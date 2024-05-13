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«Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс может стать неприступной крепостью.
Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс отелей может стать неприступной крепостью. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Свадьба Одри Хепберн и экскурсия первоклашек на гору, с которой открывается потрясающий вид на сердце Швейцарии: когда-то Бюргеншток умел балансировать между дневными гостями из окрестных деревень и голливудскими звездами. Те дни относятся уже к давно прошедшему времени.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как сегодня ощущают себя многие местные жители региона Бюргеншток-Стансштадт, там, где должна будет пройти конференция высокого уровня по Украине? По крайней мере не как у себя дома. Таковы итоги опроса, проведенного внизу, под горой, и о чём недавно сообщило общественное швейцарское телевидение SRFВнешняя ссылка. Смогут ли жители снизу докричаться до горных небожителей?

Американский актер Мел Феррер и его жена, актриса Одри Хепберн, возле шале на горе Бюргеншток недалеко от Люцерна, Швейцария, июнь 1959 г.
Американский актер Мел Феррер и его жена, актриса Одри Хепберн, возле шале на горе Бюргеншток недалеко от Люцерна, Швейцария, июнь 1959 г. KEYSTONE

Крис Францен (Chris Franzen), новый директор курорта, уверяет, что слышит всю эту критику и что «завтра будет лучше, чем сегодня». «Я слышу, что говорят люди. Мы работаем над тем, чтобы измениться на пользу всем». Например, на курорте планируется вновь открыть ресторан швейцарской кухни, с тем чтобы наряду с мишленовскими ресторанами и изысками персидской кухни на Бюргенштоке можно было бы отведать простых швейцарских блюд (драники с яичницей, например, по-здешнему «рёшти»).

Кровать в гостиничном номере отеля Buergenstockl, сфотографировано во вторник, 7 мая 2024 г. община Оббюрген. В выходные 15 и 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден состоится встреча на высшем уровне по вопросам мира в Украине.
Гостиничный номер отеля Buergenstockl, вторник, 7 мая 2024 г. община Оббюрген. В выходные 15 и 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден состоится встреча на высшем уровне по вопросам мира в Украине. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Впрочем, такого рода заверения уже звучали на повторном открытии курорта после кардинальной реконструкции, завершенной в 2017 году. Бруно Шёпфер (Bruno Schöpfer), тогдашний директор курорта, говорил в интервью радио SRF, что «мне всегда было ясно, что дневные гости для курорта Бюргеншток важны не в меньшей степени». А между тем поддержка местного населения очень важна как для успеха конференции, так и для самого курорта как такового.

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Не в последнюю очередь потому, что несмотря на частные деньги инвесторов, на которые был реконструирован курорт, свою роль играют и деньги местных налогоплательщиков. Так, общественные бюджеты кантонов Нидвальден и Люцерн, а также общественный бюджет федерального уровня, внесли вместе примерно 5 млн франков в организацию паромного сообщения между городом Люцерн и пристанью в общине Керзитен, специально построенной для нужд комплекса отелей на Бюргенштоке. Но пока местным жителям тут, как видно, не очень-то и рады.

Добраться до подножия горы Бюргеншток можно на таком шаттле прямо из центра Люцерна.
Добраться до подножия горы Бюргеншток можно на таком шаттле прямо из центра Люцерна. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

Для жителей кантона Нидвальден с общей медицинской страховкой ОМС в медцентре роскошного отеля Waldhotel были некогда зарезервированы двенадцать коек, но это было сделано скорее ради того, чтобы соблюсти алиби: курорт ведь официально входил в список сертифицированных клиник кантона Нидвальден, например, в области физиотерапии и послеоперационной реабилитации. Однако с июня 2023 года эта услуга больше уже «простым смертным» не доступна. Об этом стало известно в результате журналистского расследования, проведенного редакцией SRF Investigativ. Причиной этого решения, говорят руководители курорта, является нехватка медицинских специалистов.

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Ukrainian soldier firing a mortar

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«Да, я знаю, что такой общественный мандат существует. Но мы хотим быть надежным партнёром», — говорит Крис Францен. «В настоящее время ведутся переговоры, и они успешно продвигаются», — говорит министр кантонального правительства Отмар Филлигер (Othmar Filliger). Негативные заголовки возникают порой и с совершенно неожиданной стороны: так, недавно глава материнской компании, которой принадлежит курорт, был приговорен к нескольким годам тюремного заключения по обвинению в растрате государственных средств.

Роскошный курорт и простой город с простыми людьми: все это регион Бюргеншток.
Роскошный курорт и простой город с простыми людьми: все это регион Бюргеншток. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

Прямого отношения к Бюргенштоку этот сюжет не имеет, однако он свидетельствует о том, что в настоящее время «проблемы существуют и их характер разнообразен». Об этом говорит, в частности, кантональный парламентарий кантона Нидвальден Александр Хузер (Alexander Huser, партия Grüne / «Зелёные»): «Я бы хотел, чтобы курорт ушел из негативных заголовков газет, чтобы он сумел найти баланс между традициями и современностью, став доступным местом для всех жителей кантона Нидвальден».

На горе Бюргеншток уже проходили важные международные форумы, например, по вопросу мирного урегулирования в Судане. Фото: январь 2002 года.
На горе Бюргеншток уже проходили важные международные форумы, например, по вопросу мирного урегулирования в Судане. Фото: январь 2002 года. KEYSTONE

Предстоящую конференцию по Украине он ожидает с позитивным настроем. «Она поможет восстановить потускневший имидж курорта». Крис Францен (Chris Franzen), новый директор курорта, также надеется на это. Он вполне может себе представить, как швейцарцы будут потом приезжать на гору, чтобы посмотреть на то место, где походила такая историческая конференция, точно так же как сегодня поклонники кино всё ещё совершают паломничество на Бюргеншток, чтобы сфотографировать часовню, в которой проходила свадьба Одри Хепберн.

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