Швейцария не станет, как ЕС, передавать Украине российские средства

Федеральный президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд (2-я справа), член кабмина Швейцарии Беат Янс, министр юстиции и полиции (справа), и Владимир Зеленский, президент Украины (2-й слева) вместе с Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины (слева) проводят двусторонние консультации в понедельник, 15 января 2024 г., в пригороде Берна городе Керзатц. © Keystone / Alessandro Della Valle

В пятницу 26 июля 2024 года Европейский союз (ЕС) объявил о выделении Украине в качестве помощи за счет замороженных в Европе российских активов 1,5 млрд евро (1,44 млрд швейцарских франков).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en EU releases €1.5B frozen assets to Ukraine: Switzerland opts out Оригинал Читать далее EU releases €1.5B frozen assets to Ukraine: Switzerland opts out

В пятницу 26 июля 2024 года Европейский союз (ЕС) объявил о выделении Украине в качестве помощи за счет замороженных в Европе российских активов 1,5 млрд евро (1,44 млрд швейцарских франков).

Это первая такая выплата, произведенная за счет процентов, набежавших на российские активы, замороженные в ЕС в качестве санкции, введенной Западом в отношении России в ответ на её агрессию. Швейцария предпочла остаться в стороне, в фарватере ЕС она следовать не будет.

После начала агрессии России против Украины в феврале 2022 года в странах ЕС были заморожены российские активы на сумму около 200 миллиардов евро, около 90% из них хранятся в Бельгии на счетах международного депозитария Euroclear.

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В мае 2024 года страны ЕС договорились использовать проценты, набегающие на замороженные активы российского ЦБ, в качестве выплат в доход Украины, жертвы агрессии. Ожидается, что этот процентный механизм будут приносить в год от 2,5 до 3 миллиардов евро, которые пойдут на цели финансирования оборонных усилий Киева и на послевоенное восстановление Украины.

«ЕС поддерживает Украину. Сегодня на оборону и восстановление Украины мы переводим 1,5 миллиарда евро за счет замороженных российских активов», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы хотим сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни. И лучшего применения для денег Кремля, чем эти цели, нам не найти».

Девяносто процентов указанной суммы будут направлены на счета в Европейском фонде мира (European Peace Facility / EPF), структуры для внебюджетного финансирования мероприятий Европейского союза, имеющих ключевое военное и оборонное значение в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Оставшиеся 10% пойдут в отдельный «Фонд ЕС для помощи Украине», созданный для поддержки потребностей страны в восстановлении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность ЕС за поддержку, поблагодарив У. фон дер Ляйен за значительный Союза вклад в оборону и восстановление Украины. Министерство обороны Украины также высоко оценило помощь ЕС, отметив, что эти средства укрепят обороноспособность Украины. Россия, напротив, осудила это решение как «незаконное». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что подобные действия повлекут за собой «продуманный ответ со стороны России».

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В ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики страны) подтвердил, что Швейцария не будет следовать подходу ЕС. По словам Seco Швейцария в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами не имеет права получать никаких особых доходов в связи со средствами российского Центрального банка.

По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов Центрального банка Российской Федерации, замороженных в Швейцарии, составляла чуть более 7 миллиардов швейцарских франков. Эти средства находятся отдельно от замороженных активов, принадлежащих частным лицам или компаниям, связанным с Россией.

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