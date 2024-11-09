«Швейцарский пятачок», или Странная популярность неудобной монеты

Монета номиналом 5 сантимов чеканится в своем неизменном виде с 1981 года. Тогдашнее решение заменить белую медно-никелевую монету желтой монетой из алюминиевой бронзы было вызвано необходимостью перестать путать в кошельках монетки в пять сантимов и монеты достоинством в ½ франка. Keystone / Gaetan Bally

Монетка в 5 швейцарских сантимов (или, на немецком языке, раппенов) почти не используется, только оттягивая карманы. Её постоянно забывают в ящиках столов и в старых кошельках. Тем не менее её продолжают чеканить, более того, её популярность в народе остается неизменной.

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Швейцарцы любят деньги. У тех, кто живет в Конфедерации, их очень много. В Берне (как вариант — в Цюрихе) под центральной площадью сидят гномы и стерегут златые горы. Это только некоторые из самых распространенных сказок и клише, с которыми приходится сталкиваться, когда начинаешь говорить о Швейцарии. Больше клише и их разоблачений — в досье ниже. Так вот, скажем сразу, далеко не все швейцарцы купаются в деньгах, хотя деньги, особенно наличный швейцарский франк, тут очень любят, но скорее в качестве символа независимости и суверенитета.

Звёзды нумизматики

Как иначе можно объяснить тот факт, что, обожая наличные, швейцарцы все равно предпочитают платить картами или платежными приложениями? При этом каждая новая серия швейцарских банкнот становится важным общественным событием почти культового масштаба. Поэтому-то сайт Швейцарского национального монетного двора SwissmintВнешняя ссылка полон анекдотами и курьезами, связанными с производством банкнот и чеканкой монет. Одной из «звезд» швейцарской нумизматики, несомненно, является пятифранковая монета с ликом пастуха (и нет, это вовсе не Вильгельм Телль, как часто утверждается).

Диаметр монеты в 5 франков (в Швейцарии ее называют Fünfliber) составляет 31,45 мм, толщина – 2,35 мм, вес – 13,2 г. Keystone / Gaetan Bally

Но на монете и в самом деле отображен человек, который знает себе цену. Ведь он и налогоплательщик, и защитник страны, и избиратель, то есть он обладает той самой республиканской триадой ценностей, которая и лежит в основании швейцарского исторического проекта. Но недостатком пятифранковаой монеты всегда была её величина. Она вполне годилась для сундуков скупых рыцарей, а в больших количествах она была способна превратить достаточно вместительный кошелек в увесистый кистень.

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Стоит вспомнить и мистическую ауру, которая окружает 1000-франковую купюру, банкноту самого высокого в мире достоинства. Несмотря на то что в реальной жизни такая «бумажка» почти никогда в Швейцарии не встречается, на неё приходятся в стоимостном измерении 57% всех наличных бумажных банкнот, находящихся в обращении. Некоторые утверждают, что существование таких банкнот облегчает отмывание денег. В самом деле, в обычном портфеле, набитом тысячефранковыми купюрами, содержится столько же денег, сколько в пяти портфелях, набитых купюрами по 200 евро.

Великий историк Якоб Буркхардт (Jacob Christoph Burckhardt, 1818 — 1897) на швейцарской банкноте в 1000 франков. Keystone

Но все попытки вывести эти банкноты из обращения — взять и отменить — заканчивались провалом. Народ каждый раз говорил — не трогайте, пусть будет! А еще в Швейцарии есть очень нетипичная монета в полуфранк. Это именно что половина франка, а не 50 центов / сантимов / раппенов, в подтверждение чему на этой странно маленькой монетке выгравирована надпись «½ Fr.».

Привлекательный золотистый цвет

Монета в 10 швейцарских центов / сантимов / раппенов также прославилась на весь свет, попав в 2021 году в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой старой оригинальной монеты, непрерывно с 1879 года находящейся в наличном обращении. И вот наконец мы добрались монетки в 5 раппенов. Ее нежно называют «пятачком» («фюнфрепплер»). Монета с самой низкой номинальной стоимостью остается в чисто практическом смысле наименее востребованной. Несмотря на ее привлекательный золотистый цвет, она только оттягивает карманы, и ее постоянно забывают в ящиках столов и в старых кошельках.

Нынешняя серия швейцарских банкнот украшена не мостами или лицами известных людей, а руками людей совершенно неизвестных. Keystone / Gaetan Bally

Тем не менее ее продолжают зачем-то чеканить. Более того, ее популярность в народе остается неизменной, даже несмотря на то что вендинговые автоматы их не принимают, а если вы на кассе супермаркета оплатите покупку пятачками, то как минимум недоуменно поднятые брови кассира или кассирши гарантированно увидите. А вот детям они нравятся из-за их привлекательного цвета, хотя и это ещё не всё. Сегодня в обращении в Швейцарии находится 1,34 миллиарда пятицентовых монет, что на 25% больше, чем 10 лет назад. Ни одна другая швейцарская монета таких показателей не продемонстрировала.

Политическая проблема

Удивительная цифра, особенно в эпоху триумфального шествия безналичных платежей, впрочем, всему есть свое логическое объяснение, имеется оно и в этом сюжетеВнешняя ссылка. Дело в том, что, в отличие от других монет, которые быстро возвращаются в наличный оборот благодаря розничной торговле, пятицентовые монеты, как правило, либо и в самом деле забытыми пылятся в ящиках столов, или же их собирают в стеклянных банках дети (говорят, что если заполнить такими монетками бутылку из-под шампанского, то наступит счастье — не знаем, не пробовали!), а, скорее всего, они просто исчезают в карманах туристов, ищущих себе маленький сувенир. Короче говоря: все они лежат где-то без дела, и именно поэтому в оборот приходится выпускать все новые и новые монеты этого достоинства.

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В одном только 2024 году Swissmint выпустит дополнительно 26 млн монет в 5 раппенов, причем стоимость производства каждой такой монетки составляет сейчас 4,8 сантима. Интересно, что ещё в 2023 году эти затраты находились на уровне в 6,9 сантима за монету. Так или иначе, в Швейцарии часто ставится вопрос, что, наверное, пора уже отказаться от этого анахронизма. Последний раз данный вопрос обсуждался на политическом уровне 10 лет назад, соответствующее предложение было даже вынесено на рассмотрение депутатов Национального совета, большой палаты парламента.

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Его поддержали бизнес-ассоциация Economiesuisse и Швейцарские федеральные железные дороги (SBB / CFF). Против выступили организации защиты прав потребителей, которые опасались, что из-за этого в стране дополнительно вырастут розничные цены. В итоге тогда это предложение было отклонено. Возможно, прощание с «пятачком» наступило бы уже очень скоро, учитывая, что сейчас в Швейцарии с помощью наличных совершается только 36% всех ежедневных платежей (для сравнения: в 2017 г. этот показатель находился на уровне 70%).

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Но, учитывая пресловутую инертность швейцарских политики и политиков, которых, возможно, сейчас и в самом деле занимают куда более насущные проблемы, а также учитывая сопротивление промышленных кругов, следует исходить из того, что в карманах старых брюк и в ящиках старых столов пятисантимовые монетки будут позвякивать еще довольно продолжительное время.

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Перевод с итальянского на английский Томаса Стивенса (Thomas Stephens), перевод с итальянского на немецкий Кристиана Раафлауба, подготовка, адаптация и редактирование оригинала на русском языке: русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.

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