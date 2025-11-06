Tufão Kalmaegi toca o solo no Vietnã após deixar mais de 140 mortos nas Filipinas

O tufão Kalmaegi tocou o solo, nesta quinta-feira (6), na costa central do Vietnã, já devastada pelas tempestades, onde milhares de pessoas foram retiradas de áreas na trajetória de um dos ciclones mais mortais do mundo este ano.

O Kalmaegi causou um rastro de destruição nas Filipinas esta semana, deixando mais de 140 mortos e 127 desaparecidos após provocar inundações devastadoras.

Na noite de quinta-feira, atingiu o centro do Vietnã com ventos sustentados de até 150 quilômetros por hora e rajadas muito mais rápidas, informou o Ministério do Meio Ambiente do país asiático.

“O vento é tão forte que nada pode resistir a ele”, declarou à AFP Vu Van Hao, de 48 anos, enquanto observava janelas destruídas pela tempestade no saguão de um hotel na província de Gia Lai.

O tufão atingiu o centro do Vietnã enquanto a região ainda se recuperava de mais de uma semana de inundações e chuvas recordes que causaram a morte de pelo menos 47 pessoas.

“Este é um tufão enorme com uma capacidade devastadora terrível”, afirmou Pham Anh Tuan, um alto funcionário provincial de Gia Lai, de onde, segundo a imprensa estatal, mais de 7.000 pessoas haviam sido retiradas antes da noite de quarta-feira.

Dezenas de pessoas, incluindo mulheres idosas e crianças, se refugiaram na quinta-feira em uma escola, levando colchonetes, travesseiros e cobertores.

“Já não sou jovem e não quero arriscar minha vida”, disse Tran Thi Nghia, de 56 anos, que abandonou sua casa de um andar por pressão das autoridades.

O Vietnã está localizado em uma das regiões mais ativas do planeta em termos de ciclones tropicais e geralmente é afetado por 10 tufões ou tempestades por ano.

– “Calamidade nacional” –

O Kalmaegi é o tufão mais letal registrado no planeta em 2025, segundo a base de dados de desastres EM-DAT.

As inundações provocadas pelo tufão, descritas como sem precedentes, devastaram povoados e cidades na província de Cebu, onde arrastaram veículos, barracos e até mesmo enormes contêineres de transporte.

Mais de 500.000 pessoas foram deslocadas pelas inundações.

O presidente filipino, Ferdinand Marcos, declarou “estado de calamidade nacional”, o que autoriza o governo a liberar fundos para ajuda humanitária e a impor limites aos preços de produtos de primeira necessidade.

Em Liloan, um povoado perto da cidade de Cebu onde 35 corpos foram retirados das zonas inundadas, jornalistas da AFP viram carros empilhados e telhados arrancados de edifícios, cujos moradores tentavam remover a lama.

Uma mulher com necessidades especiais foi uma das vítimas em Liloan, ao ficar presa em um quarto quando sua casa foi inundada.

“Tentamos abrir [a porta de seu quarto] com uma faca e uma alavanca, mas ela não cedeu. Depois, a geladeira começou a boiar”, contou Christine Aton, irmã da vítima.

“Abri a janela e meu pai e eu saímos nadando. Choramos porque queríamos salvar minha irmã mais velha”, relatou a mulher, de 29 anos.

– Fuga do Tufão –

As tempestades estão se tornando mais intensas devido à mudança climática, alertam os cientistas.

O meteorologista Benison Estareja disse à AFP que a chuva registrada durante a passagem de Kalmaegi foi 1,5 vezes superior à média prevista para Cebu durante todo o mês de novembro. Ele destacou que era algo que ocorria “uma vez a cada 20 anos”.

No Vietnã, alguns residentes na trajetória do tufão subiram em motocicletas carregadas com água, roupas e outros itens essenciais antes de se afastarem rapidamente de suas modestas casas com telhados de aço.

“Só vivi um grande tufão nesta área em toda a minha vida”, disse um homem de 53 anos que se identificou como Thanh, com a intenção de enfrentar a tempestade em sua casa de concreto.

“Só temo as chuvas fortes que podem causar grandes inundações”, acrescentou.

As escolas fecharam na quinta e sexta-feira nas províncias de Gia Lai e Quang Ngai e pelo menos cinco aeroportos foram fechados, segundo as autoridades, enquanto dezenas de voos foram desviados.

