Почему в Швейцарии нашли работу только 29% украинцев?

Беженцам и беженкам в Швейцарии с ВНЖ категории S вместе получения разрешения на работу будет достаточно получить онлайн-регистрацию. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Многие украинцы в Швейцарии могут и хотят работать, но поиск работы в Швейцарии остается для них задачей весьма сложной. Чехия в этом плане куда более успешна — там работают трое из четырех беженцев из Украины.

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Андреас Штюдли (Andreas Stüdli), телеканал SRF / портал SWI

По словам, сказанным в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Адрианом Гербером (Adrian Gerber), уполномоченным федерального правительства по вопросам трудовой интеграции, лиц со статусом S в Швейцарии куда больше, чем в Чехии, рабочих мест — тоже, но свою роль играет высокий языковой барьер.

«Чешский и украинский — славянские языки, и выучить чешский можно гораздо быстрее. Это ускоряет интеграцию, в том числе и профессиональную». Именно поэтому в Швейцарии препятствия на этом пути и многочисленнее, и выше. Несмотря на это, Швейцария поставила перед собой долгосрочную цель — добиться прогресса и сделать так, чтобы работу нашли себе как можно больше украинцев и украинок, а не только каждый третий из них.

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Именно поэтому федеральное правительство призвало кантональные власти системно сообщать обо всех трудоспособных лицах со статусом S в региональные центры по вопросам занятости (Regionale Arbeitsvermittlungszentren RAV). По последним данным, из более чем 29 000 украинцев, не имеющих работы и способных работать, в региональных филиалах RAV зарегистрировано лишь около 2200 человек. В Цюрихе, самом густонаселенном кантоне Швейцарии, эта цифра составляет вообще только 300 человек.

Ханс Рупп (Hans Rupp), руководитель цюрихского кантонального Министерства экономики и занятости (Amt für Arbeit / Amt für Wirtschaft), говорит, что в наших филиалах RAV зарегистрированы только около 5 процентов трудоспособных украинцев, и мы хотели бы увеличить эту цифру — в сотрудничестве с нашими партнерами.

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При этом, прежде чем люди с ВНЖ категории S будут зарегистрированы в RAV, свои домашние задания должны выполнить муниципальные органы власти и структуры, отвечающие за социальную и трудовую интеграцию мигрантов. У этих людей должны быть решены вопросы с проживанием, с изучением немецкого языка и уходом за детьми. Даниэлла Лютцельшваб (Daniella Lützelschwab), руководительница отдела рынка труда в швейцарской Ассоциации работодателей (Leiterin Arbeitsmarkt beim Arbeitgeberverband), хотела бы, чтобы в RAV регистрировалось как можно больше украинцев.

«Несмотря на большое количество трудоспособных людей, в RAV зарегистрировано все ещё слишком мало таких лиц. И мы слышим, что компании и потенциальные сотрудники и сотрудницы часто просто не могут найти друг друга». Акцент на региональных центрах занятости в целом имеет смысл, но нужно учитывать и то, что регистрация в RAV еще далеко не обязательно означает гарантию трудоустройства. С точки зрения Постоянного совещания (Конференции) кантональных правительств (Konferenz der Kantonsregierungen KDK), важно, чтобы разные игроки «не играли друг против друга».

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Николь Гизин (Nicole Gysin), заместитель главы отдела внутренней политики KDK, считает, что куда важнее предоставлять беженцам реальную поддержку в поиске работы, чтобы они не просто регистрировались и пассивно чего-то ждали. И совершенно неважно, какое кантональное ведомство или управление будет этим заниматься — RAV или структуры по предоставлению убежища и интеграции. Так или иначе, степень занятости украинцев в Швейцарии сегодня составляет только 29 процентов, что все еще значительно ниже целевого показателя в 40 процентов, установленного федеральным кабинетом министров к концу года.

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Адриан Гербер, уполномоченный правительства, говорит, что мы увидим, удастся ли нам достичь этой цели, только к концу года. «40 процентов — это ведь средний показатель. Люди приезжают и уезжают из страны. Для тех, например, кто приехал два года назад и остался в Швейцарии, показатель занятости уже составляет около 35 процентов».

Николь Гизин из KDK говорит, что она не удивится, если окажется, что эти 40 процентов так и не будут достигнуты. «Целевая квота Федерального совета помогает лишь отчасти. Мы должны устанавливать реалистичные цели, которые могут быть достигнуты. А эта цель, как с самого начала заявили кантоны, была нереалистичной». Так что, прежде чем большинство украинцев в Швейцарии получат работу, предстоит проделать еще очень много работы.

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