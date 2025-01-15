Поскьяво: от бесперспективной глубинки к образцу для подражания
Издавна этот регион считался «медвежьим углом» Швейцарии, молодежь тут не задерживалась и при первой же возможности уезжала в более многообещающие регионы страны и Европы. Но вот как-то так незаметно, но город Поскьяво вдруг из бесперспективной глубинки стал модной локацией, при этом не задавленной сетевыми отелями и толпами туристов.
И не случайно, что Ваккеровскую премию 2025 года, регулярно вручаемую в Швейцарии за достижения в благоустройстве и городском развитии, получил именно этот отдаленный швейцарский регионВнешняя ссылка. Вручает эту премию Ассоциация HeimatschutzВнешняя ссылка: Общество охраны памятников истории и культуры. В обосновании своего решения жюри указало, что город Поскьяво искусным образом сумел превратить свое вроде бы невыгодное периферийное расположение в перспективную модель развития, воспользоваться которой может любой из горных регионов страны.
Сегодня в этом городеВнешняя ссылка есть почти все, что нужно для комфортной и относительно недорогой жизни: хорошее транспортное сообщение (через город проложен маршрут знаменитого панорамного поезда «Бернина-экспресс»), город находится на перекрестке транспортных путей из Швейцарии в Италию и обратно, здесь есть ряд неплохих ресторанов, отелей и памятников городской архитектуры. Есть даже целый художественный музей, расположенный на пяти этажах в отреставрированном итальянском палаццо, по которому, если повезет, можно бродить в полном сосредоточенно-созерцательном одиночестве.
А между тем так было не всегда. Еще относительно недавно отток населения из региона долины Поскьяво / Пушлав (Val Poschiavo), расположенного по южную сторону от перевала Бернина, был настоящим бичом. Еще в 1970-е годы перевал Бернина зимой был закрыт, а граница с Италией на ночь в буквальном смысле запиралась на замок. Местные жители называли регион Поскьяво «потерянной долиной». Об этом в интервью телеканалам SRF и RSIВнешняя ссылка рассказывает журналист и историк Даниэле Папачелла (Daniele Papacella), сам выросший в Поскьяво.
Показать больше
Швейцарские кафе в Западной Европе: удачный бизнес и либеральная культура
«Сегодня Поскьяво избавился от репутации отдаленной деревни, с самого начала 21 века здесь наблюдается совершенно новая динамика», — говорит Даниэле Папачелла, который является ещё и президентом Исторического общества Поскьяво. Первым шагом в новую эпоху стало слияние ряда мелких местных энергетических компаний в унитарное предприятие Repower. Возникли рабочие места, в бюджет потекли налоги. Открылись новые перспективы и у фермеров, теперь они ориентируются на производство высококачественной сельхозпродукции с местным колоритом.
«Теперь молодежь сюда начала возвращаться. Небольшие масштабы нашей долины позволяют им смело начинать сделать что-то свое», — говорит Джованни Йохум (Giovanni Jochum), мэр Поскьяво. Например, местным экспортным хитом стал производимый в Поскьяво особый травяной чай Puschlaver Kräutertee. По словам Джованни Йохума, город Поскьяво предлагает сегодня широкий спектр культурных мероприятий, притом что в схожих городах с населением не более 3500 человек культурная жизнь, мягко говоря, не блещет оригинальностью.
Интересен и еще один факт. Молодые люди в возрасте 15 или 16 лет и сегодня вынуждены ехать учиться в Кур, Самедан или Цуоц: только там есть школы, дающие возможность получить аттестат о среднем образовании. Но как говорит Даниэле Папачелла, именно это и стало одной из основ успеха Поскьяво: «Почти все уезжают отсюда на определенный период своей жизни, и это является положительным моментом. Ведь так вы учитесь чему-то, и, возвращаясь, привносите в жизнь долины нечто новое». Эмиграция в дальнее зарубежье (особенно знамениты были местные кондитеры, о чем рассказано в материале выше) оказывала на регион схожий эффект.
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Андреа Тонина, который также уехал из Поскьяво в раннем возрасте и уже долгое время живет в Берне, придерживается аналогичного мнения. Он никогда не считал Поскьяво отсталым: «Поскьяво всегда был космополитичным городом как раз благодаря эмиграции. В 1920-1930-е годы в местных тавернах звучали почти все европейские языки. Вернувшиеся из России или Испании эмигранты и их дети, спасшиеся от большевизма или франкизма, сделали Поскьяво таким, каким он является сегодня. Город всегда умел извлекать пользу из своих трудностей».
Особая глава истории — катастрофическое наводнение 1987 года. Оно, по сути, заставило произвести «перезагрузку» всего города, именно после наводнения вычищенный и вымытый он обрел свой изящный классический архитектурный стиль, влияние на формирование которого оказали как швейцарские (немецкие), так и итальянские традиции. По словам Андреа Тонины, солидарность всей Швейцарии с пострадавшим Поскьяво стала мощным толчком и мотивом социальной модернизации: «Долина открылась внешнему миру и стала тем регионом-первопроходцем, который теперь и удостоен престижной Ваккеровской премии».
Читайте также:
Показать больше
Швейцарский город Баден и его «образцовые городские пространства»
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.