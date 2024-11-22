В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!

Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются? Keystone

Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что произошло и какие меры принимаются?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Что произошло. В субботу, 16 ноября 2024 года, в знаменитом бенедиктинском монастыре АйнзидельнВнешняя ссылка молодой человек во время службы сорвал со статуи так называемой «Черной Мадонны» её облачения. Раздев статую, молодой человек надел её корону себе на голову. Присутствующие задержали его и передали полиции. Начато следствие.

Что известно о подозреваемом? По данным кантональной полиции кантона Швиц, акт вандализма совершил 17-летний проситель убежища афганского происхождения. Он живет за пределами кантона, то есть не в ближайшем центре предварительного размещения беженцев. В настоящее время юноша находится в медицинском учреждении. По словам Романа Гислера (Roman Gisler), главы отдела связей с общественностью кантональной полиции Швица, «мотивация его поступка пока неясна».

По сообщениям газет, издаваемых холдингом CH Media, незадолго до совершения этого правонарушения молодой человек уже «отличился» и в поезде, который шел из города Рапперсвиль, и на железнодорожной станции Айнзидельн. «Был вызван полицейский патруль, но на станции молодого человека уже не было», — уточняет Роман Гислер.

Повреждения. Статуе 15 века были нанесены легкие повреждения: повреждены оказались рука, скипетр и корона. По словам ответственных лиц, планируется провести реставрацию. «Мы глубоко сожалеем об этом инциденте, и все наши мысли с людьми, чьи религиозные чувства были задеты», — говорится в заявлении монастыря.

В бенедиктинском монастыре Айнзидельн часто проводятся театральные представления, монастырь является не только памятником истории, но еще и популярным центром современной культуры. Keystone / Urs Flueeler

Правовая ситуация. С точки зрения законодательства и буквы закона, имел место факт «сознательного уничтожения или повреждения чужого имущества либо угрозы его уничтожения или повреждения». С другой стороны, как говорит Роман Гислер, это событие можно квалифицировать еще и как «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». В Швейцарии законодательно запрещено глумление над верой и оскорбление чувств верующих. Согласно Статье 261 Уголовного кодекса Швейцарии, в случае совершения такого рода деликтов признанное виновным лицо может быть приговорено к денежному штрафу.

Такого рода события монастырь переживает не в первый раз. В 1798 году, например, французские революционные войска заняли и разграбили монастырь, «Черную Мадонну» монахи смогли спасти и перенести в безопасное место в самый последний момент и там ее и прятали до 1803 года. А примерно 200 лет спустя, в октябре 2001 года, молодой человек заехал на автомобиле по ступеням к зданию монастыря и протаранил двери монастырской церкви, за которыми размещена «Черная Мадонна». Как сообщали СМИ, водитель «имел личные проблемы с церковью как общественным институтом».

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Меры осторожности. Статуя Мадонны постоянно подключена к сигнализации, которая, видимо, сработала и на этот раз. Поэтому на будущее каких-то дополнительных мер обеспечения безопасности этого памятника культуры не планируется. По словам о. Филиппа Штайнера, сказанным в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, речь идет даже не столько о защите Мадонны, сколько о чувствах прихожан: «Однако мы не хотим спешить, мы полагаемся на проверенное временем сотрудничество с органами полиции и на факт наличия у нас нашей собственной надзорной службы. Этот инцидент — единичное событие. Паломники, верующие и туристы могут и дальше чувствовать себя в церкви монастыря Айнзидельн в полной безопасности».

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