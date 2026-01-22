Custos de infraestrutura do F-35 suíço ultrapassam orçamento

A Suíça precisa reformar os aeródromos para operar os F-35s Keystone

A conversão dos aeródromos suíços para uma nova frota de jatos de combate F-35 está atrasada e acima do orçamento, de acordo com um estudo do governo federal.

3 minutos

SRF Outra língua: 1 English en Swiss F-35 infrastructure costs soar above budget original ler mais Swiss F-35 infrastructure costs soar above budget

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A nova infraestrutura é necessária para abrigar e operar as aeronaves, que devem começar a chegar dos Estados Unidos em meados de 2027. O número exato e o preço dos F-35s ainda não estão claros após uma aquisição contenciosa e demorada.

O que está claro é que é necessária uma nova infraestrutura para operar a aeronave. Isso inclui hangares e salas de simuladores para treinamento de pilotos e planejamento de missões. Os aeródromos militares em Payerne, Meiringen e Emmen devem, portanto, ser equipados a tempo para sua chegada.

As obras de construção em Payerne começaram na primavera de 2025, com seis meses de atraso, de acordo com os auditores. E os recursos financeiros reservados para o projeto já foram esgotados.

As obras nos aeroportos militares de Meiringen e Emmen foram adiadas por pelo menos um ano. O relatório da auditoria financeira critica os responsáveis por subestimar o tempo necessário.

Mostrar mais

Mostrar mais Política suíça Iniciativa contra caças F-35A reúne apoio suficiente Este conteúdo foi publicado em Os opositores da compra pela Suíça de caças F-35A dos EUA dizem ter assinaturas suficientes para forçar um voto contra este tipo de aeronave. ler mais Iniciativa contra caças F-35A reúne apoio suficiente

Gastos excessivos significativos

Armasuisse, o órgão federal responsável pela compras de defesa, quer tranquilizar o público. Marcel Adam, chefe da unidade de competência imobiliária, é responsável pelos projetos de construção.

Ele insiste que os projetos de construção e o comissionamento dos jatos estão sendo coordenados. “Estou confiante de que, se a construção continuar como planejado, poderemos entregar tudo a tempo”, disse Adam ao canal de televisão SRF. “Hoje, há espaços suficientes em hangares disponíveis na Suíça para os futuros F-35s”, acrescentou,

Espera-se que as reformas custem agora 200 milhões de francos. Isso é significativamente mais do que o empréstimo original de 120 milhões aprovado pelo parlamento em 2022.

O Ministério suíço da Defesa estimou essa soma três anos antes mesmo de ficar claro que a Suíça compraria o F-35. O orçamento foi definido sem conhecer os requisitos para aeródromos, operação e manutenção.

Ainda mais custos

Os auditores agora criticam essa estimativa de custo como inadequada. A Armasuisse diz que mudará seus processos no futuro. A nova estimativa de 200 milhões é suficiente apenas para as necessidades básicas.

“Assim que realizarmos o trabalho de conversão, as operações de voo poderão ser retomadas conforme exigido pelo exército”, disse Adam. Para que isso seja possível, um pedido de empréstimo suplementar deverá ser apresentado este ano.

Mostrar mais

Mostrar mais Política suíça Os sete grandes problemas do Exército suíço Este conteúdo foi publicado em As Forças Armadas da Suíça enfrentam desafios colossais. Falta de estratégia, problemas na força aérea, compras descontroladas e digitalização falha são apenas alguns dos sete pontos críticos. ler mais Os sete grandes problemas do Exército suíço

Também estão planejados projetos de construção suplementares menos essenciais. “Esses projetos envolvem principalmente trabalhos de manutenção em edifícios existentes que também serão usados para o F-35 no futuro, bem como novas infraestruturas que não são essenciais no momento para o início das operações de voo e podem ser implementadas em uma data posterior”, disse Adam.

Esses projetos custariam um adicional de 50 milhões de francos, calculam os auditores. Seu relatório critica a falta de transparência em relação aos custos totais dos projetos de construção relacionados à aquisição do F-35.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos