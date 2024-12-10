Золото из Казахстана и Узбекистана в Швейцарии: послесловие к расследованию

Официальный Берн «не может исключить» попадания российского золота в Швейцарию через Казахстан или Узбекистан. Keystone / Martin Ruetschi

После опубликованного порталом swissinfo расследования на тему подозрительного увеличения объема импорта казахского и узбекского золота в Швейцарию последовала реакция с официальной стороны. Швейцарское правительство недавно признало, что не может исключить присутствия российского золота в массе среднеазиатского желтого металла, попадающего в Швейцарию. Вопрос о том, насколько в реальности власти Конфедерации способны контролировать золотые потоки, остается открытым.

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«Способны ли Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, автономное подразделение Минэкономики, прим. ред. рус.) и Центральное Ведомство по контролю за оборотом драгоценных металлов (Edelmetallkontrolle, подразделение Таможенного комитета Швейцарии BAZG, прим. ред. рус.) исключить возможность того, что золото, импортируемое в страну из Узбекистана и Казахстана, было добыто в России уже после начала войны в Украине»? Этот вопрос задал Федеральному совету (кабмину) в формате парламентского запроса (интерпелляцииВнешняя ссылка) в конце сентября 2024 года депутат от партии социалистов Жан Чопп (Jean Tschopp, SP) при поддержке почти двадцати депутатов от фракций социалистов и экологистов (GPS).

Правительство ответило на этот вопрос в конце ноября 2024 года: «Швейцария, как и другие страны, применяющие такие же санкции, не может исключать возможность того, что российское золото будет переплавлено в одной из вышеупомянутых стран, а затем ввезено в Швейцарию». Другими словами, официальный Берн считает вполне возможной ситуацию, когда некое золото, заявленное в качестве металла из Казахстана или Узбекистана, то есть золота, переработанного в последний раз именно в этих странах, изначально было произведено в России.

Напомним, что этот и запрос, и ответ правительства Швейцарии, последовали за расследованием, результаты которого были опубликованы порталом SWI swissinfo в начале сентября 2024 года. Речь там шла о странном и при этом впечатляющем увеличении объемов импорта золота из Узбекистана и Казахстана в Швейцарию и Великобританию, наблюдаемом в период с конца 2021 года, при том что Берн и Лондон являются практически единственными импортерами золота из этих двух центральноазиатских стран. По мнению нескольких экспертов и специалистов, это явление может на самом деле быть форматом обхода Россией международных санкций, введенных в ее отношении по причине агрессии против России.

Подробнее знакомиться с нашим расследованием можно ниже по ссылке:

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Марк Уммель, глава отдела сырьевых товаров в неправительственной организации SwissAid, занимающейся мониторингом ситуации в области глобальной торговли золотом, говорит о том, что правительство Швейцарии признает все риски, связанные с этим золотым импортом. Но, похоже, оно не способно их устранить, что вызывает опасения по поводу эффективности в целом систем контроля, на которые швейцарские власти опираются в рамках осуществления своих надзорных функций».

«К увеличению (объемов импорта золота в Великобританию и Швейцарию из Казахстана и Узбекистана) могут привести несколько факторов», — указал представитель SECO Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch) в электронном письме на наш адрес, добавив, что «для однозначных выводов необходим анализ ситуации за более длительный период времени». Таможенные данные, проанализированные в нашем расследовании, охватывают период до 2010 года и они четко показывают, что кривая золотого импорта пошла резко вверх всего за несколько месяцев до нападения России на Украину. Со своей стороны официальный Берн пока не может дать никакого формального объяснения вскрытому нами явлению. Пока в ответ на упомянутый парламентский запрос правительство только попросило предоставить ему подробное описание швейцарских контрольных механизмов в сфере соблюдения режима санкций.

«И таможня, и SECO постоянно анализируют все торговые потоки, с тем чтобы выявить возможные попытки обхода санкций (…), при этом SECO систематически изучает все имеющиеся признаки, которые могут быть связаны с нарушением санкций, проводя детальные расследования, выходящие далеко за рамки просто анализа совокупных торговых показателей». По мнению Жана Чоппа это «довольно уклончивый ответ. Тем самым Федеральный совет признает факт наличия у него ограниченных контрольно-надзорных возможностей, и признает, что работать с этой темой нужно плотнее, но при этом очень трудно понять, как это намерение могло бы быть реализовано на практике».

Политика анализа рисков

На повторный запрос SWI о том, как такого рода проверки осуществляются на практике, Государственный секретариат по экономическим вопросам не назвал никаких конкретных дополнительных мер, отметив лишь, что необходимые разбирательства проводятся «в сотрудничестве со швейцарскими и иностранными властями. При этом Федеральное Ведомство таможенной и пограничной охраны (BAZG) не проводит систематических проверок, реализуя в приоритетном порядке политику анализа рисков. При этом подлежит физической проверке и/или проверке путем запрашивания дополнительной информации, любая подозрительная импортная сделка (…)». Как утверждает SECO, официально различать добытое и уже обогащенное и очищенное золото таможенная статистика Швейцарии начала только в 2021 году.

Жан Чопп (Jean Tschopp, SP). Keystone / Anthony Anex

В сообщении правительства также говорится, что «эта статистика находится в полном распоряжении соответствующих компаний», кроме того, все импортные операции, идущие по направлению к швейцарским аффинажным заводам, могут подвергаться уже не выборочному, но полному контролю в соответствии с Федеральным Законом «О порядке контроля за оборотом драгоценных металлов» (Bundesgesetz über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren) и Федеральным Законом «О порядке и правовых основах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» (Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung). Ответа же на вопрос о том, какие надзорные меры применяются к банкам, приобретшим в 2023 году значительные объемы казахского и узбекского золота, мы так и не получили.

Жан Чопп считает все объяснения Берна недостаточного убедительными. Они все-таки дают ему основание делать вывод о том, что четких указаний на то, что Швейцария реально в состоянии установить эффективный контроль за золотым импортом, у нас не имеется. «Учитывая весь политический контекст следует говорить о том, что любой импорт золота из Казахстана и Узбекистана может стать проблемным. И мы знаем, что после того, как золото прошло аффинаж, осуществить за ним контроль и установить место его происхождения становится практически невозможно. Тем самым было бы разумно вообще отказаться от импорта золота из этих двух стран, тем более что Россия исторически была и остается одним из основных торговых партнеров Астаны и Бишкека, что отличает их, например, от Объединенных Арабских Эмиратов, импортирующих золото из самых разных стран».

«Аккредитация не отозвана»

Как указывает в своем отчете Rand EuropeВнешняя ссылка, независимая некоммерческая исследовательская организация, занимающаяся совершенствованием процессов принятия политических решений с офисами в Кембридже (Великобритания), Брюсселе (Бельгия) и Роттердаме (Нидерланды), отношения России с Казахстаном в области торговли золотом остаются прочными, даже несмотря на санкции. Россия имеет в своем распоряжении солидные пакеты акций ведущих казахских золотых рудников. На вопрос SWI, учитывают ли власти Конфедерации такого рода особенности этих стран Центральной Азии, SECO отметил, что «ни прямой, ни косвенный импорт золота из Казахстана и Узбекистана в настоящее время санкциями не затронут, а LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов, главный орган, контролирующий рынок золота) не отзывала у расположенных в этих странах аффинажных заводов аккредитацию по стандарту GDL (Good Delivery List)».

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При этом «у Швейцарии нет юридических оснований для введения санкций в одностороннем порядке». Однако, по словам Жана Чоппа, Конфедерация могла бы вместе со своими международными партнерами выступить с соответствующей инициативой, будучи все-таки довольно крупным игроком в секторе золототорговли. В Швейцарии, по разным оценкам, проходит аффинаж около одной трети общемировой добычи золота, здесь также расположено несколько ведущих мировых аффинажных заводов. Швейцария, наконец, сама является одним из основных импортеров золота. Поэтому сейчас Жан Чопп планирует выйти на швейцарский парламент с новой инициативой, надеясь получить поддержку парламентариев не только из числа левых.

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Согласно имеющимся на данный момент (начало декабря 2024 года) таможенным данным, импорт золота в Швейцарию из Казахстана в текущем году, похоже, идет по графику: по сравнению с 36 тоннами за аналогичный период 2023 года и с 32 тоннами за этот же период 2022 года с января по сентябрь 2024 года в Швейцарию было ввезено 27 тонн золота. За первые три квартала 2024 года объем импорта узбекского золота (85 тонн) по сравнению с 2023 годом (106 тонн) несколько снизился, но все же он значительно превысил показатели 2022 года (58 тонн).

Русскоязычная оригинальная версия подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.