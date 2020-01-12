Своим комиксом его авторы хотят показать, что папская швейцарская гвардия — это нечто большее, чем просто «фольклорный элемент» у врат Святого Престола. (Keystone / Max Rossi)

Папская швейцарская гвардия, или «Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского папы», впервые стала героем комикса, точнее, графического романа. Несмотря на то, что сказка эта ложь, намеков на реальность в ней содержится довольно-таки много. Командование Гвардии тесно сотрудничало с авторами комикса. Цель проста: модернизировать имидж Гвардии и привлечь большее количество новых рекрутов для службы в Ватикане.

Швейцарская папская гвардия регулярно становится предметом самых разных жанров и форматов искусства: о них писали книги, делали выставки, снимали документальные фильмы, а в сериале Паоло Соррентино про «Молодого Папу» солдаты этой «самой маленькой армии мира» вообще встречаются едва ли не в каждой второй сцене. И вот теперь личная охрана Понтифика стала еще и героем графического романа «Les gardiens du pape, la Garde suisse pontificale» («Охранники Папы, швейцарская гвардия Понтифика»).

Книга является результатом работы трех французских авторов: Ивон Берторелло (Yvon Bertorello, текст), Лорана Бидо (Laurent Bidot, иллюстрации) и Арно Делаланде (Arnaud Delalande, тоже текст). Она была опубликована в издательстве Artège, специализирующемся на книгах религиозной тематики. Комикс рассказывает о молодом швейцарце Марке, который хочет вступить в швейцарскую гвардию. Марк — герой вымышленный, но контекст, в котором он действует, вполне реальный.

Авторы романа плотно сотрудничали со швейцарской гвардией, с тем чтобы оставаться как можно ближе к реальности. Результатом, то есть изданной книгой, как видно, очевидно, довольны все основные участники проекта. Во время официальной презентации графического романа в Ватикане 27 ноября 2019 года вице-капитан Филипп Морард (Philippe Morard) сказал в интервью каналу «Евроньюс»: «Книга очень точна. Она показывает всю нашу реальную жизнь, без фантазий и вымыслов».

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В настоящее время авторы книги совершают промо-тур по Швейцарии. Портал swissinfo.ch имел возможность пообщаться с Ивоном Берторелло, у которого собственно и возникла идея проекта. Разговор прошел в книжном магазине в городе Фрибур.

swissinfo.ch: Откуда у вас появилась идея этого комикса?

Ивон Берторелло (Yvon Bertorello): Идея состояла в том, чтобы популяризировать один из аспектов жизни церкви, другими словами, сделать его общеизвестным. И хотя швейцарская гвардия непосредственно не является подразделением бойцов за веру, она, тем не менее, служит Папству, Ватикану и Католичеству.

В моем окружении во Франции я заметил, что люди вообще понятия не имеют (о существовании Гвардии). Даже католики не знают, что это такое и что эта Гвардия делает. Они знают только фольклорную сторону, со всеми этими красочными униформами у дверей в Ватикане, но всё остальное остается в тени. Поэтому-то я и сказал себе однажды, тут нужно что-то сделать.

swissinfo.ch: Но почему именно в формате комикса?

Ивон Берторелло: Мне нравится делать комиксы на исторические и религиозные темы. Но при этом я выбираю не какие-то нишевые сферы, а вопросы, интересные для самой широкой аудитории, темы, которые могут заинтересовать любого. Комиксы — это, наверное, одна из немногих форм литературы, которая не была вытеснена Интернетом. Молодые люди их охотно читают, а истории, которые рассказываются в картинках, затрагивают все социальные классы и все поколения.

swissinfo.ch: Как сама Гвардия восприняла комикс о себе?



Автор романа Ивон Берторелло (Yvon Bertorello) во время автограф-сессии в Швейцарии. (swissinfo.ch)

Ивон Берторелло: Я очень быстро наладил с представителями Гвардии рабочий контакт, потому что я подумал, что такой проект мог бы заинтересовать их в качестве инструмента рекламы. После первоначальных колебаний командир гвардейцев вскоре понял, что комикс действительно может стать эффективным средством для того, чтобы заявить о себе в Швейцарии и привлечь на службу тех, кто может быть потенциально заинтересован в этом.

Всего четыре-пять лет назад они бы даже и слышать не захотели о таком проекте. Однако я очень удачно выбрал момент: швейцарская гвардия как раз решила, что она хочет модернизироваться и что ей нужно сделать себя более известной в мире.

swissinfo.ch: В результате получилась история, очень близкая к реальности.

Ивон Берторелло: Да, мы тесно сотрудничали со Швейцарской Гвардией. Она дала нам полную творческую и сюжетную свободу, контролируя все исторические и технические аспекты. Конечно, историю мы придумали, это выдумка, но она основана на реальности. Мы рассказываем историю молодого швейцарца, который хочет вступить в швейцарскую гвардию.

Читатель переживает вместе с ним все этапы «большого пути», начиная с его семьи в кантоне Цюрих вплоть до первого года пребывания в Ватикане. Таким образом, мы смогли охватить такие темы, как набор рекрутов и обучение. Мы также включили в сюжет некоторое количество «флешбэков», что дало возможность окинуть взглядом самые блестящие страницы истории швейцарской ватиканской гвардии.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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