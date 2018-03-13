Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 9:00 13.03.2018 - 09:00

Швейцарский дом («Swiss House») в Йоханнесбурге, ЮАР. Построен в 1964 году, в нем располагались в разное время швейцарское консульство, представительства швейцарского банка «UBS» и швейцарской страховой компании «SwissRe».

(Denise Bertschi)

Совет по культуре Про Гельвеция («Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia») был основан в 1939 году в Цюрихе с целью противодействовать нацистской пропаганде в области культуры и в качестве «культурного измерения» идеологии «Духовной обороны» («Geistige Landesverteidigung», подробнее о ней по ссылкеВнешняя ссылка).

В 1949 году преобразован в фонд на основе публичного права. Закон о Совете по культуре Про Гельвеция («Das Pro Helvetia-GesetzВнешняя ссылка») от 17 декабря 1965 года закрепляет за ним следующие задачи:

— сохранение и защита культурных суверенитета и особенностей страны;

— поддержка созидательной деятельности в сфере культуры, с учетом и опорой на ситуацию в кантонах, в различных языковых регионах и культурных сообществах;

Театр начинается Второй том антологии швейцарской пьесы вышел в свет Автор: Анна Матвеева, специально для SWI Swissinfo В России вышел второй том антологии современной швейцарской драматургии от авторов, пишущих на немецком, французском и итальянском языках.

— поддержка культурных обменов между этими регионами и сообществами;

— поддержка культурных обменов с зарубежными странами.

Поддержку швейцарского кино Совет передал в распоряжение фонда «Swiss Films».

Сам Совет Про Гельвеция определяет свои задачиВнешняя ссылка следующим образом: «Правительство Швейцарской Конфедерации предоставило Швейцарскому совету по культуре полномочия продвигать художественное творчество в Швейцарии, способствовать культурным обменам внутри страны и увеличивать распространение швейцарского искусства за рубежом.

Деятельность Про Гельвеции регулируется публичным правом и полностью финансируется федеральным правительством. Про Гельвеция поддерживает проекты на основе заявок, через сеть культурных центров и представительств, в рамках программ и информационно. Все решения о том, какие проекты поддерживать, являются независимыми».

Следовать за внешнеполитическими усилиями

Тем не менее, несмотря на официально декларируемую «независимость», глобальная стратегия Совета вполне четко следует за внешнеполитическими усилиями Швейцарии, будучи «культурной составляющей» общей стратегии Швейцарии на международной арене, в центре которой находится стремление иметь контакты с как можно более значительным количеством самых разнообразных культур.

В рамках итоговой конференции «ПерекресткиВнешняя ссылка», организованной недавно в Базельском университете Советом Про Гельвеция и швейцарским МИД в лице «Дирекции по сотрудничеству и развитию» (DEZA), многие эксперты и представители творческой интеллигенции высоко оценивали ту свободу, которую имеет Совет в сфере поиска проектов, достойных поддержки и продвижения за пределы Швейцарии. Несмотря на имевшие в прошлом место скандалы, Совет Про Гельвеция считается идеальным инструментом швейцарского присутствия в самых сложных регионах, в том числе сталкивающихся с проблемами, корни которых находятся еще в колониальной эпохе.

Новый директор, новые акценты

С 1 ноября 2017 года главой Совета стал Филипп Бишоф (Philipp Bischof). Родился в 1967 году в Базеле. Свою деятельность в области культуры начал в должности помощника режиссера в городском театре при главном режиссере Франке Баумбауэре (Frank Baumbauer). Занимал в Германии должность художественного руководителя Театра г. Гёттинген (künstlerischer Leiter des Theaters Göttingen), был свободным режиссером и драматургом.

Филипп Бишоф (Philipp Bischof): намерен делать акценты на изучении форм проявления в области культуры процесса перехода социума на цифровые рельсы. (Keystone)

С 2008 по 2011 занимался развитием центра творчества «Kreativzentrum Südpol» в Люцерне, получил степень «Master of Advanced Studies» в области культурного менеджмента. С 2011 занимал должность руководителя департамента культуры (Kulturabteilung) аппарата правительства кантона Базель-городской (Basel-Stadt), будучи главным ответственным чиновником, решающим вопросы выделения грантов на реализацию культурных проектов из средств государственного (кантонального) бюджета.

На своей новой должности намерен делать акценты на изучении форм проявления в области культуры процесса перехода социума на цифровые рельсы, включая проблематику журналистики в области культуры. Столь же серьезное внимание он намерен уделять гендерной проблеме («gender equality») в швейцарской культуре. По его собственным словам, Совет Про Гельвеция является «огромным танкером» с годовым бюджетом в 40 млн франков, тем не менее, «и этим танкером вполне можно управлять. Государственная программа развития культуры (Kulturbotschaft) принятая в Швейцарии на период с 2016 по 2020 годы, является вполне „гибким инструментом“, позволяющим решать все релевантные задачи».

Скандалы и неоднозначные проекты

В прошлом Совет Про Гельвеция не раз становился причиной громких скандалов, ставивших на повестку дня вопрос о том, насколько эффективно эта структура осуществляет продвижение швейцарских культуры и искусства за рубежом. Самым заметным таким скандалом оказалась выставка швейцарца (родом из Берна) Томаса Хиршхорна (Thomas HirschhornВнешняя ссылка) «Swiss-Swiss Democracy», организованная при поддержке Совета в «Швейцарском культурном центре» («Centre culturel Suisse») в Париже в декабре 2004 года.

Культурные связи Московской Про Гельвеции исполнился год Автор: Надежда Капоне Год назад в Москве открылось представительство Швейцарского Совета по культуре Про Гельвеция. Что произошло за этот год, каковы планы на будущее?

В центре данной, многими воспринятой в качестве «провокационной», акции находились личные нападки на тогдашнего члена правительства страны Кристофа Блохера (Christoph Blocher) и близкой к нему Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei / SVP). В частности, Томас Хиршхорн демонстративно справил «малую нужду» на фотографию, на которой был изображен «человек, похожий на Блохера». Совет Про Гельвеция участвовал в этой выставке бюджетом размером в 180 000 франков, в итоге парламент (Национальный совет) вычел эту сумму из бюджета Совета, а Совет кантонов (малая палата федерального парламента) принял решение урезать тогдашний 34-миллионный бюджет Совета на 1 млн франков. В общем же зачете экспозиция «Swiss-Swiss Democracy» стала рекордным мероприятием, ее посетили 30 000 человек, что в три раза превзошло число гостей, обычно посещающих выставки, организованные Советом Про Гельвеция.

В 2010 году в прессе разразился еще один скандал, связанный с экспозицией художника из Базеля Кристофа Бюхеля (Christoph Büchel) в знаменитом Выставочном павильоне Венского сецессиона («Дом сецессионаВнешняя ссылка»), в котором, в частности, можно увидеть знаменитый «Бетховенский фриз» («Beethovenfries»), цикл картин Густава Климта, посвящённый композитору Людвигу ван Бетховену. Швейцарский же художник устроил в этом музее настоящий... свингер-клубВнешняя ссылка. До 21.00 вечера музей работал в обычном режиме, а затем он превращался в такое не очень привычное для сферы культуры заведение.

Стоимость «проекта» составила 90 000 франков, из них 15 000 предоставил Швейцарский совет по культуре Про Гельвеция, который в обоснование своего решения поддержать проект заявил устами главы отдела визуального искусства Марианны Бюрки (Marianne Burki), что «Бюхель принадлежит к самым знаменитым представителям современного швейцарского искусства», и что «искусство должно мотивировать людей вести противоречивые дебаты». В Швейцарии, тем не менее, это решение было воспринято критически, в частности главами партий демохристиан (CVP) и либералов (FDP), с точки зрения которых «после истории с Хиршхорном можно было бы ожидать от Совета более тонкого подхода к выбору проектов».

Совет Про Гельвеция: цифры и факты — в 2016 году бюджет Совета Про Гельвеция составил 36,6 млн. франков, из которых 87,6% пошли на реализацию культурных проектов. На административные задачи Совет тратит 12,4%, что даже ниже предельной нормы, установленной правительством на уровне в 15%. — В 2016 году Совет Про Гельвеция рассмотрел 4 600 грантовых заявок, утвердив 52% из них. В основном это были проекты в области изобразительного искусства, литературы, театра, танца, музыки и междисциплинарных проектов с участием «новых медиа». — В 2016 году Совет поддержал 1 450 культурных проектов в Швейцарии во всех четырех языковых регионах страны. — В 2016 году Совет также поддержал 3 900 проектов за рубежом. — Бюджет Совета на 2018 год утвержден в размере 40,3 млн швейцарских франков. — В Совете, как в Швейцарии, и за рубежом, в общем и целом работают 94 человека. — Помимо сети своих иностранных представительств Совет также организует работу «Швейцарского культурного центра» в Париже, а также финансирует культурные программы «Швейцарских институтов» в Риме и Нью-Йорке, выступая партнером центра «SwissnexВнешняя ссылка» в Сан-Франциско. Конец инфобокса



Подготовка, перевод, адаптация: Игорь Петров

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