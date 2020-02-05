Активисты молодежного экологического движения «Fridays for Future» проводят акцию протеста в Лозанне 17 января 2020 года.

(Jean-christophe Bott/Keystone)

В кантоне Невшатель молодые люди должны получить возможность голосовать и быть избранными уже с 16-летнего возраста. Этого требует народная законодательная инициатива, по которой граждане «часового кантона» проголосуют на референдуме 9-го февраля 2020 года. По мнению политолога Марка Бюльмана (Marc Bühlmann), у этого предложения, выдвинутого социал-демократами, безусловно, есть шанс на успех.

Позитивный вотум народа сделает Невшатель кантоном-первопроходцем на франкоязычном западе Швейцарии с точки зрения участия подростков в политической жизни своего региона. Гларус пока единственный из 26 кантонов Швейцарии, который предоставляет гражданам право голоса начиная с 16 лет, при одном существенном ограничении: голосовать с этого «кино-возраста» тут можно только по коммунальным и кантональным вопросам. На национальном уровне молодежь в Швейцарии имеет право голоса только с 18-ти лет.

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В Невшателе данную инициативу поддерживают и правительство, и большинство в кантональном парламенте в составе фракций социал-демократов, «Зелёных» и «Зелёных либералов».

«Непоследовательная система»

Против данного законопроекта выступили правоцентристские партии, а именно партия Либералов (FDP.Die Liberalen) и правая консервативная Швейцарская народная партия (SVP / UDC). Эта инициатива ведет к созданию совершенно «непоследовательной системы», при которой молодой человек «мог бы голосовать в 16 лет, но не имел бы права самостоятельно, например, подписывать договор об ученичестве на производстве», — утверждает Анна Людвиг (Anna Ludwig), сопредседатель невшательского молодежного отделения партии Либералов «Jungen FDP Neuenburg».

Против выступают и крайне левые силы. Даниэль Циглер (Daniel Ziegler), представитель кантональной парламентской фракции коммунистической партии Parti Ouvrier et Populaire (POP) опасается, что 16-летний избирательный возраст приведет к снижению возраста совершеннолетия, а это негативно отразится на правовом положении молодежи.



«Учинить позитивный хаос в политике»

Марк Бюльман, политолог Внешняя ссылкаиз Бернского университета, считает, что шансы на позитивный исход голосования вполне есть. «История показывает, что магистральное развитие всегда идёт в сторону расширения электорального базиса и увеличения числа тех, кто имеет право голосовать. Мы сейчас переживаем десятилетие молодой политики. Молодежь активно интересуются политикой и активно участвует в ней. Молодые люди хотят взять будущее в свои руки и, таким образом, они становятся источником импульса, который имеет положительный эффект», — говорит Марк Бюльман, директор онлайн-издания Année Politique SuisseВнешняя ссылка («Швейцарский политический год»).

По его мнению, забастовками и демонстрациями в защиту климата молодежь нашла свою тему и свою политическую нишу. Используя общественные СМИ, молодежные движения очень умело работают со своим имиджем. Особенно это заметно во время их выступлений по швейцарскому общественному телевидению. «Они очень решительно аргументируют, а также выдвигают проекты решений конкретных вопросов. За это они заслужили высший балл».



Молодые люди в значительной степени недопредставлены в политике По приблизительным оценкам только 30% молодых людей активно участвуют в швейцарских демократических процессах (голосования и выборы). В целом по стране и по всем возрастным категориям явка составляет примерно 45%. Это означает, что молодежь недопредставлена в политике ориентировочно на одну треть. Вот данные по состоянию на 2017/2018 годы: явка избирателей среди молодых взрослых в возрасте от 18 до 29 лет составила показатель от 27% до 35% (по данным экзитполов НИИ изучения общественного мнения «Voto»). Средняя же явка избирателей за эти два года находилась на уровне в 45,6% и 43,7% соответственно. По итогам швейцарских парламентских выборов 2015 года явка молодых людей в возрастной категории от 18 до 24 лет составила 30%. Итоги по парламентским выборам в октябре 2019 года, как ожидается, будут подведены в марте 2020 года. Однако цифры по отдельным кантонам уже свидетельствуют о том, что на этот раз на выборы пришло больше молодых людей, чем обычно, хотя этот показатель все еще, скорее всего, будет ниже среднего показателя явки избирателей по стране, находившегося на уровне в 45,1%. Конец инфобокса

С точки зрения данного эксперта все это явный признак качественных перемен. «Молодежь всегда принимала активное участие в политической жизни, однако почти никогда она не использовала официальных институциональных каналов». В 1960-е и 1980-е годы это привело к формированию ошибочного образа якобы аполитичной молодежи. Но сегодня этот образ определенно уже отправлен на свалку истории».

Марк Бюльман отмечает также рост степени влияния молодежных активистов, занимающихся вопросами климата, на традиционную швейцарскую политику. Именно благодаря им «зелёные» силы на октябрьских 2019-го года парламентских выборах в Швейцарии смогли заметно нарастить свое политическое представительство. Парламент стал «зеленее, женственнее и моложе», чем когда-либо. «Такого рода эффект также может стать основанием и импульсом, обеспечивающим позитивный исход референдума», — говорит М. Бюльман.

Увеличить палитру мнений и аргументов

«Потенциал демократии велик только тогда, когда в дискуссии участвует как можно больше разных мнений и аргументов. Расширение электорального базиса увеличивает дискурсивный потенциал аргументов, представленных в рамках дебатов. И напротив, исключая из демократического дискурса какую-либо группу — будь то женщины, 16-летки или иностранцы — мы сами лишаем себя перспектив. С точки зрения демократической теории мы просто сами отказываемся от своих преимуществ», — говорит М. Бюльман.

Можно также говорить о некоей палитре мнений и аргументов: чем шире эта палитра, тем больше шансов выработать решение того или иного вопроса, имеющее широкую общественную поддержку, и тем прочнее становится демократия. Тем не менее, каких-то гарантий избиратели Невшателя никому не дают. Любое качественное изменение политической системы чревато рисками, касается это и проблемы снижения избирательного возраста. «Тот, кто уже имеет в своих руках рычаги власти, не очень-то охотно делится ими с новыми участниками политического процесса».

Тем не менее, политолог уверен, что в момент голосования молодежный «драйв и задор» будут превалировать над скепсисом. Кроме того, по мнению М. Бюльмана, есть здесь и еще один благоприятный фактор: пример других кантонов. Гларус, став кантоном-лабораторией, уже накопил позитивный опыт с 16-летними избирателями, а это, как обычно в Швейцарии, повышает степень готовности и других кантонов пойти тем же путём. Ну и, наконец, новая «молодежная волна» в швейцарском федеральном парламенте также может стать ветром в парусах данного законопроекта.

В швейцарском парламенте

Вопрос о снижении избирательного возраста до 16 лет стоит также на политической повестке дня в кантонах Женева, Во, Цюрих, Вале и Ури. Такие же тенденции просматриваются и на национальном уровню. Год назад Сибель Арслан (Sibel ArslanВнешняя ссылка), депутат Национального совета от организации «Партии Зелёных» кантона Базель-городской, внесла предложение, призывающее к введению на федеральном уровне 16-летнего возраста, с наступлением которого гражданин получает право голоса и право баллотироваться на выборах. Сибель Арслан сообщила, что данная инициатива будет рассматриваться в подготовительном Комитете Национального совета (большой палаты швейцарского федерального парламента) сразу после окончания весенней парламентской сессии.

В своей парламентской инициативе она обосновывает такое требование следующим образом:

— Значительно возросшая степень политической ангажированности молодых людей, в том числе в возрасте до 18 лет.

— Активные политические дебаты в молодежной среде по конкретным вопросам и активизация деятельности молодежных парламентов.

— Готовность участвовать в политике, принимать решения и нести за них ответственность.

— Демографические изменения, в ходе которых неуклонно растет число избирателей в возрастной категории старше 50-ти лет.

— Увеличение продолжительности жизни молодых людей, поэтому они должны иметь право голоса при принятии важных решений, формирующих будущее.

Предоставление права голоса с 16-ти лет является своего рода кредитом доверия молодым гражданам.

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— Молодые люди напрямую затронуты такими вопросами, как пенсионное обеспечение, экологическая и климатическая политика и политика в области энергетики.

Кредит доверия молодым гражданам

Наряду с Гларусом депутат ссылается и на опыт Австрии. У восточного соседа Швейцарии 16-летние молодые люди имеют право голоса на национальном уровне уже с 2008 года. В Германии молодые люди 16-ти лет могут в отдельных федеральных землях участвовать в голосовании и выборах, но не в выборах на общенациональном уровне. Активность на этом поприще заметна не только в парламенте Швейцарии, но и на низовом, базовом демократическом уровне.

Политическая инициатива PublicBeta ищет сейчас сторонников народной инициативыВнешняя ссылка, в центре которой стоит введение избирательного возраста на уровне 16-ти лет. Если под этом законопроектом будет получено необходимое количество подписей, то тогда данная инициатива будет запущена совершенно официально. Организация PublicBeta, говорит её основатель Даниэль Граф (Daniel Graf), является «демократическим инкубатором для достижения целей, актуальных для всего гражданского общества».

Впрочем, как показывает опыт и Гларуса, и соседней Австрии, одно только введение права участвовать в голосованиях с 16-ти лет вовсе не стало достаточной мерой, качественно изменившей в позитивную сторону ситуацию с участием подростков в политической жизни. Тем не менее, одно из исследований австрийских ученых показало недавно, что 16-ти и 17-ти летние молодые люди, имеющие возможность активно участвовать в делах политики и общества, чувствуют, что к ним относятся серьезно и что они являются частью «чего-то большего». Таким образом, можно сказать, что предоставление права голоса с 16-ти лет является своего рода кредитом доверия молодым гражданам. Как они этим кредитом распорядятся? Это уже другая история.



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