de escopeta em 1989, em um crime brutal que os promotores caracterizaram no julgamento como uma tentativa de herdar a fortuna multimilionária da família.

Lyle e Erik afirmam que cometeram o duplo parricídio após anos de abusos sexuais e psicológicos de seu pai, amparado pela negligência de sua mãe.

A nova evidência apresentada inclui uma carta supostamente escrita por Erik para seu primo detalhando o abuso, e o testemunho de Roy Roselló, ex-integrante do grupo musical Menudo, que acusou José Menéndez de estuprá-lo.

Lyle, de 57 anos, e Erik, de 54, podem recorrer da decisão do juiz.

Além disso, podem voltar a pedir liberdade condicional em três anos, pois suas sentenças originais de prisão perpétua foram reduzidas para 50 anos em maio.

Sua única chance de serem libertados antes é se o governador da Califórnia, Gavin Newsom, lhes conceder clemência.

