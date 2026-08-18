Trump e Casa Branca atacam jornalista por pergunta sobre assessora

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Donald Trump e a equipe da Casa Branca atacaram uma jornalista da rede de TV CNN, após ela indagar sobre a relação do presidente americano com uma assessora.

Durante um evento no Salão Oval, a jornalista Kristen Holmes pediu a Trump, 80, que respondesse aos comentários de um congressista democrata sobre a assessora-executiva do presidente, Natalie Harp, 35. A funcionária ganhou destaque após a divulgação de que ela foi uma das poucas assessoras que acompanharam Trump durante uma troca secreta de avião na Turquia, no mês passado.

“Um dia seus filhos vão se deparar com sua pergunta repugnante e desumana”, publicou a Casa Branca em sua conta Rapid Response, no X. Já Trump disse que Kristen era “muito desrespeitosa”, quando ela fazia uma pergunta sobre a Coreia do Norte. “Você é uma pessoa espalhafatosa e rude, você é fake news, fique quieta.”

A Casa Branca criticou o fato de a pergunta ter sido feita durante um evento em homenagem a um salva-vidas adolescente. “Apoiamos firmemente Kristen e rejeitamos esses ataques”, manifestou a CNN.

Na véspera, o senador democrata Jon Ossoff acusou Trump de querer “construir seu salão de baile e viajar com Natalie” em vez de fazer seu trabalho. No livro “Regime Change”, lançado neste ano, dois jornalistas do New York Times destacam que a lealdade de Natalie se estende ao envio de cartas a Trump, incluindo uma que dizia: “Você é tudo o que importa para mim.”

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