Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 7:30 25.06.2018 - 07:30

Согласно данным Евростата за 2017 год продовольственные товары и безалкогольные напитки в Конфедерации дороже, чем в ЕС на 68%. (Keystone)

Швейцария после Исландии является первой в европейском рейтинге страной по уровню цен на потребительские товары. Цены вообще на все товары тут в среднем на 59% выше, чем в Европейском союзе, но особенно дороги здесь еда и безалкогольные напитки.

Уже третий год подряд Швейцария входит в тройку самых дорогих стран в Европе, в первую очередь в том, что касается еды и безалкогольных напитков. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным ЕвростатаВнешняя ссылка по состоянию на 2017 год цены на эту продукцию в Конфедерации выше европейских на 68%, пусть даже этот показатель несколько снизился по сравнению с 2016 годом.

Швейцария является также самой дорогой страной после Исландии по ценам на одежду. Цены на нее здесь выше европейских на 53%. Отели и рестораны дороже швейцарских только в Исландии и Норвегии (в Швейцарии за одну ночёвку в отеле или за один поход в ресторан придется отдать в среднем на 63% больше, чем в стране ЕС).

Личная транспортная мобильность в Швейцарии по уровню цен в целом близка к среднем по ЕС показателям. Электричество, газ и другие виды топлива здесь дороже (на 7%), чем в Евросоюзе, а вот бытовая электротехника и мебель дешевле, чем в среднем по ЕС, на 5% и 9% соответственно.

Внешний контент Prices Eurostat

По данным Федерального ведомства статистики Швейцарии (Bundesamt für Statistik — BFSВнешняя ссылка) в 2014 году средняя ежемесячная заработная плата без вычета налогов в Швейцарии составила 6 250 франков (375 тыс. рублей или 169 тыс. гривен, по курсу на конец июня 2018 года, — прим. ред.). Швейцарские зарплаты, особенно в некоторых секторах экономики, могут на первый взгляд показаться астрономически высокими, но при этом стоимость жизни в этой небольшой альпийской стране также очень высока. Например, жители Швейцарии могут одну треть своих доходов тратить только на аренду жилья.

Швейцария входит в число лидеров среди европейских стран в том, что касается покупательной способности как с точки зрения валового внутреннего продукта на душу населения (этот показатель в Конфедерации на 58% выше среднего показателя по ЕС), так и по показателю фактического индивидуального потребления на душу населения, который является результатом суммарного учёта всех товаров и услуг, в реальности потребляемых домохозяйствами (этот показатель в Швейцарии на 26% выше, чем в среднем по ЕС). Отметим, что инфляция в Швейцарии в последние годы оставалась очень низкой и почти не росла.

Внешний контент Eurostat graphic purchasing power

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