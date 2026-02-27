Chefe do Fórum de Davos renuncia após caso Epstein

O presidente e diretor do WEF anuncia a sua demissão Keystone-SDA

Borge Brende deixou o comando do Fórum Econômico Mundial após investigação sobre seus contatos com o financista Jeffrey Epstein.

Borge Brende anunciou nesta quinta-feira que deixará o comando do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) após “cuidadosa consideração”.

“Estou convencido de que o Fórum pode agora continuar seu importante trabalho sem distrações”, escreveu o ex-diplomata norueguês, que trocou mais de 100 mensagens de texto e e-mails e se encontrou com Jeffrey Epstein em três ocasiões.

O WEF abriu no início de fevereiro uma investigação independente para esclarecer a relação de Brende com Epstein.

Em comunicado separado, a direção do WEF informou que Alois Zwinggi assumirá interinamente a presidência e o cargo de CEO.

Segundo a entidade, a avaliação independente conduzida por um consultor externo já foi concluída. As conclusões indicam que não há preocupações além das já divulgadas pelo próprio Brende.

Adaptação: Fernando Hirschy

