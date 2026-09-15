Vencedores do Emmy nas principais categorias
Esta é a lista de vencedores nas principais categorias da 78ª edição do Prêmio Emmy, premiação que aconteceu na segunda-feira (14) em Los Angeles.
“O Segredo de Widow’s Bay” encerrou a noite com a impressionante marca de 14 Emmys, o que a torna a comédia mais premiada em um único ano. “The Pitt” repetiu o prêmio de melhor série dramática e “DTF St. Louis” ganhou como melhor série limitada.
MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA
“The Pitt”
MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA
“O Segredo de Widow’s Bay”
MELHOR SÉRIE LIMITADA
“DTF St. Louis”
MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA
Noah Wyle, “The Pitt”
MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA
Rhea Seehorn, “Pluribus”
MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA
Matthew Rhys, “O Segredo de Widow’s Bay”
MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA
Jean Smart, “Hacks”
MELHOR ATOR EM SÉRIE LIMITADA
Matthew Rhys, “O Monstro em Mim”
MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA
Sally Field, “Criaturas Extraordinariamente Brilhantes”
MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA
Tom Pelphrey, “Task: Unidade especial”
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA
Allison Janney, “A Diplomata”
MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
Stephen Root, “O Segredo de Widow’s Bay”
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
Kate O’Flynn, “O Segredo de Widow’s Bay”
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