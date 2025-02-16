Как 120 лет назад Швейцарию поразила «болезнь Риги»

Туристы на горе Риги. Открытка 1910 года. Schweizerisches Nationalmuseum

Поразившая Швейцарию 120 лет назад загадочная «болезнь Риги» стала общественным феноменом и причиной судебных исков. Дело в том, что многие из тех, кто посещал тогда расположенную в самом сердце Швейцарии гору Риги, жаловались потом на расстройство желудка и диарею. Долгое время в этих недугах медики винили... горный воздух, пока сенсационный судебный процесс не расставил все точки над «и».

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Этот материал взят из Блога Швейцарского национального Исторического музея в Цюрихе, впервые на немецком языке он был опубликованВнешняя ссылка на этом ресурсе 22 октября 2024 года.

В 1900 году «болезнь Риги» мало кого в Швейцарии тревожила. Она давно стала частью повседневной жизни. Сильная диарея несколько раз за сезон случалась у всех — у владельцев отелей, членов их семей, работников гостиниц и самих постояльцев. Считалось, что причиной этого недуга является… горный воздух. Кроме того, как утверждали владельцы отелей, желудочные расстройства, особенно у детей, могли быть вызваны неумеренным потреблением пищи и напитков — например, если кто-то ел немытые фрукты или выпил в разгоряченном состоянии стакан холодной воды.

Однако десять лет спустя «болезнь Риги» приобрела совершенно иной, уже массовый характер. Желудочные расстройства возникали у целых школьных классов, отправлявшихся на экскурсию на гору Риги. В своем отчете Главный городской врач Цюриха зафиксировал около 287 таких случаев — и это лишь те, что попали в его поле зрения. В одном классе, как он указывал, диареей переболели все дети, в другом — 21 из 26 школьников, а также все взрослые сопровождающие.

После этих тревожных новостей власти Цюриха и Винтертура запретили учителям организовывать школьные экскурсии на гору Риги. Управление здравоохранения Цюриха направило в правительство кантона Швиц обращение с требованием принять меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Отели-дворцы

Но вернемся немного назад. В 19 веке гора Риги была самой модной и популярной вершиной Европы. Уже к 1840 году каждое лето сюда поднимались около 40 000 человек, а после открытия в 1871 году первой в Европе горной железной дороги их число возросло до 80 000 в год. На вершинах Риги-Ферст, а также на соседних Кульм, Штаффель, Клёстерли, Шайдегг и Кальтбад появились настоящие отели-дворцы, рассчитанные в общей сложности на 2 000 гостей. Владельцы отелей привлекали путешественников обещаниями свежего горного воздуха и чудодейственного влияния молочной сыворотки на здоровье.

Гора Риги в самом сердце исторической Швейцарии вот уже более полутора столетий остается обязательным пунктом в программе любого иностранного туриста, приехавшего в Швейцарию. Schweizerisches Nationalmuseum Copyright (C) Martin Stollenwerk Zurich

И, конечно, досадная «болезнь Риги» никак не вписывалась в этот идиллический образ. Тем более что примерно с 1909 года скрыть, проигнорировать или замолчать проблему уже не представлялось возможным. После обращения цюрихских властей кантональное правительство кантона Швиц немедленно поручило окружному врачу Карлу Реалю (Carl Real) провести собственное расследование. Его отчет, опубликованный в конце 1909 года, расставил все по местам: причиной «болезни Риги» был вовсе не горный воздух, а крайне неудовлетворительное состояние системы водоснабжения в многочисленных отелях. В питьевой воде, поступавшей в гостиницы, была обнаружена кишечная палочка (Escherichia coli).

Особенно тяжелая ситуация сложилась в крупных отелях на вершинах Кульм и Штаффель. Вода туда поступала из нескольких источников, а также… за счет дождевой воды, собранной с крыш гостиниц. При этом сточные воды от отелей, расположенных выше по склону, просто сбрасывались на пастбище внизу, которое фактически превращалось в поле аэрации. Оттуда вода, практически без фильтрации, снова собиралась и поступала в гостиницы, расположенные ниже. Таким образом, образовывался замкнутый круг грязной воды, к загрязнению которой в равной степени способствовали как человеческие, так и коровьи фекалии.

Карта, на которой показаны целебные источники Кульм и Штаффель (Kulm / Staffel, 1909 год), вероятно, была выполнена профессором Оскаром Виссом (Oskar Wyss) из Института гигиены в Цюрихе (Hygiene-Institut Zürich). Zentralbibliothek Zürich, Nachlass Albert Heim

Параллельно происхождением «болезни Риги» занялся профессор Оскар Висс (Oskar Wyss), директор Цюрихского института гигиены. К нему обратился его приятель, владелец отеля Кульм, с просьбой оценить ситуацию. Оскар Висс, в свою очередь, привлек к исследованию Альберта Хайма (Albert Heim), известного в то время профессора геологии, который сразу вынес однозначное заключение: водоснабжение в отелях «чрезвычайно опасно и вредно для здоровья». Причем тревожных сигналов хватало и раньше — помимо «болезни Риги», в местных горных гостиницах неоднократно вспыхивал тиф. Так, в 1893 году в отеле Sonne на вершине Риги-Клёстерли тифом заболели сразу 17 человек, четверо из них, включая портье, скончались.

Судебные и газетные баталии

Еще тогда, в 1893 году, причиной заражения было признано загрязнение источников питьевой воды навозной жижей и сточными водами из отеля, расположенного выше по склону. Кантон Швиц потребовал принять меры, но к проблеме отнеслись спустя рукава. Однако к 1909 году скрыть этот скандал уже не представлялось возможным. Вопрос о питьевой воде оказался в центре внимания прессы. В 1910 году власти Цюриха потребовали приостановить все школьные экскурсии на гору Риги до тех пор, пока городской врач не проведет тщательную проверку системы водоснабжения в регионе и не даст свое заключение.

Процесс пошел, но медленно. Некоторые источники воды вывели из эксплуатации, сточные воды от гостиницы Kulmhotel стали отводить в другую сторону. Однако даже в 1912 году большинство водозаборных «устройств» в регионе представляли собой… закопанные в землю бочки из-под бензина. В 1914 году ситуация обострилась еще сильнее, превратившись в настоящий общенациональный скандал. Началось все с заседания городского парламента Цюриха: депутат Фридрих Эрисманн (Friedrich Ehrismann) заявил, что власти кантона Швиц запретили цюрихским специалистам по санитарии проводить независимую проверку системы водоснабжения на горе Риги.

Реклама отеля Sonne. На дальнем плане видны отели, построенные на водных источниках Штаффель и Кульм. Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sondersammlung

В ответ главный кантональный химик Швица Жан Бюрги (Jean Bürgi) опубликовал в газете NZZ подробную статью, в которой утверждал, что власти кантона сделали все возможное для решения проблемы, но при этом не хотели бы, чтобы другие кантоны вмешивались во внутренние дела суверенного Швица. По его словам, ситуация теперь взята под контроль: главным кантональным врачам и химику поручено проверять все источники воды как минимум раз в год.

Эта публикация вызвала глубокое возмущение у профессора Альберта Хайма (Albert Heim). В пространной статье, также опубликованной в NZZ, он указал, что считать один-два теста в год достаточной мерой — наивно и опасно. По его словам, в сухую погоду источник воды может выглядеть чистым, но после дождя ситуация может кардинально измениться в худшую сторону.

Альберт Хайм (Albert Heim), фото сделано в 1908 году. e-pics

По мнению Альберта Хайма (Albert Heim), принятые меры были правильными, но явно недостаточными. Обращаясь к жителям Цюриха, он завершил свою статью категорическим предупреждением: «Если вы поедете на гору Риги, ни в коем случае не пейте там воду!»

Эта публикация вызвала широкий резонанс. Статья разошлась по швейцарской прессе, её цитировали многие газеты, а в журналистской среде развернулась настоящая «война». Местное издание Schwyzer Zeitung вступило с Альбертом Хаймом в язвительную полемику, заявляя, что этот «цюрихский лозоходец» намеренно очерняет своими «стенаниями» прекрасную гору Риги.

В то время владельцем отеля на вершине Риги-Клёстерли был Йозеф Фассбинд (Joseph Fassbind), который одновременно занимал должность члена кантонального правительства кантона Швиц. Не исключено, что именно он предложил Жану Бюрги (Jean Bürgi) написать упомянутую статью в NZZ— в которой, по странному совпадению, его собственный отель не упоминался ни разу.

Статья 1914 года в газете «Der Bund» о феномене «болезни Риги» (Rigikrankheit) и объявление о подаче против Альберта Хайма судебного искового заявления о возмещении ущерба. e-newspaperarchives

Альберт Хайм (Albert Heim) обратил внимание на этот факт — и тут же получил иск от Йозефа Фассбинда (Joseph Fassbind) за «нанесение ущерба кредитоспособности». Сегодня это квалифицировалось бы как иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В исковом заявлении утверждалось, что статья Альберта Хайма якобы привела к резкому сокращению числа постояльцев в принадлежащем Йозефу Фассбинду отеле. Однако сам Альберт Хайм настаивал, что уменьшение потока гостей в 1914 году скорее было связано с началом войны.

Так или иначе, под влиянием этой газетной полемики контроль качества воды на горе Риги был усилен. Теперь анализ проводился ежегодно, а владельцы гостиниц начали устанавливать фильтрующие системы. Однако когда в августе 1914 года состоялись первые испытания, одна из таких систем, установленная в отеле Kulm, сразу вышла из строя. Вскоре сам отель был закрыт… из-за войны. Затем начались дожди, в источниках снова обнаружили кишечную палочку, и в последующие годы ситуация не улучшилась.

Тем временем 3 октября 1917 года окружной суд Цюриха отклонил иск Йозефа Фассбинда. Было доказано, что вода, использовавшаяся в его отеле, поступала из зараженного источника. Йозеф Фассбинд подал апелляцию, но позже согласился на внесудебное урегулирование. Иск был отозван, а Альберт Хайм опубликовал заявление, в котором отмечалось, что для реорганизации водоснабжения в этом отеле «было сделано все, что только находилось в человеческих силах».

Первая мировая война поставила гостиничный бизнес на горе Риги на грань разорения: поток богатых иностранных туристов иссяк, и большинство отелей так и не смогли оправиться от этого удара. Некоторые здания снесли, а некоторые сгорели дотла. Последний случай брюшного тифа на горе Риги был зафиксирован в 1932 году — на этот раз на люцернском склоне, в деревне Кальтбад. Этот инцидент стал поводом для дальнейшей модернизации всей региональной системы водоснабжения.

Автор Ади Келин (Adi Kälin) — историк и журналист-фрилансер.

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