Есть ли у украинских беженцев надёжное будущее в Швейцарии?

Есть ли у украинских беженцев надёжное будущее в Швейцарии? Keystone / Michael Buholzer

В первые месяцы войны России против Украины Швейцария рассматривала ходатайства украинских беженцев с просьбой о предоставлении убежища оперативно и небюрократически, но теперь количество отказов в выдаче им так называемого «защитного» ВНЖ категории S заметно выросло. Почему?

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В ноябре прошлого 2023 года украинские беженцы в Швейцарии смогли вздохнуть с облегчением: правительство страны, Федеральный совет, приняло решение о продлении срока действияВнешняя ссылка специального миграционного режима для беженцев и беженок из Украины до марта 2025 года. ВНЖ категории S дает им право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь.

Этот особый статус также означает, что таким лицам не нужно проходить обычную процедуру предоставления убежища: их могут принять в Швейцарии в качестве беженцев при условии, что они проживали в Украине до 24 февраля 2022 года, то есть до начала российской агрессии, и уже находятся на территории Швейцарии.

Как сообщило в своем твиттере 31 июля 2024 года швейцарское федеральное миграционное ведомство SEM, на данный момент действующий ВНЖ «защитной» категории S имеют 66 182 лица с украинскими паспортами. Из сообщения также стало известно, с момента первой выдачи таких ВНЖ в марте 2022 года были аннулированы 26 392 разрешения на пребывание категории S. По данным SEM, подавляющее большинство этих лиц либо добровольно отказались от таких ВНЖ, либо покинули Швейцарию. Лишь немногим более ста человек лишились статуса S по решению и по инициативе властей.

Какие права есть у миграционных властей Швейцарии?

Согласно статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), по состоянию на 4 июля 2024 года в Швейцарии зарегистрировано 63,1% всех украинцев, которые когда-либо обращались за убежищем или временной защитой к властям этой страны. Напомним, после пяти лет непрерывного пребывания в стране такие лица могут получить швейцарское разрешение на пребывание категории B (буква латинская), которое обычно действует в течение одного года, но в отношении паспортов из Украины они действуют в течение пяти лет или, в случае украинских беженцев, до момента полной отмены режима «временной защиты» как таковой.

В соответствии с действующим законодательством власти имеют право аннулировать такой вид на жительство, в случае если его обладатель или обладательница сменили место жительства на третью страну, получив там законное право на пребывание. Кроме того, этот ВНЖ может быть отозван в случае, если будет установлено, что данное лицо находилось в Украине совокупным сроком более 15 дней в квартал (кроме случая, когда беженцы смогут доказать, что, пребывая в Украине, они готовились к постоянному возвращению в эту страну).

Внешний контент

Статистика Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООНВнешняя ссылка) показывает, что по состоянию на 4 июля 2024 года в Швейцарии зарегистрированы и проживают только 63,1% от числа всех украинцев, когда-либо подававших прошение о предоставлении им убежища в Конфедерации. Помимо права на отзыв ВНЖ категории S миграционные власти Швейцарии имеют также полномочия отклонить прошение о предоставлении убежища. С начала войны в феврале 2022 года и по настоящее время Государственный секретариат по делам миграции (SEM) отказал в предоставлении статуса S примерно 2 500 украинцам.

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И количество отказов растет. «На сегодня мы отклонили уже около 2 500 ходатайств с просьбой о предоставлении такого статуса», — говорит Даниэль Бах (Daniel Bach), пресс-секретарь Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM, подразделение Минюста), в интервью телеканалу SRF (подробности см. в материале выше). Самая частая причина отказа: беженцы прибыли в Швейцарию из других европейских стран, где они уже получили похожую форму защиты и куда они могут в любой момент вернуться.

Как показывают данные SEM, в начале войны два с половиной года назад количество отклоненных заявок с просьбой предоставить в Швейцарии ВНЖ этой категории было гораздо ниже. Значит ли это, что власти теперь более строго подходят к этому вопросу? Даниэль Бах возражает: «Мы всегда подходили к нему очень внимательно. Два года назад было совершенно очевидно, что люди сюда приезжают непосредственно из Украины, но теперь это не всегда так, и это усложняет саму процедуру (рассмотрения таких ходатайств)».

Почему Швейцария?

Но почему украинцы, вроде бы уже живущие в безопасных странах Западной Европы, пытаются найти свое счастье именно в Швейцарии? «Лица, которые уже получили защиту в другой стране Европы, все равно могут подать заявление о предоставлении ВНЖ категории S в Швейцарии по разным причинам, например, потому что здесь живут члены их семьи. После получения такого ходатайства SEM проверяет все детали и в зависимости от каждого конкретного случая принимает решение, имея право дать на данное ходатайство негативное заключение со ссылкой на факт получения данным лицом защиты в иной стране».

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Об этом заявил нам по электронной почте Лайонел Вальтер (Lionel Walter), представитель НКО «Швейцарский совет по делам беженцев» (Schweizerische Flüchtlingshilfe). «В этом нет ничего необычного, нечто похожее происходит и в других странах. На наш взгляд, важно, чтобы люди получали защиту в стране, уважающей их базовые права человека и гражданина». По данным НКО «Швейцарский совет по делам беженцев», Швейцария вовсе не является какой-то особо популярной страной в плане обустройства беженцев из Украины, она не выделяется на фоне остальных стран Европы, располагая примерно такими же условиями и механизмами по приему людей, бежавших от войны.

По данным Schweizerische Flüchtlingshilfe, выбирая страну временного пристанища, многие беженцы руководствуются не только и даже не столько действующей в той или иной стране законодательной базой, но культурной близостью, языком, наличием родственников или организаций соотечественников. «Война в Украине продолжается, и нынешняя ситуация там не лучше, чем год назад, а возможно, и тяжелее», — говорит в интервью порталу SWI swissinfo.ch. Саша Волков, член правления и пресс-секретарь Украинской ассоциации в Швейцарии (Українське Товариство у Швайцарії).

Дефицит электричества — норма

Недавно он побывал в Украине, две недели прожив у родственников под Киевом. По его словам, сейчас дефицит электроэнергии там — это норма, подача электричества осуществляется с перебоями, в столичном регионе на три часа наличия электричества приходится шесть часов перебоев. «Люди, рассматривающие возможность возвращения в Украину, видят, что, если они захотят вернуться в свои дома, им понадобятся генераторы, а стоимость работы генераторов куда дороже даже электричества в Швейцарии. У них нет денег на возвращение в Украину, но при этом зачастую они уже не хотят оставаться там, где они живут сейчас, потому что степень солидарности людей в Швейцарии с украинцами не так высока, как в начале войны», — говорит Саша Волков.

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Швейцарское правительство, со своей стороны, исходит из того, что украинцы вернутся домой ещё очень нескоро. В ноябре 2023 года оно поставило перед собой амбициозную цель — к концу 2024 года обеспечить работой 40% беженцев с Украины (сейчас работу себе нашли только четверть из них). С этой целью на каждого такого беженца было выделено по 3000 швейцарских франков, в основном для оплаты языковых курсов. Если предложение о переходе с выдачи разрешительных допусков на работу на уведомительную онлайн-регистрацию новых работников будет принято парламентом, то появится шанс, что компании будут более охотно брать на работу украинцев, не будучи вынужденными решать кучу бюрократических вопросов.

Однако каково будущее беженцев?

Тень неопределенности все еще висит над украинскими беженцами дамокловым мечом, коль скоро миграционный режим категории S, действующий до марта 2025 года, не эквивалентен разрешению на долгосрочное пребывание в Швейцарии. В сентябре прошлого 2023 года швейцарское правительство заявило, что исходит из того, что после прекращения действия особого миграционного режима категории S примерно 80% беженок уедут домой добровольно, с учетом того, что у многих мужья уже находятся в Украине или всегда там и оставались.

Правительство могло бы дать беженцам от шести до девяти месяцев на планирование отъезда, предоставив финансовое вспомоществование в сумме от 1000 до 4000 франков на человека, причем больше денег получат те, кто уедет раньше. Однако, признает далее правительство, чем дольше человек остается в Швейцарии, тем меньше вероятность того, что он захочет уехать по собственной воле. Кроме того, после пяти лет непрерывного пребывания в стране беженцы смогут уже получить постоянное швейцарское разрешение на пребывание категории B (буква латинская), обновляемое каждый год при условии наличия постоянной работы.

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Итоги опросаВнешняя ссылка, проведенного в декабре прошлого 2023 года в Швейцарии УВКБ ООН, SEM и маркетинговой компанией Ipsos, показали, что мало кто из украинцев в реальности захочет добровольно вернуться домой: треть опрошенных украинских беженцев уже не хотят возвращаться на родину, 40% ещё не определились. «Некоторые уже просто отказываются от Украины. Чем дольше длится война, тем неизбежнее будет такое решение», — говорит Саша Волков.

Англоязычный оригинал материала отредактировал Марк Ливингстон (Mark Livingston/ts), русскоязычный оригинал материала подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ап.