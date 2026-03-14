Trump diz que outros países ‘devem se ocupar’ da segurança do Estreito de Ormuz

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (14) que outros países “devem se ocupar” da segurança do Estreito de Ormuz, que está efetivamente bloqueado pelo Irã desde o início da guerra, embora tenha dito que os Estados Unidos prestariam auxílio.

Os preços internacionais do petróleo subiram 40% desde que os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, há duas semanas, acirraram as tensões no Oriente Médio.

“Os Estados Unidos derrotaram e aniquilaram completamente o Irã, tanto militar quanto economicamente, e de todas as outras formas, mas os países do mundo que recebem petróleo através do Estreito de Ormuz devem se ocupar dessa passagem, e nós ajudaremos, MUITO!”, prometeu Trump nas redes sociais.

“Os Estados Unidos também coordenarão com esses países para garantir que tudo transcorra de forma rápida, tranquila e bem”, observou.

Trump, que afirmou que os Estados Unidos em breve começarão a escoltar petroleiros pelo estreito, acrescentou que espera que China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido enviem navios para garantir a passagem.

Os ataques iranianos em resposta à ofensiva lançada por Israel e pelos Estados Unidos em 28 de fevereiro praticamente paralisaram o tráfego marítimo no estreito, por onde normalmente passa um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo. Em seu ponto mais estreito, ele tem 54 quilômetros de largura.

Em suas publicações neste sábado, Trump afirmou que as capacidades militares do Irã foram destruídas, mas admitiu que Teerã ainda é capaz de atacar o estreito.

“É fácil para eles enviarem um ou dois drones, colocarem uma mina ou lançarem um míssil de curto alcance em algum lugar ao longo ou dentro desta hidrovia, por mais derrotados que estejam”, escreveu ele.

Trump instou as nações a enviarem navios para o estreito, mas advertiu que “os Estados Unidos bombardearão implacavelmente a costa e afundarão continuamente navios e embarcações iranianas. De uma forma ou de outra, em breve tornaremos o Estreito de Ormuz ABERTO, SEGURO e LIVRE!”.

Na sexta-feira, as forças armadas dos EUA lançaram um intenso bombardeio contra alvos na ilha de Kharg, de onde saem todas as exportações de petróleo do Irã.

Os aliados dos EUA têm se mostrado relutantes em fornecer apoio militar aos ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, mas mobilizaram navios de guerra à medida que o conflito se intensifica.

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