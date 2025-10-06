The Swiss voice in the world since 1935

Sobe para 63 o número de mortos por desabamento de escola na Indonésia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O número de mortos no desabamento de uma escola na Indonésia na semana passada subiu para 63 nesta segunda-feira (6), informaram as autoridades, enquanto as equipes de resgate continuam recuperando os corpos. 

Parte da escola islâmica de vários andares, localizada na região de Sidoarjo, em Java, desabou na última segunda-feira, enquanto mais de 150 alunos se reuniam para as orações da tarde. 

Pelo menos seis menores ainda estão desaparecidos. 

“Esperamos concluir a operação de recuperação hoje [segunda-feira] e devolver os corpos às suas famílias”, disse Yudhi Bramantyo, diretor de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate, em entrevista coletiva. 

O desabamento é o desastre mais mortal na Indonésia até agora neste ano, disse Budi Irawan, vice-diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB). 

As famílias dos desaparecidos concordaram com o uso de maquinário pesado na quinta-feira, após o período de 72 horas, durante o qual há maior chance de sobrevivência. 

As investigações iniciais sugerem que a má qualidade da construção pode ter contribuído para o incidente.

str-dsa/fox/pc/an/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
11 Curtidas
55 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
32 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR