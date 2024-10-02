Проголосует ли Молдова в пользу ЕC, несмотря на влияние России?

предыдущий следующий В Республике Молдова 20 октября 2024 года пройдет голосование на референдуме по вопросу о том, следует ли закрепить в Конституции страны цель вступления в Европейский союз. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch В столице Молдовы Кишиневе проживает около 550 000 человек. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Общественность Кишинева скорее настроена проевропейски, 15 сентября 2024 года на здании правительства наряду с флагом Молдовы был вывешен и флаг ЕС. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Вход в городской парк Ștefan cel Mare și Sfânt украшен европейскими символами. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Молдова, как и Швейцария, страна четырехъязычная, большинство населения говорит на румынском языке, русский, гагаузский и украинский языки имеют статус языков меньшинств. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Республика Молдова – одна из беднейших стран Европы. Водопроводная вода есть не во всех домах, в сельской местности такие ничейные колодцы являются нормальным элементом местного ландшафта. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Автономный регион Гагаузия (Gagauz Yeri, рум. UTA Găgăuzia) — автономное территориальное образование в составе Республики Молдова. Гагаузская республика была создана 19 августа 1990 года, столица автономного территориального образования — город Комрат. Она обладает автономными полномочиями во многих сферах и областях жизни. Этот регион, большинство населения которого составляют тюркоязычные гагаузы, является оплотом тех, кто поддерживает Россию. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Город Комрат с населением 20 000 человек является столицей Гагаузии. Официальными языками, имеющими здесь равный статус, являются гагаузский, румынский и русский. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Город Комрат: агитация против евроинтеграции. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Большинство гагаузов Молдавии в настоящее время исповедует православие. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Магазин Merișor в городе Комрат предлагает социально уязвимым слоям населения товары первой необходимости со скидкой. Это проект Илана Шора, чья партия «Шор» запрещена в Молдове в 2023 году. Илан Шор, осужденный по обвинению в мошенничестве и отмыванию денег, рассматривается многими в качестве инструмента российского влияния в Молдове. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch График на предвыборном плакате показывает развитие ВВП на душу населения в Молдове (синий) и Литве (зеленый) в период с 2000 по 2023 г. Две точки обозначают начало переговоров о вступлении в ЕС и вступление Литвы в ЕС. Проевропейская реклама опирается на перспективу более состоятельного будущего для Республики Молдова. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Реклама «Страны Гагаузии», основанный И. Шором бесплатный парк развлечений, ориентированный в первую очередь на детей. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Когда мы посетили его 19 сентября 2024 года, парк был практически пуст. На каждого гостя приходился чуть не десяток сотрудников парка. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Проевропейскую рекламу можно найти и в небольшом гагаузском городке Чадыр-Лунга (Ceadîr-Lunga), расположенном недалеко от границы с Украиной. Число сторонников ЕС тут среди населения, вероятно, ничтожно мало. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Флаг ЕС на одном из зданий в городе Чадыр-Лунга. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Памятник Ленину в Чадыр-Лунге: Гагаузия – единственный регион Молдовы, где символы советской эпохи все еще бережно сохраняются и выставляются на всеобщее обозрение. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch В городе Тирасполь проживает около 130 000 человек. Тирасполь является столицей Приднестровья, де-факто государства, которое уже три десятилетия живет отдельно от Молдовы и поддерживается только Россией. Согласно международному праву, этот регион с авторитарным режимом правления принадлежит Республике Молдова. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Следы холдинга торговых и производственных фирм «Шериф» в Приднестровье можно увидеть везде. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Памятник Александру Суворову в Тирасполе: в отличие от городов Республики Молдова, улицы столицы Приднестровья практически пусты. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Картина 1

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На референдуме 20 октября граждане небольшой официально нейтральной четырехъязычной (прямо как Швейцария) страны проголосует по вопросу отношений с Евросоюзом. В Республике Молдова, граничащей с Украиной, все еще сильны позиции сторонников России. Портал SWI swissinfo.ch побывал в Молдове, чтобы в реальности проанализировать то, как работает там прямая демократия. И работает ли вообще?

На самом деле мы уже прощались, как вдруг Петр Пушка, родом из Приднестровья, но живущий в Гагаузии, начал мечтательно рассуждать о швейцарских кантонах. В Швейцарии ведь каждый кантон, субъект федерации, имеет самые широкие права автономии, обладая правом проводить свою собственную политику. Петр Пушка 48 лет проработал инженером-электриком, сначала в Харькове, на востоке Украины, а потом здесь, в Гагаузии.

Сам он вырос в Приднестровье, но только это было ещё во времена Советского Союза. Сегодня Приднестровье — это никем не признанное де-факто государство, зажатое между Республикой Молдова и Украиной. На его территории размещена так называемая Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (порядка 1700 военнослужащих).

Какое отношение Молдова имеет к Швейцарии? У Республики Молдова много общего со Швейцарией: это тоже маленькая четырехъязычная нейтральная страна, не имеющая выхода к морю. В 1992 году, когда Швейцария отказалась на референдуме принимать участие в европейском интеграционном процессе, независимая Республика Молдова существовала всего чуть больше года. А сейчас эта страна находится примерно на таком же распутье. Министерство иностранных дел Швейцарии EDA характеризует отношения Швейцарии с Республикой Молдова как «очень хорошие» и «все более интенсивные». По словам представителей МИД Швейцарии, в 2023 году Швейцария стала одним из «самых важных доноров Молдовы». Швейцария присутствует там в сфере здравоохранения, она поддерживает экономическое развитие этой страны и делится своим опытом в смысле развития местного самоуправления. С началом агрессии России против Украины на плечи этой небогатой страны легла поддержка украинских беженцев. Швейцарские средства направляются в Молдове также на проекты в области демократического воспитания подрастающего поколения, и, таким образом, Швейцария также помогает формировать и реформировать демократию в Молдове.

Российские войска подвергают Харьков обстрелам вот уже более двух лет. Несмотря на это, многие жители Гагаузии на юге Молдовы выступают за то, чтобы оставаться в тесном контакте с Россией. Здесь эти симпатии выражено больше, чем где-либо еще в Молдове, стране, которая 20 октября 2024 года проведет референдум и проголосует за или против вступления в Европейский союз.

Внешний контент

Точнее, на референдум вынесен вопрос о том, должна ли Республика Молдова закрепить в своей конституции вступление в ЕС в качестве перспективной цели. Страна с населением 2,5 миллиона человек является одной из беднейших в Европе и находится с момента начала российского вторжения в соседнюю Украину в весьма непростом положении.

Россия как меньшее зло

«Я, конечно, пойду голосовать и буду голосовать против европейской интеграции. Россия поставляет газ, Россия — это меньшее зло», — говорит Петр Пушка. Он зол буквально на всех и совершенно не доверяет нынешнему правительству. «У нас всех, кто не согласен с президентом Майей Санду, изображают русскими агентами». Скептическое отношение к политике? В Молдове это вполне объяснимо. Ещё несколько лет назад страна находилась едва ли не в собственности олигарха Владимира ПлахотнюкаВнешняя ссылка, который, по выражению журнала Der Spiegel, «захватил государство в республике, раздираемой коррупцией». Однако с тех пор в стране уже свершились заметные перемены.

Бывший инженер-электрик Петр Пушка (Piotr Pusca) родом из Приднестровья, но живет в Гагаузии. На референдуме 20 октября 2024 года он будет голосовать против вступления Молдовы в ЕС. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Петр Пушка рассматривает ситуацию иначе. Он утверждает, что, если бы проевропейский президент Майя Санду не была переизбрана, немедленно вмешались бы Европейский союз или США. Тем не менее федерализм по образцу Швейцарии или США он считает почти идеальным вариантом построения государства. Почему? «В Швейцарии или США каждый кантон или штат может иметь и принимать собственные законы. Швейцария — маленькая страна. Великие державы в 19 веке решили, что она должна оставаться независимой и нейтральной. С тех пор в Швейцарии каждый кантон может сам решать, какой язык ему нужен».

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Петр Пушка — не единственный человек в Гагаузии, знающий Швейцарию. Глава правительства Гагаузии однажды рассказал в интервью швейцарской газете NZZ, что было бы неплохо реализовать в Молдове «своего рода швейцарскую модель». Регион Гагаузия уже имеет почти полную автономию. Примерно четверо из каждых пяти молдаван говорят на румынском как на своем родном языке. Признанными языками меньшинств являются русский, украинский и язык гагаузов. В городе Комрат, столице Гагаузии, почти все говорят или на русском, или на гагаузском.

Рекламный куб с информацией о референдуме по вопросу вступления ЕС в центре города Комрат (Comrat). Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

На городской площади висит реклама молдавского правительства на румынском языке: «Европа для тебя». В городе вполне сносно отремонтированы школы, открыты центры досуга, везде стоят фотоэлектрические системы. Петр Пушка считает, что правительство должно предоставлять информацию еще и на русском и гагаузском языках. Когда позже мы спрашиваем Михаила Сиркели, не совершило ли правительство в этой области ошибку, не проявив достаточной чуткости, журналист повышает голос. «Здесь не Швейцария! Вы должны изменить свою перспективу. Уважать другие идентичности вы сможете только тогда, когда вы сами выработаете свою собственную сильную идентичность». Михаил Сиркели — основатель онлайн-издания Nokta.

Единственный европеец среди российских симпатизантов

Портал NoktaВнешняя ссылка — единственное явно проевропейское средство массовой информации в Гагаузии, финансируемое в основном Госдепартаментом США, Нидерландами и Национальным фондом демократии США (National Endowment for Democracy). По словам Михаила Сиркели, портал Nokta предлагает иной взгляд не только на текущую ситуацию, но и на историю страны.

Михаил Сиркели (Mihail Sirkeli), основатель единственного явно проевропейского СМИ в городе Комрат. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

«Российская империя, а затем и Советский Союз проводили политику русификации: ассимилировали народы и убивали местную самобытность. Русские были главными в Советской Республике Молдавия. Любой, кто хотел сделать карьеру, должен был говорить по-русски. Вот почему многие тут и сегодня хотели бы заменить румынский язык на русский». С точки зрения Сиркели, именно поэтому реклама в пользу ЕС на городской площади города Комрат не может и не должна быть на русском языке. А если бы она была на гагаузском языке, разве это не свидетельствовало бы об уважении к местной идентичности?

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Михаил Сиркели сам является гагаузом. Но он говорит, что этот язык умирает. «Наверное, это можно было бы сделать, но такая реклама все равно не изменит мышления людей. Может быть, пять процентов ещё колеблются. Остальные же давно приняли своё решение». Когда в 2014 году голосование на тему сближения с ЕС проходило только в Гагаузии, 97 процентов граждан проголосовали против. Вряд ли какой-либо другой регион Европы так обрабатывается российской пропагандой и дезинформациейВнешняя ссылка, как Молдова, и вряд ли внутри этой страны какой-либо другой регион с такой силой утюжится этой пропагандой, как Гагаузия.

Российское влияние в Гагаузии

Здесь всем руководит Евгения Гуцул (Evghenia Guțul, род. в 1986 году, башкан / глава АТО Гагаузия и член Правительства Республики Молдова с 19 июля 2023 года). Совсем недавно она была в гостяхВнешняя ссылка у Владимира Путина, на свою должность она была избрана от ныне запрещенной партии «Шор»Внешняя ссылка Илана Шора, который, согласно данным НКО Promo-LEXВнешняя ссылка, является координатором «гибридной войны» России в Молдове. Илан Шор покинул страну после того, как он был осужден за отмывание денег и мошенничество.

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Михаил Сиркели говорит, что Илан Шор — это преступник, главный организатор ограбления молдавских банковВнешняя ссылка на сумму в один миллиард. Сегодня Илан Шор — инструмент Кремля, он «вкладывает российские деньги в политику Молдовы и хочет дестабилизировать страну». В городе Комрате эти деньги видны сразу, повсюду на улицах висят плакаты, рекламирующие бесплатный парк отдыха «Гагаузия-Лэнд». Самые бедные люди могут покупать продукты питания со скидкой в магазине MeriSor. Хотя партия «Шор» и запрещена, мы легко находим внешне ничем и никем не тронутый партийный офис. И вот в такой обстановке и работает портал «Нокта».

Офис запрещенной пророссийской партии Илана Шора в г. Комрат. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Недавно он опубликовал разъяснительную статью о том, что такое референдум по сближению с ЕС, какова исходная ситуация и какими могут быть последствия голосования. По словам М. Сиркели, дискуссии с несогласными тут практически не ведутся. «Нет у нас тут никаких дебатов», — говорит он. На вопрос, в чем тогда смысл референдума, если нет дебатов, он отвечает: «Смысл референдума в том, чтобы показать, что большинство людей в Молдове выступает за европейскую интеграцию. Потому что так оно и есть». Он надеется и верит, что большинство людей скажет «да» евроинтеграции. «Но я сам живу в районе, где люди думают по-другому».

В Гагаузии живут только около 4% всех молдаван. Поэтому их близость к России никак не повлияет на исход голосования. Это бедный регион. Но дорога из Комрата в Кишинев была профинансирована ЕС, поэтому пока она куда более ровная и гладкая, чем любые дороги почти в любом другом регионе Молдовы. Впрочем, за несколько десятков километров до Кишинева и она превращается в обычную трассу, машина начинает трястись и дребезжать. В столице Молдовы настроение у людей совсем другое: в середине сентября на здании правительства был вывешен огромный флаг ЕС. Европейские символы тут повсюду.

Разные мнения о войне в Украине

Тот факт, что дебаты тут почти уже мутировали к своей противоположности, связан ещё и с очевидным вмешательством России в политику Молдовы. «В обществе доминирует прозападная, проукраинская точка зрения», — говорит социолог Петру Негура (Petru Negura). Вполне закономерно, что правительство запретило некоторые СМИ, воспроизводящие лобовую российскую пропаганду. Однако в обществе существует недостаток медийных платформ, на которых, как говорит Петру Негура, можно было бы дифференцированно обсудить и проанализировать пророссийские мнения и точки зрения иного свойства. Вот почему, по его мнению, многие люди, поддерживающие Россию, получают информацию, включая военную пропаганду, из альтернативных источников.

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В августе 2023 года 33,9% молдаван считали, что Россия несет полную ответственность за вторжение в Украину. 25,1% считали Россию правой, 23,9 % считали, что неправа ни одна из сторон, а 15,6% вообще не ответили на этот вопрос. «С социологической точки зрения это очень интересно. Такие „амбивалентные“ люди могли бы после окончания войны сыграть в молдавском обществе роль посредников, строителей мостов. Как правило, они выступают за нейтралитет страны, хотят укреплять нейтралитет Молдовы и боятся, что этот конфликт перекинется и сюда». Однако, как говорит Петру Негура, голоса этих людей в обществе почти не слышны.

Тоска по «настоящим либералам, консерваторам и левым»

Есть в Молдове и несколько критических голосов, которых никак нельзя заподозрить в том, что они являются распространителями российской пропаганды. Левый активист, политолог и журналист Виталие Спринцяну (Vitalie Sprinceana), «скорее всего», не пойдет на референдум, потому что он «ни о чём, коль скоро ещё в 2017 году Конституционный суд страны постановилВнешняя ссылка: Конституция Молдовы носит проевропейский характер». Виталие Спринцяну с сожалением говорит, что в Молдавии нет настоящей политики. Он хотел бы видеть «настоящих либералов, настоящих консерваторов и, конечно же, настоящих левых. Но многие из так называемых левых на самом деле очень консервативны — при этом все эти взгляды нивелируются катком геополитики.

Политолог Виталие Спринцяну (Vitalie Sprinceana) пытается по мере возможности помогать украинским беженцам в Молдове. SWI swissinfo.ch

Деление на левых и правых основано исключительно на вопросе о том, является ли данный человек пророссийски настроенным или проевропейски. Другими словами, политика — это геополитика. Эта дихотомия опасна и коварна», — говорит Виталие Спринцяну. Он хотел бы видеть демократию, сопровождаемую подробными и глубокими дебатами. «Но сейчас для такого политического формата в стране почти нет места — даже если речь идет о таком актуальном вопросе, как отношения с ЕС».

Социолог Дорина Рошка замещает должность президента Европейского института исследований в области развития в Париже. Недавно она, после многих лет за границей, вернулась в Молдову, и теперь совмещает жизнь и работу в двух странах. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

«Люди часто путают Европейский союз и НАТО. До людей просто не доходит, как это вообще возможно: состоять в ЕС и быть нейтральным», — говорит социолог Дорина Рошка (Dorina Rosca). Причину такого положения вещей она видит в недостатке информации. «Нам предстоит еще много работать над политической культурой, а в качестве первого шага люди должны быть хотя бы проинформированы о процедурных вещах. Но сейчас даже средства массовой информации и те не справляются с этой задачей».

Диаспоры в ЕС и России

Социолог Дорина Рошка замещает должость президента Европейского института исследований в области развития (Institut Européen d’Etudes du Développemen) в Париже. Недавно она, после многих лет, проведенных за границей, вернулась на родину и живет теперь на две страны, Молдову и Францию. Помимо всего прочего она проводила исследования, посвященные молдавской зарубежной диаспоре. За последние 30 лет более миллиона молдаван пережили «миграционный опытВнешняя ссылка».

В 1989 году население Молдовы составляло 4,3 миллиона человек, сегодня 2,5. «В период до 2010 года многие предпочитали эмигрировать в Россию. Это было проще, дешевле, была некая культурная близость, не было языкового барьера», — поясняет Дорина Рошка. После либерализации визового режима в 2014 году миграционные потоки, однако, перенаправились в сторону Западной Европы.

Когда Молдова сможет вступить в ЕС? Заявку на вступление в ЕС Молдова подала вскоре после начала агрессивной войны России против Украины. В июне 2022 года ЕС предоставил Молдове и Украине статус стран-кандидатов. Однако само по себе это не означает, что всё теперь произойдет быстро и гладко: Албания имеет этот статус начиная с 2014 года. В июне 2024 года Молдова и ЕС начали официальные переговоры о вступлении Молдовы в ЕвросоюзВнешняя ссылка. Молдове предстоит соблюсти массу критериев, необходимо будет прояснить большое количество вопросов — в том числе вопрос и о том, как поступить с отколовшимся Приднестровьем. Вероятно, что перспективы и шансы Молдовы на вступление в ЕС будут определяться и будущим Украины. Цель молдавского правительства — вступить в ЕС уже к 2030 году.

«Сегодня в ЕС живет больше молдаван, чем в России. Многие хотят уехать за границу буквально сразу после окончания гимназии, например, чтобы учиться в Румынии или работать в Швейцарии или Италии. Но при этом возникают демографические проблемы — например, у нас сейчас наблюдается нехватка рабочей силы буквально везде, от строителей до учителей». Европейские диаспоры, в том числе и в Швейцарии, активно готовятся к участию в скором референдуме. Молдаване из России, вероятно, смотрят на ситуацию по-другому.

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Диаспора — это одна из двух больших неизвестных в смысле факторов, которые могли бы повлиять на исход референдума 20 октября 2024 года. Вторая большая неизвестная переменная — это Приднестровье. В авторитарном Приднестровье повсюду развеваются российские флаги, но в соответствии с международным правом и с точки зрения самой Молдовы этот регион является частью Молдовы. Приднестровцы имеют право не только работать в Молдове, но и голосовать там. Для них на молдавской стороне границы создаются специальные избирательные участки.

Внешний контент

Но что будет с Приднестровьем, если Молдова вступит в ЕС, — это вопрос, который, вероятно, будет занимать международную политику еще долгие годы. Равно как и вопрос будущего Молдовы в целом, потому что оно зависит ещё и от того, что сейчас происходит в Украине. Сколько приднестровцев воспользуются своими политическими правами? Это станет известно только после 20 октября. Тогда же станет ясно, сколько из них думают так же, как Петр Пушка, приднестровец из Гагаузии. И если итогом станет «нет», то он, по крайней мере, сможет воочию убедиться, что в западных демократиях результаты голосований не зависят от мнения власть имущих.

Немецкий оригинал материала отредактировал Марк Ливингстон (Mark Livingston), русскоязычный оригинал материала подготовил, перевел и отредактирвал Игорь Петров / нк / ап.

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