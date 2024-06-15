«Приглашение на Бюргеншток России сделало бы Швейцарию менее уязвимой»

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) пожимают друг другу руки во время Саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, в субботу, 15 июня 2024 года. Keystone Pool / Michael Buholzer

Высокопоставленный швейцарский дипломат Томас Гремингер предлагает создать «контактную группу», которая должна будет провести переговоры с Россией и Украиной. Он критикует тот факт, что Россия не была приглашена на Бюргеншток.

4 минут

Доминик Майер (Dominik Meier), телеканал SRF

В начале этой недели министр иностранных дел Иньяцио Кассис дал понять, что одной из причин, по которой Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине на Бюргенштоке, было нежелание Украины видеть кого-то из Москвы среди участников саммита. Швейцарский дипломат Томас Гремингер относится к этому решению критически. «Швейцария сделала бы себя менее уязвимой, если бы пригласила Россию», — говорит Томас Гремингер, директор «Женевского центра политики безопасности». «Я бы, наверное, пригласил и тех, и других, но я не исключаю, что я не обладаю всей полнотой информации», — указал Томас Гремингер в интервью общественному телеканалу SRFВнешняя ссылка.

Предложение о создании контактной группы

По мнению Томаса Гремингера в воскресенье 16 июня 2024 года Швейцария должна выступить с беспристрастным итоговым заявлением. «Итоговое заявление или официальная пресс-конференция должны дать понять, что мир возможен только в том случае, если за столом переговоров сидят все стороны конфликта». В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Томас Гремингер руководил переговорами с обоими государствами в качестве посла Швейцарии в ОБСЕ.

Томас Гремингер был убежден, что рациональный и холодный расчет и анализ потенциальных убытков и выгод сделает такую войну маловероятной. Но он ошибся! Keystone / Martial Trezzini

Основываясь на опыте того времени, он предлагает в качестве следующего шага прибегнуть к менее масштабным и более конфиденциальным форматам диалога — в частности, он мог бы представить себе создание «контактный группы» с участием России, Украины, США и других государств. Швейцария также могла бы выступить в роли модератора, и даже лидера диалога. «Почему бы Швейцарии не выступить (с такой инициативой) вместе с Турцией? Возможно, сейчас эта идея не пройдет, но через несколько месяцев — вполне».

Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (слева) и президент Украины Владимир Зеленский проводят брифинг для СМИ во время Саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 г. Keystone Pool / Alessandro Della Valle

«Женевский центр политики безопасности», по его словам, уже конкретно обдумывает, как мог бы выглядеть временный порядок в Украине, если бы стороны смогли договориться о прекращении огня. Украине потребуются тогда твердые западные гарантии безопасности и как раз такие вопросы можно было бы конфиденциально обсудить в рамках «контактной группы». Не исключено и возникновение временной разделительной линии между Украиной и оккупированными Россией украинскими территориями. «Это просто опыт многих конфликтов», — говорит Томас Гремингер. «Часто другого пути просто нет — даже если агрессор по факту получает своего рода вознаграждение».

Показать больше

Показать больше Чего ожидает украинский депутат от «саммита мира» в Швейцарии? Этот контент был опубликован на Украинский депутат Елизавета Ясько говорит в интервью о том, что значит для её страны саммит на Бюргенштоке и почему в Украине были отложены выборы. Читать далее Чего ожидает украинский депутат от «саммита мира» в Швейцарии?

Никто даже в Москве не знает военных целей Путина

Томас Гремингер — один из немногих западных дипломатов, которым удается поддерживать контакт с российской стороной. В апреле 2024 года он принял приглашение поучаствовать в конференции по контролю над вооружениями в Москве. «Для меня это был скорее предлог для того, чтобы пообщаться там с важными экспертами и представителями правительства», — говорит швейцарский дипломат. В настоящее время лишь немногие собеседники России осмеливаются открыто говорить об урегулировании конфликта, например, путем предоставления Украине гарантий безопасности.

Внешний контент

«Они не осмеливаются, потому что даже в Москве никто толком не знает, каковы военные цели президента». Тем не менее он слышал, что в России Швейцарию воспринимают в значительно более позитивном ключе, который отличается от официальных мидовских нарративов. А вот чем Томас Гремингер обеспокоен — так это медийной кампанией травли и клеветы, направленной против президента Виолы Амхерд. Критически он оценивает и политическую индоктринацию детей в школах России. «Чем все это закончится, что за люди в итоге покинут школу? Для них новое сближение с Западом будет очень сложной задачей».

Показать больше

Показать больше Швейцарский дипломат Томас Гремингер: «Мы не должны питать иллюзий» Этот контент был опубликован на Заручиться мировой поддержкой запланированного Берном мирного саммита по Украине оказалось не так-то просто. Читать далее Швейцарский дипломат Томас Гремингер: «Мы не должны питать иллюзий»

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch