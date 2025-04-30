Миф или реальность: вывозит ли Швейцария старые автомобили в Африку?

Действительно ли Швейцария отправляет списанные автомобили, непригодные к эксплуатации, в африканские страны? Этот вопрос задал один из наших читателей — и редакция портала SWI swissinfo.ch решила найти на него ответ.

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В Швейцарии действуют строгие нормы обращения с отходами — как бытовыми, так и крупногабаритными, включая автомобили, снятые с эксплуатации. Согласно законодательству, такие машины считаются «отходами, подлежащими особому контролю» из-за содержания в них токсичных компонентов: аккумуляторов, остатков моторного масла, тяжёлых металлов и пластмасс.

Согласно международным соглашениям и внутренним правовым нормам, Швейцария не имеет права экспортировать такие отходы за пределы стран, входящих в Европейский союз или Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эти ограничения направлены на защиту окружающей среды и здоровья людей, особенно в странах, не обладающих соответствующей инфраструктурой для переработки опасных материалов и отходов.

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На территории Конфедерации старые автомобили утилизируются на лицензированных перерабатывающих предприятиях. Одним из таких объектов является завод компании Thommen Group, расположенный неподалёку от Берна. Здесь специалисты сначала удаляют из автомобилей все жидкости и снимают с них аккумуляторы, после чего начинается их разборка с целью повторного использования некоторых особенно ценных ресурсов. В первую очередь речь идёт о цветных и драгоценных металлах, таких как алюминий и медь. Кузова машин затем отправляются на измельчение в специализированных установках.

По официальным данным, ежегодно в Швейцарии перерабатывается от 50 000 до 60 000 автомобилей. Однако некоторые машины ускользают из поля зрения регулирующих органов и нелегально экспортируются — в том числе в страны, не располагающие средствами для их экологически безопасной переработки. Подробнее о глобальной проблеме незаконного перемещения отходов читайте в нашем специальном материале по ссылке ниже.

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