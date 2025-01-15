Поскьяво: от бесперспективной глубинки к образцу для подражания

Ваккеровская премия 2025 года за лучшее благоустройство и городское развитие получил отдаленный швейцарский город Поскьяво. Keystone / Christian Beutler

Издавна этот регион считался «медвежьим углом» Швейцарии, молодежь тут не задерживалась и при первой же возможности уезжала в более многообещающие регионы страны и Европы. Но вот как-то так незаметно, но город Поскьяво вдруг из бесперспективной глубинки стал модной локацией, при этом не задавленной сетевыми отелями и толпами туристов.

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И не случайно, что Ваккеровскую премию 2025 года, регулярно вручаемую в Швейцарии за достижения в благоустройстве и городском развитии, получил именно этот отдаленный швейцарский регионВнешняя ссылка. Вручает эту премию Ассоциация HeimatschutzВнешняя ссылка: Общество охраны памятников истории и культуры. В обосновании своего решения жюри указало, что город Поскьяво искусным образом сумел превратить свое вроде бы невыгодное периферийное расположение в перспективную модель развития, воспользоваться которой может любой из горных регионов страны.

Сегодня в этом городеВнешняя ссылка есть почти все, что нужно для комфортной и относительно недорогой жизни: хорошее транспортное сообщение (через город проложен маршрут знаменитого панорамного поезда «Бернина-экспресс»), город находится на перекрестке транспортных путей из Швейцарии в Италию и обратно, здесь есть ряд неплохих ресторанов, отелей и памятников городской архитектуры. Есть даже целый художественный музей, расположенный на пяти этажах в отреставрированном итальянском палаццо, по которому, если повезет, можно бродить в полном сосредоточенно-созерцательном одиночестве.

«Теперь молодежь сюда начала возвращаться. Небольшие масштабы нашей долины позволяют им смело начинать сделать что-то свое». Keystone-SDA

А между тем так было не всегда. Еще относительно недавно отток населения из региона долины Поскьяво / Пушлав (Val Poschiavo), расположенного по южную сторону от перевала Бернина, был настоящим бичом. Еще в 1970-е годы перевал Бернина зимой был закрыт, а граница с Италией на ночь в буквальном смысле запиралась на замок. Местные жители называли регион Поскьяво «потерянной долиной». Об этом в интервью телеканалам SRF и RSIВнешняя ссылка рассказывает журналист и историк Даниэле Папачелла (Daniele Papacella), сам выросший в Поскьяво.

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«Сегодня Поскьяво избавился от репутации отдаленной деревни, с самого начала 21 века здесь наблюдается совершенно новая динамика», — говорит Даниэле Папачелла, который является ещё и президентом Исторического общества Поскьяво. Первым шагом в новую эпоху стало слияние ряда мелких местных энергетических компаний в унитарное предприятие Repower. Возникли рабочие места, в бюджет потекли налоги. Открылись новые перспективы и у фермеров, теперь они ориентируются на производство высококачественной сельхозпродукции с местным колоритом.

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«Теперь молодежь сюда начала возвращаться. Небольшие масштабы нашей долины позволяют им смело начинать сделать что-то свое», — говорит Джованни Йохум (Giovanni Jochum), мэр Поскьяво. Например, местным экспортным хитом стал производимый в Поскьяво особый травяной чай Puschlaver Kräutertee. По словам Джованни Йохума, город Поскьяво предлагает сегодня широкий спектр культурных мероприятий, притом что в схожих городах с населением не более 3500 человек культурная жизнь, мягко говоря, не блещет оригинальностью.

После наводнения вычищенный и вымытый город обрел свой изящный классический архитектурный стиль, влияние на формирование которого оказали как швейцарские (немецкие), так и итальянские традиции. Keystone / Christian Beutler

Интересен и еще один факт. Молодые люди в возрасте 15 или 16 лет и сегодня вынуждены ехать учиться в Кур, Самедан или Цуоц: только там есть школы, дающие возможность получить аттестат о среднем образовании. Но как говорит Даниэле Папачелла, именно это и стало одной из основ успеха Поскьяво: «Почти все уезжают отсюда на определенный период своей жизни, и это является положительным моментом. Ведь так вы учитесь чему-то, и, возвращаясь, привносите в жизнь долины нечто новое». Эмиграция в дальнее зарубежье (особенно знамениты были местные кондитеры, о чем рассказано в материале выше) оказывала на регион схожий эффект.

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Андреа Тонина, который также уехал из Поскьяво в раннем возрасте и уже долгое время живет в Берне, придерживается аналогичного мнения. Он никогда не считал Поскьяво отсталым: «Поскьяво всегда был космополитичным городом как раз благодаря эмиграции. В 1920-1930-е годы в местных тавернах звучали почти все европейские языки. Вернувшиеся из России или Испании эмигранты и их дети, спасшиеся от большевизма или франкизма, сделали Поскьяво таким, каким он является сегодня. Город всегда умел извлекать пользу из своих трудностей».

Город Поскьяво искусным образом сумел превратить свое вроде бы невыгодное периферийное расположение в перспективную модель развития. Keystone / Christian Beutler

Особая глава истории — катастрофическое наводнение 1987 года. Оно, по сути, заставило произвести «перезагрузку» всего города, именно после наводнения вычищенный и вымытый он обрел свой изящный классический архитектурный стиль, влияние на формирование которого оказали как швейцарские (немецкие), так и итальянские традиции. По словам Андреа Тонины, солидарность всей Швейцарии с пострадавшим Поскьяво стала мощным толчком и мотивом социальной модернизации: «Долина открылась внешнему миру и стала тем регионом-первопроходцем, который теперь и удостоен престижной Ваккеровской премии».

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