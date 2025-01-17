Давос −2025: поможет ли ИИ преодолеть протекционизм?

Всемирный экономический форум (ВЭФ) обещает «революцию искусственного интеллекта», плоды которой будут доступны всем. Keystone / Gian Ehrenzeller

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе попытается аргументированно доказать важность глобального коллективного межгосударственного сотрудничества, обещая при этом «революцию искусственного интеллекта», плоды которой будут доступны всем.

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Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в Давосе пройдет в этом году уже в 55 раз. Среди ожидаемых выступлений — обращение к участникам Форума президента Украины Владимира Зеленского. Выступить со своими докладами обещают президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заместитель премьера Госсовета Китая Дин Сюэсян, президент Аргентины Хавьера Милей, президент ЮАР Сирил Рамапоса и премьер-министр Испании Педро Санчес.

На повестке дня Форума стоят вопросы, связанные и с актуальным геополитическим вопросам. Одна из важнейших: панельная дискуссия «Украина: путь вперед», участие в которой примет спикер Европарламента Роберта Метсола и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Другая панель, «Россия и её место в мире в 2025 году», пройдет с участием министра финансов Швеции Элизабет Свантессон. В центре внимания окажется и Ближний Восток, в дискуссии о его будущем примут участием министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании и Ирака. Панельная дискуссия «Разломы Латинской Америки», посвященная миграции, пройдет с участием президентов Перу и Панамы.

Согласно данным Давосского форума, к 2040 году глобальный инфраструктурный разрыв достигнет колоссальной суммы в 15 триллионов долларов. © Keystone / Laurent Gillieron

Основатель и первое лицо ВЭФ Клаус Шваб, традиционно проведет публичные консультации с временным лидером Бангладеш Мохаммедом Юнусом и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Новый президент США Дональд Трамп лично участие в работе Форума не примет, он в день своей инаугурации выступит с обращением по видеосвязи, что станет хорошей «затравкой» для дискуссии на одну из самых актуальных тем современности: кооперация и сотрудничество в эпоху возвращение блокового мышления и искусственного интеллекта. По результатам опроса около девяти сотен бизнес-лидеров, рисковых аналитиков и политических и общественных деятелей в этом году рейтинговый список глобальных рисков возглавляют межгосударственные конфликты с особенно значительным кризисным потенциалом.

Виталий Кличко: «Ожидаем от швейцарского правительства более жесткой позиции» До третьей годовщины вторжения России в Украину осталось чуть меньше месяца. Один из тех, кто участвует в войне в Украине с самого первого дня — Виталий Кличко. На протяжении многих лет он был мэром украинской столицы Киева. Перед поездкой в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ) портал SRF News встретился с ним в его офисе в Киеве и поговорил о Швейцарии. SRF News. Чего вы ожидаете от Швейцарии? Виталий Кличко. Швейцария старается быть нейтральной, но люди (в Швейцарии) должны дать ответы на следующие вопросы: вы за демократию или авторитаризм? Вы за войну или за мир? Поддерживаете ли вы наше стремление стать частью европейской семьи или поддерживаете желание Путина присоединить Украину к Российской империи? Вы разочарованы Швейцарией? Да и нет. Почему да, почему нет? Швейцария демонстрирует свою готовность помочь Украине, но в то же время старается сохранять нейтралитет. В подобных ситуациях нельзя быть нейтральным. Мы имеем дело с крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой войны. Поэтому нам нужна четкая и недвусмысленная позиция. Швейцария должна быть четкой и недвусмысленной. Мы ожидаем большей поддержки Украины. Что конкретно вы ожидаете от Швейцарии? Украина должна получить поддержку в том, чтобы стать частью европейской семьи. Это очень важно. Швейцария должна помочь Украине защитить себя. Мы ни на кого не нападаем. Украина всегда была мирной страной. Мы никогда не проявляли агрессии по отношению к другим странам. Мы даже добровольно отказались от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. Взамен мы получили гарантию, что Россия будет уважать наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому мы ожидаем от швейцарского правительства еще более жесткой позиции. Ожидаете ли вы, что Швейцария разрешит поставки швейцарского оружия в Украину? Да. И вы не понимаете, почему Швейцария, будучи нейтральной страной, не хочет этого делать? Мы защищаем нашу страну. Мы ни на кого не нападаем, и каждый имеет право защищать себя сам. Судя по всему, Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом. Это дает вам основания для надежды? Конечно, это дает нам надежду, но нельзя быть и наивным. Мы знаем цели Путина. Должен быть диалог, но мы боимся, что все может решиться не в пользу Украины. Передача значительной части территории Украины России — это не компромисс. Интервью провел Себастиан Рамшпек (Sebastian Ramspeck). Источник: по ссылке.Внешняя ссылка

Об этом накануне своей очередной ежегодной сессии сообщил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Основным риском, получившим около 25% упоминаний, является непосредственная угроза возникновения еще одного межгосударственного конфликта. Затем следуют экстремальные погодные условия (14 процентов), торговые войны (8 процентов) и дезинформация (7 процентов). На более отдаленном временном горизонте в качестве рисков также были названы кибершпионаж, неправомерное использование искусственного интеллекта и утрата биоразнообразия. Опрошенные также выразили свою обеспокоенность тем, что межгосударственное сотрудничество на международной арене становится все менее востребованным форматом, многие страны предпочитают прилагать усилия для достижения своих партикулярных целей в одиночку.

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По мнению ВЭФ, такой подход угрожает мировой стабильности и превращается в препятствие на пути поиска решений актуальных проблем и задач. Управляющий директор ВЭФ Мирек Душек (Mirek Dušek) призывает глав государств и правительств уделять межгосударственной кооперации больше внимания, чем раньше. По его словам, «в мире, характеризующемся углубляющимися разногласиями и каскадными рисками, у мировых лидеров есть выбор: способствовать сотрудничеству и устойчивости или столкнуться с растущей нестабильностью. Ставки как никогда высоки».

Владимир Зеленский, президент Украины, беседует с Клаусом Швабом, основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума, ВЭФ, во время 54-й ежегодной сессии ВЭФ в Давосе, Швейцария, вторник, 16 января 2024 г. © Keystone / Gian Ehrenzeller

С ним согласны и авторы последнего прогноза, изданного под эгидой Всемирной торговой организации. «Для сближения доходов развивающихся и развитых экономик критически важную роль будет играть возможность национальных экономик получать выгоду от цифровой торговли и торговли экологически чистыми технологиями. Многостороннее международное сотрудничество остается ключевым фактором на пути к созданию инклюзивной глобальной торговой системы, поддерживающей переход к цифровой и экологический устойчивой мировой экономике».

Цифровая и экологически устойчивая экономика: что это такое?

При ответе на этот вопрос следует выделить несколько ключевых направлений. Согласно данным Давосского форума, к 2040 году глобальный инфраструктурный разрыв достигнет колоссальной суммы в 15 триллионов долларов. Всем странам необходимо будет решить, какие материальные, цифровые и институциональные инвестиции приоритетны для них в плане обеспечения цифровой трансформации своих экономик. Под «инфраструктурой» следует понимать такие системы, как центры обработки данных (ЦОД), интеллектуальные энергосети, системы цифровой идентификации и системы платежей.

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Для успешной реализации цифрового перехода и правительства, и частный сектор обязаны объединить усилия с целью создания цифровой экосистемы, приносящей пользу всему обществу. Примером такого сотрудничества является эстонская система X-RoadВнешняя ссылка — защищенная система обмена данными между частным и государственным секторами, которая экономит жителям Эстонии 1 345 лет рабочего времени ежегодно. «Инклюзивная цифровая революция» для достижения максимального эффекта требует обеспечения свободного трансграничного обмена данными. От доступа к более полным базам данных выигрывают, например, такие сферы, как разработка инновационных лекарств, развитие автономных транспортных средств, а также сфера финансов.

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Проект GAIA-XВнешняя ссылка — этого своего рода децентрализованный облачный сервис, объединяющий как разные страны Европы, так и промышленные и научные организации самых разных профилей. На примере хирургических операций, проводящихся в удаленном режиме и использующихся для «обучения» сетей на основе ИИ, он демонстрирует только некоторые из бесконечного числа возможностей, реализуемых при условии, конечно, полностью безопасного обмена данными. А ведь сейчас базовых медицинских услуг лишены более 4,5 миллиарда человек по всему миру, то есть это практически половина населения планеты.

Очередная сессия ВЭФ в Давосе обычно готовится в ситуации особых мер обеспечения безопасности. Давос, Швейцария, пятница, 12 января 2024 года. © Keystone / Gian Ehrenzeller

Системы на основе ИИ и передовые цифровые экосистемы могут внести свой вклад в устранение такого рода глобальных диспропорций, повысив доступность и эффективность медицинских услуг. Использование аналогичных технологий с целью точного прогнозирования требуемого объема или количества сырья, а также внедрение новейших биотехнологий, может существенно снизить нагрузку на экологические и природные ресурсы. С другой стороны, активный обмен данными принуждает по-новому ставить вопрос о том, что такое национальный суверенитет. Разработка новых международных стандартов в этой сфере способна помочь смягчить эти противоречия и создать новую основу для глобального межгосударственного сотрудничества.

Перспективная сфера — биоэкономика

Еще одна весьма перспективная сфера — это так называемая биоэкономика, стоимость которой к 2030 году, по прогнозам, составит сумму до 30 триллионов долларов США. Она является одним из элементов «экономики замкнутого цикла», предполагая, с целью производства продуктов питания, стройматериалов и энергии, повторное использование возобновляемых биологических ресурсов, включая сельскохозяйственную продукцию, продукцию лесного и морского хозяйств. Среди видов продукции, производимой на базе биоэкономики, находятся биотопливо, биопластик, химикаты на основе биоматериалов и даже инновационные фармацевтические препараты.

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Но чтобы использовать кумулятивные преимущества цифровых технологий, опять же необходимо обмениваться данными, причем в безопасном формате. А это может стать проблемой, особенно для стран-конкурентов. «Государства сейчас все больше беспокоятся о том, где хранятся их данные, и кто имеет к ним доступ. Рассматривая цифровые данные в качестве важнейшего национального достояния, они могут начать усиленные попытки отрегулировать и проконтролировать режим их перемещения через национальные границы», — говорит специалист по этике и политолог Нин Ванг (Ning Wang), из «Инициативы цифрового общества» (Digital Society Initiative) при Цюрихском Университете.

Есть ли жизнь в Давосе во время Форума? Науке это не известно. © Keystone / Christian Beutler

По ее словам, гармонизация законодательства, регулирующего порядок защиты данных, может стать очень сложной задачей, особенно при обмене такими особо чувствительными данными, как медицинские карты пациентов или информация с датчиков, установленных на автономных транспортных средствах. Трансграничный обмен такими данными способен стать источником серьезных этических и управленческих проблем, а также вопросов, связанных с государственной безопасностью. Тем не менее ясно также, что разработка единых международных стандартов и нормативов в области обмена данными может создать базовую основу для плотного и плодотворного межгосударственного сотрудничества.

По мнению Нин Ванг, ключевую роль в разработке таких стандартов могут сыграть такие международные институты, как Организация Объединенных Наций и Всемирная торговая организация, а также профессиональные ассоциации, например Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers), американская некоммерческая ассоциация из Нью-Йорка, разрабатывающая нормативы в области электроники, электротехники и аппаратного обеспечения вычислительных систем и сетей. «Вывод на первый план взаимной выгоды от обмена данными способен помочь преодолеть экономический национализм. Например, объединение данных из нескольких стран может привести к созданию более полных банков данных для приложений на основе ИИ, что принесет пользу всем участникам этого процесса. Снять хотя бы некоторые опасения, связанные с безопасностью и информационным суверенитетом, могли бы и новейшие методы шифрования», — резюмирует Нин Ванг.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.