Chefe do Fórum de Davos renuncia após caso Epstein
Borge Brende deixou o comando do Fórum Econômico Mundial após investigação sobre seus contatos com o financista Jeffrey Epstein.
Borge Brende anunciou nesta quinta-feira que deixará o comando do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) após “cuidadosa consideração”.
“Estou convencido de que o Fórum pode agora continuar seu importante trabalho sem distrações”, escreveu o ex-diplomata norueguês, que trocou mais de 100 mensagens de texto e e-mails e se encontrou com Jeffrey Epstein em três ocasiões.
O WEF abriu no início de fevereiro uma investigação independente para esclarecer a relação de Brende com Epstein.
Em comunicado separado, a direção do WEF informou que Alois Zwinggi assumirá interinamente a presidência e o cargo de CEO.
Segundo a entidade, a avaliação independente conduzida por um consultor externo já foi concluída. As conclusões indicam que não há preocupações além das já divulgadas pelo próprio Brende.
Escândalo Epstein alcança o Fórum Econômico Mundial
Adaptação: Fernando Hirschy
