Trump será entrevistado nesta segunda-feira por seu aliado Elon Musk ao vivo no X

O ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, será entrevistado, nesta segunda-feira (12), por seu aliado, o magnata Elon Musk, em uma transmissão ao vivo na rede social X.

Será “sem roteiro e sem limites nos assuntos, então deve ser muito divertido”, escreveu Musk no domingo, que desde a aquisição do X – antigo Twitter – é acusado de usar a rede social como palanque para teorias da conspiração da extrema direita.

A entrevista será transmitida às 21h, horário de Brasília, na conta oficial do candidato @realDonaldTrump, que antes da entrevista publicou no X pela primeira vez em mais de um ano.

A mensagem traz um vídeo em que ele se coloca como vítima de perseguição por parte de interesses que querem “destruir” os Estados Unidos.

Musk tornou-se um crítico feroz do atual presidente americano, o democrata Joe Biden, e publica mensagens para seus mais de 194 milhões de seguidores no X, nas quais critica os esforços do mandatário para promover a diversidade e a inclusão, assim como suas políticas migratórias.

A União Europeia alertou Elon Musk sobre sua obrigação legal de impedir a eventual divulgação de conteúdos nocivos em sua plataforma.

Em uma carta a Musk, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, lembrou que a entrevista será “acessível aos usuários da UE” e, por isso, “monitoramos os riscos potenciais na UE associados à divulgação de conteúdos que podem envolver violência, ódio e racismo”.

A rede X tornou-se o centro de uma acirrada controvérsia nas últimas semanas por permitir a divulgação de informações e materiais falsos vistos como um incentivo à violência em meio aos distúrbios nas ruas causados por grupos de extrema direita no Reino Unido.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, realiza uma investigação sobre a adaptação das regras de funcionamento do X à Lei dos Serviços Digitais (LSD), que regula o funcionamento das plataformas na UE.

Por esta razão, Breton alertou Musk que “qualquer efeito negativo do conteúdo ilegal no X na UE (…) pode ser relevante no contexto do procedimento atual”.

