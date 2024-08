Tempestades e inundações deixam 28 mortos na Índia

afp_tickers

1 minuto

As fortes chuvas de monções provocaram grandes inundações e danos consideráveis no oeste da Índia, onde pelo menos 28 pessoas morreram nos últimos três dias, anunciaram as autoridades locais.

O governo do estado de Gujarat afirmou que 13 pessoas morreram afogadas e os demais óbitos foram provocados pelo desabamento de casas ou queda de árvores.

As fortes chuvas, que já mataram 60 pessoas em outras regiões da Índia e em Bangladesh, provocaram as cheias de rios e forçaram 30 mil pessoas a abandonar suas casas.

O jornal Indian Express informou que o balanço de vítimas no estado de Gujarat pode chegar a 35 pessoas.

Os serviços de emergência utilizam botes infláveis para resgatar as pessoas bloqueadas pelas enchentes.

As chuvas são comuns durante a temporada de monções, que vai de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que a mudança climática provoca o aumento da frequência e da intensidade dos fenômenos extremos.

str-abh/pjm/fox/dbh/an/fp