Сибилла Берг сваливает в одну кучу сразу все, с ее точки зрения, кризисы, терзающие современное общество: неолиберализм, климатические перемены, склонность государства к тотальному контролю и наблюдению за гражданами, Брексит, сворачивание демократии, господство культуры «мачизма». (Keystone)

Писательница Сибилла Берг родом из теперь уже бывшей ГДР. Точно в момент 30-летия падения Стены она получила главную литературную премию Швейцарии за роман с «изящным» названием «ГРМ: Мозготрах» («GRM. Brainfuck»), который хорошо вписывается в традицию антиутопий таких авторов, как Замятин, Хаксли, Оруэлл, с поправкой на современные реалии.

Будучи, как решило жюри «Швейцарской книжной премии», политически «очень нужной и своевременной книгой», этот текст, растянутый почти на 600 с лишним страниц, практически нечитаем, зато заполнен почти животной ненавистью всех ко всем. Перегиб или адекватное отражение современной эпохи?

Литературный редактор швейцарского национального телевидения и радио SRF Юлиан Шютт (Julian Schütt), хорошо известный русскоязычным читателям как автор биографического труда «Макс Фриш. Биография взлета», считает, что Сибилла Берг получила премию совершенно заслуженно.

SRF: Какие эмоции вызвало у Вас такое решение жюри?

Юлиан Шютт (Julian Schütt): Удовлетворение. Ведь несмотря на то, что Сибилла Берг выросла в Восточной Германии, в ФРГ ее текст не попал даже в длинный список номинантов на «Немецкую книжную премию». Немецкое жюри трусливо отвернулось от этого острого и «взрывного» текста. И тем более мужественным и смелым считаю я решение жюри дать автору «Schweizer Buchpreis».

SRF: Насколько заслуженно победила именно она?

Юлиан Шютт: Заслуженно вполне. По сравнению с другими номинантами она находится совершенно в иной лиге, тем более, что ее текст находился в списке бестселлеров журнала «Шпигель» и в немецкоязычном пространстве он обсуждался очень широко. Но главное, роман «GRM» (от музыкального понятия «грайм», см. ниже, - прим. ред. рус.) имеет совершенно иную степень общественно-политической актуальности.

SRF: В чем конкретно состоит эта «актуальность»?

Юлиан Шютт: Текст Сибиллы Берг «ГРМ: Мозготрах» жюри весьма брутально дефинировало в качестве «крышесносной» книги. В СМИ это произведение было названо «бомбой ненависти». Но на самом деле все эти попытки толкования вводят только в заблуждение. Бомба есть нечто разрушительное. А книга Сибиллы Берг как раз призывает к сохранению нашего демократического социального устройства. Это, скорее, призыв возмутиться (царящими несправедливостями).

SRF: Сибилла Берг сваливает в одну кучу сразу все, с ее точки зрения, кризисы, терзающие современное общество: неолиберализм, климатические перемены, склонность государства к тотальному контролю и наблюдению за гражданами, Брексит, сворачивание демократии, господство культуры «мачизма». Но не теряет ли она из виду «леса» за всеми этими «деревьями»?

Юлиан Шютт: Тут у меня и в самом деле возникают, что называется, «смутные сомнения». Местами автор набирает такой темп, что она сама начинает задыхаться. С другой стороны, к сожалению, все эти кризисы в самом деле являются элементами единого целого.

Однако действительно настоящей сенсацией является тот факт, что в своем тексте автор показывает, как все эти кризисы и катастрофы приводят к возникновению нового общества, состоящего из двух классов: с одной стороны небольшое число богатых, которые могут позволить себе что угодно, с другой стороны – масса «лузеров», которых следует контролировать и держать в «ежовых рукавицах», чтобы они особо не шумели.

SRF: Жюри «Швейцарской книжной премии» отметило эту книгу как вклад в историю литературного авангарда. Насколько обоснована такая характеристика?

Юлиан Шютт: Книга наряду с названием «ГРМ» имеет еще и второй заголовок «Brainfuck», который, по большому счету нужно и переводить буквально как «Мозгоё…ство», к тому же это экспрессивное выражение весьма точно сопрягается с музыкальным направлением «грайм».

Книга и написана в таком же рэп-стиле. По сути в этой книге нет традиционного литературного «языка». У текста есть зато «саунд», который просто «сносит крышу» читателю потоком цинизма, массой несправедливостей, всеми эти, с ее точки зрения, «монструозностями», в отношении которых нам и следует «возмутиться».

SRF: Насколько «книга без языка» заслуживает «литературную» премию?

Юлиан Шютт: Если брать в расчет такие факторы, как ремесленное качество обработки словесной «руды», оригинальность или стилистическую виртуозность, то, без сомнения, другие номинированные заслужили бы премию в куда большей степени.

Но к счастью язык и то, что этим языком необходимо выразить, образуют неразрывное единство. И тут никто не был способен настолько «попасть в тон» и выбрать «саунд», настолько совпадающей с сегодняшними общественными дебатами, как Сибилла Берг. И в этом смысле она более чем заслужила свою награду.

Интервью на немецком: Михаэль Луизье (Michael Luisier).Внешняя ссылка

Впервые опубликовано в эфире передачи «Sondersendung Schweizer Buchpreis 2019», швейцарское общественное Radio SRF 2 Kultur от 10.11.2019, 12:00 часов.

Справка Стиль «грайм» характеризуется темпом в 140 ударов в минуту, минималистичным брейкбитом с ярко выраженными малыми барабанами, «консольными» футуристическими электронными звуками и глухими раскатистыми басами. Как правило, поверх этих музыкальных зарисовок, так называемых риддимов, идёт скоростное ритмичное зачитывание или пение в стиле современного ар-н-би; атмосфера треков часто очень мрачная и агрессивная. Источник: Википедия Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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