Ангелика Кауфман: феномен европейской культуры 18 века

«Автопортрет в образе музы живописи» (Autoritratto come musa della pittura). Museo di Roma

Швейцарская художница родом из кантона Граубюнден имела с Вечным городом особые отношения. Экспозиция Roma Pittrice («Художница из Рима») подчеркивает вклад Ангелики Кауфман в римскую художественную среду и трактуя ее жизнь и творчество в качестве примера ранней женской эмансипации в искусстве.

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Симона Вераццо (Simona Verrazzo) Доступно на 1 другом языке Italiano it Angelica Kauffmann, da Coira a Roma, la pittrice libera che segnò la scena culturale del ‘700 Оригинал Читать далее Angelica Kauffmann, da Coira a Roma, la pittrice libera che segnò la scena culturale del ‘700

Ангелика Кауфман — одна из ключевых фигур европейского искусства 18 века. Художница с независимым духом и деловой хваткой, меценат и коллекционер, она дружила с выдающимися деятелями культуры своего времени, включая поэта Иоганна Вольфганга фон Гете и скульптора Антонио Канову (Antonio Canova; 1757–1822). Экспозиция Roma Pittrice, которая организована в доме-музее «Палаццо Браски» (Palazzo Braschi) в Риме и продлится до 4 мая 2025 года, подчеркивает вклад художницы в римскую художественную среду, трактуя ее жизнь и творчество в качестве примера ранней женской эмансипации в искусстве.

Этапами творческого пути Ангелики Кауфман стали все главные культурные центры Европы от Лондона до Рима. Выставка объединяет более 120 работ и исследует роль женщин-художниц в римском искусстве с период с 16 по 19 век. Экспозиция выстроена в хронологическом и тематическом порядке, предлагая гостям совершить визуальное путешествие через четыре столетия от салонных официальных портретов до пейзажей, от натюрмортов до автопортретов. В числе экспонатов и пять работ Ангелики Кауфман, а также посвященный ей мраморный бюст.

«Аллегория надежды» (Allegoria della Speranza). Museo di Roma

Семья, искусство, путешествия

Ангелика Кауфман родилась в 1741 году в городе Кур, в кантоне Граубюнден. Её отец, Йозеф Иоганн, познакомил её с рисунком и живописью, а мать, Клеофея, привила любовь к другим видам искусства — музыке, пению и литературе. Детство Ангелика провела в Австрии, на родине отца, в небольшом горном городке Шварценберг (Schwarzenberg) в регионе Боденского озера между границами со Швейцарией и Германией. Сегодня в этом городе работает музей, посвящённый её творчеству. Однако формирование её художественного стиля произошло между 1752 и 1753 годами на севере Италии.

Сначала она жила в Вальтеллине (итал. Valtellina, нем. Veltlin) — горной долине в Ломбардии, расположенной к северу от Бергамо, у подножия Бернинских Альп. Затем она работала в регионе озера Комо, где ей поручили написать портрет Агостино Мария Неурони (Agostino Maria Neuroni), известного в миру как Чезаре Филиппо Бартоломео Неурони (Cesare Filippo Bartolomeo Neuroni, 1690, Лугано — 1760, Комо) — епископа Комо. Следы этой работы затерялись, но этот опыт стал важной вехой в её творческом пути.

Благодаря поддержке родителей и их готовности помочь ей в любом начинании, она с юных лет получила возможность путешествовать, особенно по Италии. Однако первое её пребывание в этой стране омрачилось трагической смертью матери в Милане в 1757 году. Во время второй поездки по Италии Ангелика, следуя указаниям отца, посетила главные культурные центры страны — от Флоренции до Венеции, от Болоньи до Неаполя. Она также побывала в Риме, куда впоследствии вернётся и останется до конца своей жизни.

«Портрет молодой девушки в костюме вакханки» (Ritratto di giovinetta in veste di baccante). Museo di Roma

Художница и организатор

С 1763 года швейцарская художница Ангелика Кауфман начала заявлять о себе не только как талантливый живописец и портретист, но и как умелый организатор, выстраивая сеть профессиональных контактов. Ее способность налаживать и поддерживать продуктивные отношения с ведущими представителями культурного мира сыграла решающую роль в ее карьере. С самого раннего возраста Ангелика стремилась попробовать себя в исторической живописи маслом. Она не позволила загнать себя в рамки миниатюрной живописи или копирования великих мастеров.

Вскоре она сформировала собственный узнаваемый стиль и по праву считается одним из ведущих мастеров неоклассицизма. Об этом в интервью порталу SWI Swissinfo.ch рассказала Илария Миарелли Мариани (Ilaria Miarelli Mariani), куратор выставки и директор Musei Civici della Sovrintendenza di Roma Capitale, конгломерата городских музеев Рима, находящихся под управлением Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Эта структура отвечает за сохранение и популяризацию культурного наследия столицы и охватывает широкий спектр направлений, от античных памятников и археологических находок до произведений искусства эпохи Возрождения и современности.

В систему входят такие известные учреждения, как Капитолийские музеи (Musei Capitolini), Центр современного искусства MACRO, Музей Наполеона, Палаццо Браски (Palazzo Braschi) и многие другие. Ангелика Кауфман обладала не только выдающимся художественным талантом, но и яркой личностью, выходившей за пределы сферы живописи. Она стала одним из крупнейших коллекционеров своего времени и ключевой фигурой в системе профессиональных отношений среди художников, преимущественно мужчин.

«Портрет Онорато Каэтани» (Ritratto di Onorato Caetani). Museo di Roma

Одной из работ, представленных на выставке, является «Аллегория надежды» (Allegoria della Speranza). Эта картина была подарена ею Академии Святого Луки (Accademia di San Luca) в 1765 году, когда художница была принята в это престижное учреждение. Основанная в 1593 г. Федерико Цуккари (Federico Zuccari, 1542–1609), Академия изначально действовала как гильдия художников, скульпторов и архитекторов, стремясь повысить статус художественных профессий.

Первый итальянский этап карьеры Ангелики Кауфман был прерван поездкой через Ла-Манш. К тому времени она уже закрепила за собой репутацию художницы, на которую ориентировались во всей Европе. В Лондоне в 1768 году она вошла в число основателей Королевской академии искусств, влиятельного и престижного учреждения, занимавшегося развитием и продвижением искусства. В состав его основателей входили четыре десятка ведущих художников и архитекторов того времени, среди которых было всего две женщины: английская художница Мэри Мозер (Mary Moser, 1744–1819) и сама Ангелика Кауфман.

После долгих лет путешествий Ангелика Кауфман возвращается в Рим, чтобы больше никогда его не покидать. В 1782 году, когда она вновь приезжает в Вечный город, она уже признана одной из ведущих художественных фигур Европы. Рим был для неё идеальным местом — городом с уникальным сочетанием античного наследия и искусства Возрождения и классицизма. Кроме того, он был центром международного интеллектуального сообщества, известного как Repubblica delle Lettere («Республика литераторов»), объединявшего ученых, писателей, философов и гуманистов с 16 по 18 век.

Дружба с Гёте

Ангелика Кауфман преуспела и в традиционной портретной живописи. Одним из знаковых произведений этого жанра является «Портрет Онорато Каэтани» (Ritratto di Onorato Caetani), который находится в коллекции Фонда Каэтани (Fondazione Caetani). В 1786 году, когда немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe) приезжает в Рим, его судьба неожиданно переплетается с судьбой Ангелики Кауфман. Он называет её «лучшим знакомством» среди всех, что завёл в Вечном городе, и между ними завязывается искренняя дружба.

«Бюст Ангелики Кауфман». Museo di Roma

Дом-ателье Ангелики Кауфман на Виа Систина (Via Sistina) стал штаб-квартирой этой интеллектуальной среды, а вскоре превратился в настоящий культурный центр, который посещали лучшие умы того времени. Современники, среди которых были в основном мужчины, признавали её творчество одним из эталонов неоклассической живописи, особенно в изображении мифологических сюжетов. Идеальным примером такого искусства стало полотно «Портрет молодой девушки в костюме вакханки» (Ritratto di giovinetta in veste di baccante), которое сегодня хранится в Национальных галереях Барберини-Корсини (Gallerie Nazionali Barberini Corsini).

Ангелика становится личным гидом Гёте по Риму. Вместе они посещают музеи и коллекции, обсуждая искусство и историю. Помимо исключительного умения налаживать связи, она обладала глубокими знаниями в области искусства и коллекционирования. В её собрании находился единственный в Риме оригинал Леонардо да Винчи — картина «Святой Иероним» (San Girolamo), которая сегодня экспонируется в Музеях Ватикана. Мастерство и разносторонность личности Ангелики Кауфман позволяли ей осваивать новые живописные техники и темы, что наглядно демонстрирует и выставка Roma Pittrice.

Среди представленных на выставке работ можно увидеть «Аллегорическую сцену» (Scena allegorica), выполненную акварельной тушью пером на бумаге (Наполеоновский музей / Museo Napoleonico), а также «Автопортрет в образе музы живописи» (Autoritratto come musa della pittura), который хранится в Ватиканских музеях. Благодаря своей харизме и международному признанию она к концу жизни стала поистине легендарной фигурой.

Признание и после смерти

Когда она скончалась в 1807 году, её похороны были организованы с невероятной торжественностью, а руководил церемонией Антонио Канова (Antonio Canova) — один из величайших скульпторов эпохи. Значимость швейцарской художницы была подтверждена и после её смерти. В 1808 году её мраморный бюст, созданный двоюродным братом Иоганном Петером Кауфманом (Johann Peter Kaufmann), был установлен в Римском Пантеоне, рядом с могилой Рафаэля Санти (Raffaello Sanzio), гениального художника эпохи Возрождения. Ангелика Кауфман стала первой женщиной, удостоенной такой чести. Сегодня эта скульптурная работа, «Бюст Ангелики Кауфман», доступна для всеобщего обозрения. Останки художницы покоятся в базилике Ст.-Андреа-делле-Фратте (Sant’Andrea delle Fratte).

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Выставка Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secoloВнешняя ссылка

Museo di Roma – Palazzo Braschi (chiuso i lunedì e il 1° maggio)

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