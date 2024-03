Ucrânia diz que ataques russos com drones e mísseis atingiram instalações de energia

Por Pavel Polityuk

KIEV (Reuters) – Ataques russos de mísseis e drones atingiram usinas termelétricas e hidrelétricas no centro e oeste da Ucrânia, disse a operadora de rede elétrica Ukrenergo nesta sexta-feira, no último ataque contra a já danificada infraestrutura energética do país.

“Durante a noite, os russos atacaram novamente as instalações de energia em um ataque massivo e combinado”, disse Ukrenergo no aplicativo de mensagens Telegram.

“As usinas termelétricas e hidrelétricas nas regiões centro e oeste foram danificadas”.

Autoridades regionais disseram que as forças russas atacaram a infraestrutura no distrito de Kamianske, perto da cidade de Dnipro. Pelo menos uma pessoa ficou ferida, acrescentaram.

O ministro da energia ucraniano, German Galushchenko, também disse que instalações de energia nas regiões de Dnipropetrovsk, Poltava e Cherkasy foram atacadas.

“As instalações de geração de eletricidade foram alvo de drones e mísseis”, disse Gelushchenko no Facebook.

O primeiro-ministro Denys Shmyhal disse mais tarde num comunicado que instalações energéticas em seis regiões ucranianas tinham sido atacadas. Ele disse que a Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa aérea para garantir infraestruturas críticas e proteger a população.

Os militares ucranianos disseram que sua força aérea destruiu 58 drones de ataque lançados pela Rússia durante a noite, de um total de 60, junto com 26 dos 39 mísseis.

“O inimigo lançou um poderoso míssil e ataque aéreo contra o setor de combustível e energia da Ucrânia, utilizando vários tipos de mísseis e drones de ataque”, disse o comandante.

A Reuters não pôde verificar o relatório de forma independente.

A televisão ucraniana disse que explosões foram ouvidas nas regiões de Ivano-Frankivsk e Khmelnytskyi, bem como na cidade de Dnipro, enquanto mísseis de cruzeiro russos eram avistados no espaço aéreo ucraniano.

(Reportagem de Pavel Polityuk)