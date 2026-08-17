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Wall Street cai diante de aumento do custo do endividamento

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Wall Street fechou no vermelho nesta segunda-feira (17), diante da reação cautelosa dos investidores ao aumento dos preços do petróleo, aos rendimentos dos títulos e às novas preocupações relacionadas ao Oriente Médio.

O Dow Jones caiu 0,51%, o Nasdaq recuou 0,32% e o S&P 500 fechou em baixa de 0,52%.

“Quando se observa uma evolução assim do petróleo e dos juros, isso tende a constituir um freio” para as ações, o que “se traduz em uma propensão ao risco um pouco menor”, disse à AFP Patrick O’Hare, analista do Briefing.com.

As cotações do petróleo subiram mais de 2,5% hoje. “O aumento dos custos do petróleo alimenta as expectativas de inflação, enquanto pressiona as perspectivas de margem das empresas”, explicou José Torres, da plataforma Interactive Brokers. O investidor passa, então, a exigir retornos maiores para compensar a alta dos preços, que corrói com o tempo o valor do capital emprestado.

O rendimento do título do Tesouro americano para 10 anos estava em 4,73%, frente a 4,69% no fechamento de sexta-feira e 3,94% antes dos primeiros ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em fevereiro. Para 30 anos, a taxa era de 5,31%, nível mais alto desde junho de 2007.

tmc/ni/de/cr/vel/cjc/lb/mvv

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