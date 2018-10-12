Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 11:00 12.10.2018 - 11:00

Армин Каполь (Armin Capaul, слева) выглядит как классический лидер харизматического толка, конкурировать с ним по силе личного обаяния способен не каждый.

(Keystone)

В инструментарии швейцарской прямой демократии народная законодательная инициатива занимает особенное место: она за последние годы стала едва ли не самым популярным способом непосредственной и прямой реализации народом своих политических и гражданских прав. Однако пользоваться этим инструментом не так-то просто!

Вам не нравится что-то в вашей повседневной жизни? Например, вы хотите благоустроить ваш район, или же вам не по вкусу пришлось какое-то решение властей, и вы считаете, что ваш вариант решения гораздо лучше? Вы столкнулись с какой-то проблемой и считаете, что ее непременно надо урегулировать законодательным путём? Нет ничего проще – и одновременно сложнее.

В Швейцарии у народа в руках есть такой инструмент, как народная законодательная инициатива. Она называется законодательная, но тут нужно понимать, что собственно законопроектов народ Швейцарии предлагать не может. Так далеко прямая демократия все-таки не заходит, хотя некоторой компенсацией здесь служит право народа выносить на референдум уже принятые парламентом законы. А вот что народ может сделать сразу, напрямую, так это предложить внести поправки в действующую конституцию.

Конституция в Швейцарии – это, вообще, в прямом смысле слова, дисстиллят, выжимка, концентрированное выражение народной воли. Перманентная конституционная реформа стала здесь привычным делом. Народ постоянно занимается изменением или подгонкой тех или иных положений Основного закона под новые реалии. И это правильный и адекватный подход: ведь жизнь не стоит на месте, и законы должны ей соответствовать.

Но как сделать так, чтобы лично твоя поправка была одобрена народом и прописана в Конституции? Что нужно сделать на пути от идеи до голосования? Каковы слагаемые успешной инициативы? Их, с нашей точки зрения всего четыре.

1. Все начинается с идеи

Важнейшая предпосылка для успешной народной законодательной инициативы: зажигательная, неожиданная, но при этом актуальная и вменяемая идея. Эта идея должна корениться в глубочайшем внутреннем убеждении относительно ее правильности и нужности миру. Эта идея должна обращаться к людям и отзываться в их сердцах. Кич и театр? Ничего подобного. Политика должна иметь у людей эмоциональный отклик. Иначе никак! От автора же инициативы проект требует ума, фантазии, определённой толики идеализма, готовности к жертвам, а также выносливости бегуна-марафонца.

Именно такая «весна священная» и полыхала в душе, например, у Армина Каполя (Armin Capaul), автора законодательной инициативы «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere» («За достоинство сельскохозяйственных животных», в прессе ее часто называют Kuhhorn-Initiative или инициатива «О коровьих рогах»). Референдум по «коровьей инициативе» пройдет в Швейцарии как раз 25 ноября 2018 года.

И вот теперь представим себе: к горожанам, сидящим в своих «жан-жаках» и потягивающих «латте», вдруг подходит вот такой «старичок-боровичок» с хитринкой в глазах, с седой бородой и в вязаной альпийской шапочке и начинает рассказывать о том, что коровы непременно должны жить и пастись с рогами, а без рогов никак! Как вы думаете, что скажут ему завсегдатаи «жан-жаков», оторвавшись от инстаграмов и снапчатов? Вот именно!

«Сто оттенков мысли» На пути к победе на референдуме авторам инициатив приходится преодолевать многочисленные и не первый взгляд незаметные преграды и сложности. Каковы же источники и составные части успешной народной законодательной инициативы в Швейцарии? Недавно на этот счет в Цюрихе дискутировали сами иницианты, эксперты в области конституционного права и профессиональные организаторы избирательных кампаний — при участии, разумеется, заинтересованной публики. В рамках научно-практического семинара «Право на народную инициативу» («Recht zur VolksinitiativВнешняя ссылкаe») примерно 60 его участников постарались разработать своего рода идеально-типическое практическое руководство по запуску и реализации народных законодательных инициатив. Мероприятие, которое прошло в музее Kunsthalle Zürich, входило в программу «научного фестиваля» 100 Ways of ThinkingВнешняя ссылка («100 способов мыслить»), организованного музеем и Университетом Цюриха. В рамках большого числа других мероприятий деятели искусства, артисты, писатели, музыканты и учёные дискутировали с заинтересованной публикой о том, какие на свете существуют формы мышления и как сама по себе способность человека мыслить меняет природу, социум, окружающее пространство в целом. Следующие несколько недель музей Kunsthalle Zürich будет выглядеть лабораторией, на базе которой публика, с использованием инновационных и креативных инструментов и методов, будет иметь возможность соприкоснуться с разными культурами мышления и познакомиться с ранее ей может быть даже неизвестными мыслительными парадигмами и понятийными системами. Посетить мероприятия фестиваля, который продлится еще до начала ноября 2018 года, может каждый желающий. Конец инфобокса

Без огромного чувства личной убеждённости инициант просто сломается от отчаяния и неверия в человечество на первом же этапе. Так, собственно, почти и получилось! Никто не хотел ничего даже слышать о коровьих рогах: ни любители «латте», ни власти, ни политики. И вот тогда Армин и решил запустить народную инициативу. Если никто не хочет менять закон по собственной воле, значит надо сделать это самому, заручившись поддержкой всего народа!

2. Надёжная и широкая сеть контактов со сторонниками и сочувствующими

В Федеральной канцелярии (Schweizerische BundeskanzleiВнешняя ссылка) в Берне Армину, правда, сразу сказали, что совсем уж в одиночку по правилам инициативу запускать нельзя. Нужен инициативный комитет в составе от 7 до 27 человек с правом голоса. В поисках возможных кандидатов в этот комитет Армин потом обошёл едва ли не всю страну. В итоге он все-таки смог сколотить пёструю компанию убеждённых сторонников коровьих рогов из 16-ти человек, представляющих 15 кантонов.

Для успеха народной законодательной инициативы в Швейцарии без такого «штаба революции» просто не обойтись. Надёжные, умные, гибкие люди, на которых можно положиться, критически необходимы любому, кто задумал внести в конституцию свою поправку. Кроме того, эти люди должны быть идеалистами на грани беззаветного альтруизма, потому что работать придется много, тяжело и, как правило, в буквальном смысле за идею.

Разработать сначала проект текста инициативы, потом проконсультироваться с юристами, потом собрать подписи, разработать концепции агитационной кампании, лоббистской работы в кабинетах власти, информационной работы (присутствие в прессе обязательно!), участвовать в дискуссиях с избирателями, отстаивать свои идеи в дискуссиях и диспутах со сторонниками и противниками вашей идеи...

Разумеется, вам никто не будет специально ставить палки в колеса. В кинотеатрах и домах культуры не будут вдруг «рваться трубы», вас не будут сажать на 30 суток, а после их отбытия снова на 20, городские власти не станут утверждать, что именно там и тогда, где и когда вы наметили провести встречу с избирателями, будет проводиться фестиваль пения в стиле йодль! Но все равно — сил и ресурсов вся эта работа потребует от вас лично просто огромных.

Именно так поступил, например, Даниэль Штрауб (Daniel Straub), автор народной законодательной инициативы в пользу введения в Швейцарии безусловного базового дохода. Он тоже сколотил вокруг себя такой штаб, и без такого «инициативного менеджмента», по его словам, ни единого шанса довести инициативу до голосования у него бы не было. В итоге между ним и сотрудниками его штаба установились такие дружеские и близкие отношения, что однажды во время одной из подиумных дискуссий он назвал их не иначе как «моя семья».

3. Профессионализм и никакой «маниловщины»

Для того, чтобы зарегистрировать законодательную инициативу, нужно за 18 месяцев успеть собрать и заверить 100 тыс. подписей граждан. Потом зарегистрировать текст инициативы в Федеральной канцелярии в Берне. Потом парламент должен обеими палатами принять решение, что ваша инициатива не нарушает действующего национального и международного законодательства, да и в целом она осмыслена, разумна, действительна, а потому достойна предстать перед народом. После этого назначается дата голосования, причем в очереди на референдум тоже можно постоять пару лет. После этого начинается агитационная кампания.

Мы спросили у профессионала в этой сфере Андреаса Хуги (Andreas Hugi), главы коммуникационного агентства furrerhugiВнешняя ссылка*, правда ли, что профессиональная пропаганда (а она стоит недёшево) является необходимым условием успеха, и получили абсолютно чёткий утвердительный ответ. Причем с акцентом на слове «профессиональная».

А профессионализм заключается в данном случае в том, чтобы не «грузить людей» наукообразием, но искать и находить «эмоциональные ниточки», за которые можно потянуть, пытаться достучаться не только до ума, но и до сердца избирателей, рассказывая им простые и трогательные, но не чрезмерно «слащавые», истории. Можно, например, задействовать также старые, проверенные клише и устойчивые обороты (в случае с Каполем это было сравнение «Давида с Голиафом»).

4. Цена вопроса!

И это, наверное, самый критический фактор, потому что тот, кто выдвигает народную законодательную инициативу, рискует просто разориться. Причем опять-таки в прямом смысле слова. Даниэль Штрауб, например, инвестировал в свою инициативу всю накопительную часть пенсии, а в целом ему пришлось расстаться с одним миллионом франков. Пожертвовать «свиньёй-копилкой» пришлось и Армину Каполю. Лично он вложил в эту «невыполнимую миссию» своих личных 55 тыс. франков. Большая часть этой суммы ушла на организацию сбора подписей.

Вывод: голос единицы в Швейцарии отнюдь не «тоньше писка»

Можно немного перевести дух и спросить себя, а какова же мораль всей этой басни? Народная законодательная инициатива – это всегда частный риск. Инициатор вынужден инвестировать очень много денег и сил – с минимальными шансами на успех. Но при этом как раз пример Армина Каполя показывает, что инициатива в Швейцарии – это не «сухая теория», не «абстрактное право». Отдельный гражданин в Швейцарии вовсе не бессилен перед лицом государства, социальных сложностей и жизненных обстоятельств. Он может даже организовать внесение поправок в конституцию. И кто знает, может быть даже у него будут и шансы на успех, ведь нет ничего более могущественного, чем идея, созревшая для своего воплощения.

Этот материал является публикацией в рамках спецпроекта о прямой демократииВнешняя ссылка в Швейцарии.

Конец инфобокса

Главное право народа

Народные законодательные инициативы: это настоящие жемчужины прямой демократии. И тем не менее, если посмотреть на результаты и попытаться «подбить баланс», то мы увидим, что квота успеха у этого инструмента непосредственного народоправства является более чем скромной. Многие инициативы умирают уже на стадии сбора подписей, а среди оставшихся предложений о внесении поправок в Основной закон одобрение народа получает только каждая десятая. На графике ниже это обстоятельство можно оценить визуально:

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Так стоит ли демократическая овчинка такой интенсивной выделки? Наверное, все-таки стоит! Во-первых, небольшая квота согласия народа с инициативами говорит о том, что люди все-таки способны рассуждать здраво и не поддаваться на совсем уж откровенные провокации. Во-вторых, иная инициатива, принятая вовремя, очень легко может стать событием исторического масштаба, как например решение, принятое народом Швейцарии 100 лет назад о переходе от мажоритарного к пропорциональному порядку избрания депутатов парламента. Подробности в материале по ссылке.

*Примечание: Агентство furrerhugi регулярно организует информационные компании швейцарского национального общественного негосударственного теле- и радио-холдинга SRG SSR, структурным подразделением которого является и наш сайт швейцарского информационного иновещания SWI swissinfo.ch.



Перевод с немецкого и подготовка: Игорь Петров

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