«Кибератаки на саммит по Украине обязательно будут»

Швейцарские службы безопасности уверены, что все высокопоставленные участники саммита по Украине находятся под надежной защитой. Keystone / Urs Flueeler

В эти дни гора Бюргеншток в Швейцарии превращается в крепость. Службы безопасности уверены, что все высокопоставленные участники саммита по Украине находятся под надежной защитой.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как стало известно, в Швейцарию приедут делегации из более чем 90 стран. Участие в саммите по Украине примут Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Франции Эммануэль Макрон и Вице-президент США Камала Харрис. Джульетта Ното (Juliette Noto), заместитель директора Федеральной разведывательной службы Швейцарии NDB, говорит в интервью швейцарскому общественному радио SRFВнешняя ссылка, что все «первые лица» нуждаются в особой защите.

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«Это событие (саммит по Украине) имеет особенный характер, но власти Швейцарии подготовились к нему надлежащим образом, они вполне осведомлены обо всех возможных угрозах». Среди потенциальных угроз спецслужбы особо выделяют возможные террористические атаки и деструктивные действия в киберпространстве.

Швейцария, говорит Джульетта Ното, готова к каждому из этих сценариев, именно такой вывод следует делать по итогам прошедшей во вторник 11 июня 2024 года пресс-конференции с участием президента Швейцарии Виолы Амхерд (о ней подробнее в материале ниже). При этом нельзя исключать и попыток шпионажа.

В эти дни гора Бюргеншток в Швейцарии превращается в крепость. Keystone / Urs Flueeler

Дж. Ното говорит, что агенты иностранных, прежде всего российских, спецслужб могут попытаться проникнуть в состав приезжающих делегаций. «Российская сторона, естественно, находится в центре внимания». Власти Швейцарии пока не предоставляют подробной информации о том, сколько и каких будет задействовано сил в сфере обеспечения безопасности. Известно только, что армия отмобилизовала на эти цели 4 000 военнослужащих.

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Федеральное Ведомство гражданской обороны (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, подразделение Минобороны) смонтировало и запустило на Бюргенштоке автономную сеть радиосвязи для всех задействованных в обеспечении безопасности частей и подразделений. Персональный доступ к Бюргенштоку также будет в течение следующих нескольких дней осуществляться в режиме строго контроля личных данных.

Какая угроза самая вероятная? Немецкий эксперт со специализацией на работе спецслужб Эрих Шмидт-Энбом (Erich Schmidt-Eenbom) исходит в разговоре со швейцарским радио SRF из того, что конференция по Украине наверняка станет объектом разведывательной активности. Швейцарские службы безопасности заявляют, что они хорошо подготовились к возможным рискам, связанным с саммитом в Украине. Немецкий эксперт Эрих Шмидт-Эенбом объясняет, каких опасностей стоит ожидать, а каких нет. SRF News. Что представляет наибольшую опасность на саммите по Украине? Эрих Шмидт-Энбом. Я не считаю террористические атаки главной опасностью. Территория саммита уже плотно оцеплена. Люди, находящиеся за пределами и рядом с этой территорией, сразу привлекут к себе внимание и будут задержаны силами безопасности. Я также не ожидаю, что Российская Федерация будет использовать агрессивные кибератаки, чтобы повлиять на конференцию — особенно с учетом запланированной последующей конференции в Саудовской Аравии, в которой примут участие и Россия, и Украина. Основное внимание будет поэтому уделено шпионажу, т. е. разведывательной активности с целью получить детальную информацию о ходе конференции. Каким образом Россия и Китай могли бы действовать в этом направлении? Россия и китайские спецслужбы не смогут действовать напрямую с помощью собственных агентов. Но есть вероятность, что они могут попытаться получить информацию о том, кто приехал на саммит, от лояльных Кремлю стран, например, от ЮАР. Поэтому шпионаж представляет собой куда более серьезную угрозу, нежели кибератаки или террористические атаки. Но неужели нельзя раз и навсегда предотвратить шпионаж на Бюргенштоке? На Бюргенштоке разведывательная деятельность будет просто кипеть. Спецслужбы самых разных стран будут пытаться «выжимать» из собеседников всю информацию, активно «раскручивая» их на откровенность. Однако это обычная работа разведки, особой угрозы она не представляет. Интервью взял Кан Кюлахчигиль (Can Külahcigil).

Роман Хюсси (Roman Hüssy) из Федерального Ведомства по вопросам кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit) предполагает в интервью радио SRF, что интернет-атаки на конференцию будут совершены практически неизбежно и в этом смысле особенно угрожаемым периодом станет вторая половина текущей недели (с 13 по 16 июня 2024 года).

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Поэтому, по его словам, все необходимые специалисты уже находятся в состоянии повышенной готовности, тем более что Россия уже начала распространять дезинформацию о саммите и она, конечно, будет продолжать попытки дискредитировать конференцию по Украине.

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