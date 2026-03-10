Cantão suíço rejeita retirar pênis do urso em seu brasão oficial
Autoridades cantonais afirmam que o detalhe faz parte de uma tradição heráldica de mais de 600 anos e não será alterado.
O governo cantonal rejeitou a proposta de modificar o tradicional urso que aparece no brasão oficial do cantão. A resposta foi dada a uma pergunta formal do deputado Thomas Brönnimann, do Partido Verde Liberal.
O parlamentar questionou se não seria mais apropriado representar o animal sem seus atributos masculinos, de forma que toda a população se sentisse melhor representada. Como símbolo de progresso, sugeriu também que o urso fosse reposicionado no brasão — passando de baixo para cima e da esquerda para a direita.
O governo cantonal recusou as duas propostas. Segundo o Executivo, o urso faz parte de uma tradição que remonta a pelo menos 600 anos e é representado dessa forma desde o século 15.
Além disso, historicamente o animal quase sempre aparece correndo da direita para a esquerda em selos e moedas antigas.
O governo também destacou que, em documentos oficiais, o urso sempre foi retratado com um falo vermelho. Diante dessa tradição, as autoridades consideram razoável manter a representação atual.
O Executivo também descartou a ideia de realizar uma consulta online sobre a aparência futura do símbolo. Na avaliação do governo, uma pesquisa desse tipo não seria representativa e teria pouco valor informativo.
Adaptação: Fernando Hirschy
