Trump apresenta novo heliporto da Casa Branca

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O presidente dos Estados Unidos apresentou nesta quarta-feira (19) uma nova pista de pouso para helicópteros na Casa Branca, o mais recente de uma série de projetos de construção com os quais ele busca deixar sua marca em Washington.

“Se tem algo que eu sei fazer é construir. Amo a construção”, declarou Donald Trump, segundo o qual o heliporto de granito é necessário porque as novas versões do helicóptero Marine One queimariam ou danificariam o gramado do emblemático jardim traseiro da Casa Branca.

O presidente americano confirmou que pediu para ser refeita a obra original na área de pouso, porque era muito inclinada. Trump afirmou que ela ficará pronta antes da chegada do presidente chinês, prevista para 24 de setembro.

Em seguida, o presidente assinou uma pedra em forma de cabeça de águia que será inserida na plataforma, uma réplica gigante do selo presidencial.

Grande parte do gramado histórico que foi palco de momentos como a assinatura dos Acordos de Oslo, em 1993, foi removida para a construção do heliporto.

Críticos atacaram a série de obras promovida por Trump em seu segundo mandato, que inclui a demolição da Ala Leste da Casa Branca para a construção de um salão de baile, um projeto paralisado por ações judiciais. Na semana passada, o governo Trump pediu à Suprema Corte que permita a conclusão da obra, por motivo de segurança nacional.

O presidente afirmou que o salão será financiado com recursos privados, mas reportagens publicadas em junho mostraram que uma quantia significativa de dinheiro público estava sendo destinada ao projeto.

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