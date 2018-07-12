Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 14:43 12.07.2018 - 14:43

Один из секретных «схронов» армии Р-26. (Keystone)

Ровно 28 лет назад в Швейцарии была разоблачена и распущена тайная «армия P-26», созданная в Конфедерации при помощи иностранных, прежде всего британских, спецслужб, на случай оккупации Швейцарии Советским Союзом. Скандал, связанный с этой структурой, был в 1990 году едва ли не самой главной темой в обществе и прессе. Создавалась она с целью организации подпольной работы и партизанского сопротивления в Швейцарии, захваченной войсками Варшавского договора.

С этой целью к работе в этой «армии» были привлечены до четырех сотен граждан Швейцарии, прошедших спецподготовку. По всей стране ими были организованы сотни «схронов» с оружием, боеприпасами и продовольствием. Никакой законодательной основы «армия» не имела, парламентского и гражданского контроля за ее деятельностью не осуществлялось. Таков был основной вывод, сделанный специальной парламентской «Следственной комиссией» («Parlamentarische Untersuchungskommission» — «PUK») в конце 1990 года.

Взрывоопасная информация

Ее заключительный доклад был опубликован, однако дополнительный протокол к ней, так называемый «Доклад Корню» («Cornu-Bericht»), оставался совершенно секретным. Речь в нем шла о том, с какими конкретно зарубежными структурами поддерживала отношения «тайная армия». Правительству эта информация показалась настолько взрывоопасной, что оно приняло решение засекретить доклад вплоть до 2041 года. И вот теперь новый скандал: как пишет цюрихская газета «Tages Anzeiger», из хранилищ Министерства обороны Швейцарии (Verteidigungsdepartement — VBS) исчезли документы, имеющие центральное значение для понимания истории секретной «армии P-26».

Уже как целый год парламентская «Контрольно-ревизионная делегация» («Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte» — «GPDel»), осуществляющая в Швейцарии гражданский контроль за деятельностью спецслужб, безуспешно требует от военных информации о том, куда делись эти документы. Со стороны Минобороны поступают только отписки в том смысле, что «несмотря на все расспросы лиц, занимавших 30 лет назад соответствующие руководящие посты, выяснить местонахождение этих документов, и понять, что с ними произошло, пока не представляется возможным».

У входа в еще недавно секретный бункер, 7 декабря 1990 года, перед пресс-конференцией на тему тайной армии Р-26. (Keystone)

Сам секретный «Доклад Корню», правда, находится на месте, зато исчезли в общей сложности 7 скоросшивателей и 20 папок с документами, носящими «в высшей степени чувствительный характер». Среди них — протоколы допросов свидетелей, поименные списки «солдат» тайной «армии P-26», оригинальные документы из фондов её делопроизводства. Клод Яниак (Claude Janiak), руководитель «GPDel», считает, что один уже только тот факт, что документы не были переданы в Федеральный архив («Bundesarchiv»), а все это время остались в руках военных, следует расценивать в качестве «совершенно недопустимой халатности. А теперь факт их пропажи, безусловно, подольет масла в огонь ненужных слухов и спекуляций».

Обложка книги «Тотальное сопротивление: популярное руководство по организации и ведению индивидуальной партизанской войны в условиях оккупации».

(swissinfo.ch)

«Скандальной» называет ситуацию и Саша Зала (Sacha Zala), президент «Швейцарского исторического общества» («Schweizerische Gesellschaft für Geschichte»). «Сложно себе представить, как такие документы могли взять и пропасть. Скорее всего, их просто украли и/или они были уничтожены, поскольку речь в них идет о связях с зарубежными спецслужбами и разведками». Кстати, первым на их пропажу в сентябре 2016 года обратил внимание историк, который тщетно пытался получить в Федеральном архиве возможность использовать эти документы в качестве источников для своей работы. По словам военных, сегодня, 14 месяцев спустя, они все еще занимаются поисками пропавших документов.

Лягушачьи ножки против советского вторжения

Отметим, что в 1950-1970-е годы Швейцария всерьез готовилась к советской оккупации, готовя и армию, и население к возможной необходимости перейти к методам партизанского сопротивления. В 1957 году в стране вышло руководство «Der totale Widerstand. Kleinkriegsanleitung für Jedermann» («Тотальное сопротивление: популярное руководство по организации и ведению индивидуальной партизанской войны в условиях оккупации»), за которым в 1969 году последовал справочник «Книга гражданской обороны» («Zivilverteidigungsbuch»). По мнению цюрихского историка Филиппа Саразина (Philipp Sarasin), такого рода издания стали отражением самой настоящей «Культуры повседневной жизни в условиях внешней угрозы».

Особенный интерес представляет первое издание, на страницах которого, при помощи 180 простых рисунков, можно было быстро узнать, как следует организовывать поджоги, убийства, теракты, покушения, саботаж и даже — как можно выжить в лесу (спойлер: в лесу следует ловить лягушек и жарить их ножки на костре). Автором этого руководства стал кадровый военный из Берна, сотрудник Минобороны Ханс фон Дах (Hans von Dach, 1927–2003), на которого большое впечатление произвели война в Корее и кровавое подавление советскими войсками в 1956 году революции в Венгрии. В те времена даже в популярной прессе задавались вопросы, не следует ли начать готовить граждан к сопротивлению на случай советского вторжения.

Официальное военное и политические руководство страны отнеслось к такому рода изданию как к курьезу, будучи уверенным, что «партизанщина» не может заменить упорядоченного военного строительства и модернизации существующих в стране Вооруженных сил. Поэтому, с одной стороны, в Швейцарии усиленно развивали армию, численность которой к концу 1980-х гг. достигала 650 тыс. человек при населении около 5 млн человек. С другой стороны, при поддержки иностранных разведок, в Швейцарии была создана структура «профессиональной партизанщины» — тайная армия «P-26». Книга же «Тотальное сопротивление» была позже переведена на десятки языков, в том числе и на русский. Она служила источником «вдохновения», в частности, для боевиков левацкой террористической организации «RAF».



Подготовил: Игорь Петров

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