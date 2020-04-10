Многие стартапы занимаются поиском инновационных решений будущего в области экономики, и они могут стать жертвами коронавирусного кризиса. (© Keystone / Christian Beutler)

Перспективы швейцарской технологической компании Microcaps, разработавшей новый способ получения микрочастиц, важный для создания передовых технологий в области здравоохранения, косметической и пищевой промышленности, выглядели год спустя после ее создания, весьма многообещающе. Коронавирусный кризис внес свои неизбежные коррективы в работу как MicrocapsВнешняя ссылка, так и других швейцарских стартапов.

Сегодня, как и другие компании, швейцарские инновационные стартапы сталкиваются с заметным сокращением выручки, с отменой заказов и ростом числа выставленных счетов, оплачивать которые нужно, но неизвестно чем. В распоряжении таких начинающих предприятий нет «подушки безопасности» в виде широкой клиентской базы, запасов ликвидных средств на банковском счете и устоявшейся репутации. Но этого мало: похоже, права равного доступа к государственной экстренной финансовой помощи у них тоже нет.

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Как мы уже сообщали, швейцарское правительство запустило на днях беспрецедентную программу помощи национальной экономике. Из своего бюджета государство обеспечило от невозврата стабилизационных банковских кредитов на сумму 40 млрд франков. Размер кредитов эквивалентен в среднем 10% от общей годовой суммы выручки компании или от выплат по заработной плате за прошлый 2019 год. У стартапов ситуация иная.

Для формирования стабильных источников дохода большинству из них нужно несколько лет, а на начальном этапе их деятельности выплаты больших зарплат им просто не по карману. Опрос примерно 400 начинающих инновационных компаний, проведенный бизнес-инкубатором VentureLabВнешняя ссылка по вопросу о том, как государство оказывает бизнесу кризисную финансовую помощь, показал, что для примерно 70% респондентов поддержка в рамках системы экстренного бюджетного кредитования просто не предусмотрена.

Привлечение финансовых средств

Положение компании Microcaps в мире стартапов характеризуется еще более или менее относительной надежностью. По словам ее генерального директора и соучредителя Алессандро Офнера (Alessandro Ofner), это возникшее в инновационной эко-среде Швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) предприятие со штатом из восьми сотрудников располагает пока достаточными средствами для оплаты счетов и выплаты зарплаты до осени текущего 2020 года.

Однако, с расширением клиентской базы придется пока подождать. Во время пандемии потенциальные новые клиенты в первую очередь заняты спасением собственного бизнеса, и им не до демонстраций новых технологий. Дальнейшее будущее Microcaps зависит от способности компании организовать очередной раунд привлечения инвестиций, ранее намеченный на предстоящее лето. По словам швейцарского частного венчурного инвестора Даниэля Гутенберга (Daniel Gutenberg), это может оказаться непростой задачей.

«Едва ли молодые стартапы смогут начать привлекать инвестиции в ближайшие по меньшей мере полгода», — рассказал он порталу швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch. «Проблемы могут возникнуть даже у стартапов, находящихся на более поздних этапах развития». Для деятельности же таких инвесторов, как Д. Гутенберг, пандемия создала отдельные препятствия, но уже другого рода. Объем денежных средств, вложенных в акции стартап-компаний за последние недели, сократился, прежде всего из-за падения курсов на фондовых рынках.

Бюджет и экономика Правительство Швейцарии и его миллиарды в помощь экономике Кризисный пакет финансовой поддержки швейцарской экономики был сформулирован кабинетом – и теперь, в целом, получил поддержку парламента! Автор: Петер Зигенталер (Peter Siegenthaler) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Applaus aus dem Parlament für staatlichen Milliarden-Regen

Вкладывать деньги в стартапы в современной нестабильной обстановке означает подвергнуть себя ещё большей опасности и еще более непредсказуемым рискам. Выгодные сделки можно заключать лишь с начинающими предприятиями, готовыми в обмен на финансирование уступить инвесторам заметную долю самой компании. Но Д. Гутенберг говорит, что он все равно предпочитает «держать порох сухим», дабы оказать помощь стартапам из своего инвестиционного портфеля, в случае если те столкнутся с совсем уже непреодолимыми финансовыми трудностями.

Расчет на долгосрочную перспективу

Даниэль Гутенберг весьма обеспокоен судьбой сразу многих швейцарских инновационных стартапов. «Правительство часто и громогласно называет Швейцарию самой инновационной страной в мире. А потому в трудное время ему следует подумать о судьбе не только о малых и средних предприятий, но инновационных стартапов», — говорит он. Группа обеспокоенных парламентариев уже сформировала специальную рабочую группуВнешняя ссылка для рассмотрения этого вопроса с участием представителей федерального правительства. Среди прочего они предлагают разрешить инновационным компаниям засчитывать средства, вложенные в них инвесторами, в качестве выручки. Правительство, конечно, ищет возможности как-то помочь и стартапам, но сейчас оно просто завалено обращениями от представителей других секторов экономики − от водителей такси до авиакомпаний и самозанятых граждан.

Хорошо, что в Швейцарии есть еще и суверенные, а главное богатые кантоны, субъекты федерации. Многие из них уже не остались в стороне и выступили с инициативой организовать дополнительное к федеральному финансирование, часть которого пойдет на поддержку стартап-компаний, получивших отказ в предоставлении им федеральных кризисных займов. Олаф Ханнеманн (Olaf Hannemann) из инновационного бизнес-инкубатора Crypto Valley LabsВнешняя ссылка, обеспечивающего поддержку блокчейн-стартапов, считает, что «и в кризисные времена не стоит жертвовать инновационными решениями, способными принести экономике в долгосрочной перспективе огромную пользу».

«Значительное число стартапов намерены проанализировать и начать использовать новые возможности удаленной работы и автоматизации, проявившиеся в рамках нынешнего экономического „локдауна“. Иную роль после окончания карантина наверняка будут теперь играть многие онлайн-сервисы, а цифровой безопасности будет придаваться теперь совершенно особенное значение. Все эти тенденции сами по себе уже являются признаками нового экономического роста и, вероятно, они получат дальнейшее развитие, отчего нынешняя неопределенность станет тем, чем она и является, а именно, предвестником предстоящих долгосрочных изменений в области организации инновационного бизнеса».





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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