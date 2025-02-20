Швейцария заключила соглашения о свободной торговле с Таиландом и Косово

Швейцария увеличила число заключенных ею двусторонних соглашений о свободной торговле (ССТ) до 37 документов, подписав новые ССТ с Таиландом и Косово. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Швейцария увеличила число заключенных ею двусторонних соглашений о свободной торговле (ССТ) до 37, подписав новые ССТ с Таиландом и Косово. Несмотря на сомнения экспертов и экономистов она расширила свою зону свободной торговли, что имеет как плюсы, так и минусы.

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Швейцария не входит в Евросоюз и Еврозону, но она является участником Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), еще пока скорее живой, чем мертвой структуры, которая в свое время претендовала на статус проекта, альтернативного европейскому интеграционному процессу. Подписав «на полях» ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в январе 2025 года ССТ с Таиландом и Косово, она обязалась снять со своей стороны все таможенные и прочие барьеры в отношениях с этими странами.

Но что Швейцария получит взамен?

Или это изначально «игра в одни ворота», мотивированная не экономическими, но какими-то другими резонами? Торговое соглашение с Таиландом никаких особых возражений в обществе и в политических кругах Швейцарии не вызвало. Как заявил в интервью порталу SWI swissinfo.ch Симон Дегело (Simon Degelo), представитель левой неправительственной организации Swissaid, «швейцарский кабмин традиционно не особенно беспокоится насчет заключения торговых договоров с недемократическими государствами».

Таиланд и в самом деле имеет долгую историю консервативных правительств, которые периодически смещались в результате военных переворотов. Даже в нынешний период относительно стабильного демократического правления в Таиланде «очень трудно оправдать такое соглашение, особенно если учесть, что у населения Таиланда нет реальной возможности повлиять на этот процесс», — добавляет Симон Дегело.

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Другая швейцарская левая неправительственная организация, Alliance Sud, также обвиняет ЕАСТ в том, что такое соглашение с Таиландом не учло в адекватной степени опубликованные итоги так называемого Sustainability Impact Assessment (SIA), процесса оценки воздействия данного проекта на экологическую, социальную и экономическую устойчивость с целью проанализировать последствия такого ССТ для окружающей среды, местных сообществ и экономики и минимизировать негативные эффекты этого документа и усилить положительное воздействие.

Попытка оправдать ССТ

Эти итоги были опубликованы в сентябре 2024 года, за два месяца до завершения переговоров, начавшихся ещё в 2005 году. НКО Alliance Sud также критикует и сам по себе SIA за то, что этот проект весьма нечетко описывает потенциальные риски увеличения масштабов торговли с Таиландом, и то, что в нём нет рекомендаций по противодействию нарушениям принципов устойчивого экологического и социального развития. «Складывается впечатление, что SIA просто пытается оправдывать ССТ с Таиландом». Таково мнение Изольды Агацци (Isolda Agazzi) из Alliance Sud.

Внешний контент

Позитивным фактором является тот факт, что в окончательный вариант ССТ между ЕАСТ и Таиландом не вошел предложенный Международным союзом по охране новых сортов растений (UPOV) пункт, который ограничил бы права тайских фермеров на использование импортируемых семян. «Это показывает, что ССТ с развивающимися странами не обязательно должно содержать в себе нормы, закрепляющие монопольные права интеллектуальной собственности».

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Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны) считает, что такие ССТ могут быть инструментами для «совершенствования в данных странах практик государственного управления. Швейцария во все свои соглашения о свободной торговле включает обязательные положения об устойчивом развитии. При этом стороны соглашений обязуются согласовывать свои экономические цели, реализуемые в рамках соглашений о свободной торговле, с целями, касающимися охраны окружающей среды и прав трудящихся.

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Швейцария следит за выполнением „положений об устойчивом развитии“ в рамках своих соглашений о свободной торговле и систематически сотрудничает со странами-партнерами для решения любых проблем в этой области». Таково мнение властей, с которым не всегда согласны не только активисты, но иногда некоторые политики и даже значительные слои населения, особенно когда и если такие документы выносятся на референдум. Так, в 2013 году народом Швейцарии были выдвинуты весомые возражения против подписания соглашения о свободной торговле с Китаем. Сейчас швейцарское правительство опять подвергается критике за стремление модернизировать и дополнить положения этого соглашения с Пекином.

В 2021 году избиратели на референдуме очень небольшим большинством голосов одобрили ССТ с Индонезией: за него выступили только 51,3% принявших участие в голосовании при ориентировочной явке в 40%. Многие голосовали против, опасаясь, что документ будет способствовать дальнейшей вырубке реликтовых лесов, на месте которых будут возникать плантации пальмового масла. Ратификация ССТ ЕАСТ с государствами МЕРКОСУР — Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем — откладывается уже несколько лет как раз из-за возражений экологов и швейцарских фермеров.

«Фундамент, на котором базируется благополучие Швейцарии»

«Любой ССТ сразу же начинает ассоциироваться с вырубкой лесов Амазонки, хотя прямая корреляция тут есть далеко не всегда», — говорит Седрик Дюпон (Cédric Dupont), профессор кафедры международных отношений престижного женевского вуза Geneva Graduate Institute. «ЕАСТ и правительство Швейцарии надеются, что оба новых ССТ будут реализованы без проблем и что они еще больше увеличат объем торговли Конфедерации с Таиландом и Косово.

Ведь каждое такое соглашение о свободной торговле — это прежде всего мера по снятию барьеров перед нашими компаниями, заинтересованными в получении как можно более свободного доступа на важные зарубежные рынки. А это укрепляет как конкурентоспособность наших предприятий, так и, следовательно, фундамент, на котором базируется благополучие Швейцарии».

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Таково мнение Кристин Мозер из Switzerland Global Enterprise, официальной швейцарской организации по продвижению экспорта и инвестиций, выраженное ей в интервью порталу SWI swissinfo. По данным SECO в 2023 году Таиланд уже занял в списке крупнейших торговых партнеров Швейцарии 21 место. «В период с января по октябрь 2024 года объем торговли между Таиландом и ЕАСТ уже достиг в общей сложности 10,29 млрд долларов, что представляет собой увеличение объемов товарооборота на 23,22% в годовом исчислении», — заявили чиновники ЕАСТ в декабре 2024 года.

Швейцарский экспорт в Косово вырос с 21 млн евро (19,8 млн швейцарских франков) в 2013 году до 66 млн евро в 2023 году. В 2013 году Швейцария импортировала косовских товаров на 5,8 млн евро, а в 2023 году этот показатель вырос уже до 75 млн евро. Таким образом, Швейцария стала пятым по величине экспортным рынком для Косово. Согласно данным из опубликованного в 2024 году отчета Swiss FTA Monitor в 2022 году швейцарские компании благодаря всем действующим на данный момент ССТ сэкономили в общей сложности на одних только таможенных пошлинах 2,4 млрд франков или 2,7 миллиарда долларов.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.