Согласно исследованию, проведенному по заказу правительства Швейцарии, 10% женщин в стране сталкиваются с дискриминацией после выхода из декретного отпуска.

(Martin Ruetschi/Keystone)

Работа на неполную ставку — практика, широко распространенная в Швейцарии — для работающих матерей становится как спасением, так и наказанием. Сегодня женщины все активнее требуют положить конец негативному отношению к матерям на рынке труда , поскольку это не только мешает развиваться их карьере, но и тормозит развитие страны в целом.

Карьера Ингрид Брингас (Ingrid Bringas) шла в гору — до тех пор, пока ее работодатель не узнал о ее беременности. «Я руководила одним масштабным проектом в международной компании Ceva Logistics в Швейцарии, а также курировала одновременно с этим еще дюжину малых проектов. Но когда я сообщила руководству, что беременна, то на главный проект поставили другого менеджера, а меня отодвинули в сторону».

Настоящий же удар ожидал её в момент, когда ей сообщили, что по окончании отпуска по уходу за ребенком ей больше не стоит возвращаться на работу, предложив в качестве компенсации единовременную выплату в размере трех окладов. В ответ на обращение портала swissinfo.ch в компании Ceva Logistics заявили, что не комментируют отдельные случаи, но что основным приоритетом кадровой политики компании является «равное, недискриминационное отношение к сотрудникам».

Еще одна жительница региона Цюриха, работавшая в технологической международной компании в Цюрихе, тоже согласилась рассказать нам свою историю, но на условиях сохранения анонимности. По ее словам, как только она объявила о беременности, ее просто перестали приглашать на важные рабочие совещания. Она договорилась с работодателем о дополнительном шестимесячном неоплачиваемом отпуске, за которым должен был последовать выход на работу, вначале на 60% и с постепенным переходом к полному рабочему дню. Но во время неоплачиваемого отпуска работодатель позвонил ей с новостью, что та осталась без работы.

В компании утверждали, что решение об увольнении стало результатом процесса реструктуризации. Но женщина, проработавшая там более пяти лет, утверждала в разговоре со swissinfo.ch. что «увольнение стало для меня неожиданностью, и я по-прежнему убеждена, что решающей причиной стал тот факт, что я — работающая мать, которая, к тому же, обратилась с просьбой дать ей возможность работать неполный рабочий день». И такие истории вовсе не единичны. В недавнем исследовании, проведенном по заказу правительства Швейцарии, указывается, что дискриминации после отпуска по беременности и родам в Швейцарии подвергается каждая десятая женщина.

Скрытая дискриминация

Анализ состоявшихся в период с 2004 по 2015 годы судебных слушаний и принятых в это же время решений по делам, имеющим непосредственное отношение к Федеральному Закону «О гендерном равенстве», показал, что с беременностью или материнством была связана по меньшей мере одна треть всех случаев трудовой дискриминации, причем большинство обращений истцов в суд происходило после увольнений, решение о которых работодатели принимали после возвращения истца из декретного отпуска.

Папа на работе и дома За последнее десятилетие число отцов в Швейцарии, которые выбрали неполный рабочий день, выросло, хотя и незначительно. (SRF/swissinfo.ch) Автор: Надежда Капоне, Людмила Клот

Как показывает практика, выиграть такие дела практически в Швейцарии невозможно: более 80% исков и обращений были судами отклонены (здесь можно посмотреть список текущих судебных процессов.). Да и в целом Швейцарии женщина, пришедшая устраиваться на работу, нередко может услышать весьма личные вопросы, например: «А как вы думаете, вы справитесь с этой работой, с двумя-то детьми?» Или: «А вы планируете ли вы иметь детей?» Или даже: «А вы сейчас не беременны?»

Мало кто знает, что сама постановка таких вопросов уже является формой дискриминации, если рассматривать это явление на основе дефиниций, приведённых в Семейном Кодексе и в уже упомянутом Федеральном Законе «О гендерном равенстве» (Ст. 3). Типичный для Швейцарии формат резюме все ещё, как и раньше, включает в себя информацию о семейном положении, возрасте и количестве детей — а ведь все эти личные данные могут объективно стать причиной предвзятости в рамках процесса приема на работу.

Плюсы и минусы неполного рабочего дня



Алкистис Петропаки (Alkistis Petropaki) возглавляет Advance Women, Ассоциацию поддержки женщин, находящихся в бизнесе на руководящих постах. Она говорит, что «дискриминация — это слишком громкое слово. В большинстве компаний в Швейцарии сознательная или активная дискриминация матерей или отцов не практикуется». При этом элементы сознательной или неосознанной дискриминация все-таки имеются, и страдают от них прежде всего женщины, желающие продвигаться по карьерной лестнице после рождения детей. Не секрет, что кадровики негласно таких работниц считают «трудными» или «проблемными».

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Гречанка Алкистис Петропаки, которая провела большую часть своей жизни в Швейцарии, отмечает, что в Швейцарии существует стереотип, в соответствии с которым «стоит женщине родить ребенка, как она начнет требовать возможности работать неполный рабочий день, станет меньше интересоваться своей карьерой и в итоге вообще сделается проблемой для работодателя». Такое предубеждение, по ее словам, приводит к серьёзным задержкам в продвижении по карьерной лестнице. Она считает, что именно это основная причина того, почему в Швейцарии доля женщин на высших руководящих должностях не превышает 7%.

Работа неполный рабочий день становится, таким образом, для работающих матерей и шансом и проблемой одновременно. С одной стороны, среди стран ОСЭР в Швейцарии доля женщин, занятых неполный рабочий день (60%) является самой высокой. Валери Бориоли Сандос (Valérie Borioli Sandoz), которая отвечает за тему равноправия в профсоюзной организации Travail Suisse, оценивает неполную трудовую занятость как «наилучшее из всех плохих решений, придуманных для того, чтобы совмещать работу и семью». Но при этом называет такую практику «ловушкой, из которой очень трудно вырваться».

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На практике работа с неполной занятостью для многих матерей может стать прекрасным выходом из тупика. Например, швейцарка из Тичино, сотрудница федеральной властной структуры в Берне, говорит о том, что возможность работать на 50%, совмещая профессиональную карьеру и материнство, стало для неё настоящим везением. Многие матери-иностранки также говорят, что у себя дома им просто невозможно было бы получить профессию и проводить столько времени со своими детьми, как в Швейцарии.

Сара Майер (Sarah Meier) работала в немецкой интернациональной компании в городе Цуге, а затем основала программу экспертного коучинга «parents@work» («родители@работа»), рассчитанную на работающих родителей. Она рассказывает, что в ее родной стране Южной Африке «такой роскоши, как работать неполный рабочий день, просто нет в принципе. У нас либо вкалывают на все 100%, либо не работают вовсе. В Швейцарии же люди могут позволить себе работать неполный рабочий день».

Испанка Валле Ньето (Valle Nieto) придерживается другой точки зрения. Являясь одной из всего лишь трех женщин-инженеров в китайской технологической компании Huawei в Цюрихе, она утверждает, что не сталкивалась с какой-либо дискриминацией. Напротив, она считает, что руководит одним из лучших проектов в фирме. Работа на условиях неполного рабочего дня в Huawei невозможна, но зато Валле Ньето может работать из дома, когда ей это необходимо, и её такая возможность более чем устраивает.

Общество, по ее мнению, не должно требовать, чтобы женщина ставила под угрозу свою карьеру, идя на уменьшение своей рабочей ставки только потому, что у нее есть ребенок. «Я много училась. Мои родители дорого заплатили за мое университетское образование, а потом я в свою очередь родила ребенка. Я не хочу терять все достигнутое таким трудом только потому, что общество не готово принять идею работающих матерей. На мой взгляд, это было бы несправедливо».

Выбор? Или отсутствие выбора?

Практику неполного рабочего дня делают наиболее логичным, если вообще не единственным, вариантом для многих работающих родителей и некоторые уникальные элементы швейцарской культуры. Например, здесь до сих пор принято закрывать школы в полдень. На обед дети отправляются домой, а во многих школах детям младших классов после обеда просто нечего делать. Никуда не делась также и проблема нехватки финансово доступных вариантов по уходу за детьми. Всего лишь три дня в неделю в яслях могут легко обойтись семье, не имеющей права на скидки, в 20 тыс. швейцарских франков или даже более в год!

Это означает, что родителям приходиться однажды сесть и очень внимательно подсчитать, что выгоднее — заплатить за ясли или же устроить так, чтобы кто-то в семье работал неполный рабочий день. И если принимается второе решение, то обычно на такое идет мать. Штефан Барт, отец пятилетней девочки, работающий в страховой компании Zurich, на себе испытал как преимущества, так и сложности, связанные с сокращенным графиком работы. Об этом он рассказывает в данном видео.



Многие матери, с которыми поговорил журналист swissinfo.ch, отмечают, насколько в стране распространены традиционные представления о гендерных ролях, согласно которым женщины должны оставаться дома ради блага детей. Кое-кто даже припомнил, как их начальники давали им совет увольняться — причем исходя при этом вроде бы из самых добрых побуждений.

Изменить систему



Валери Бориоло Сандос из Travail Suisse говорит, что «традиционные представления о роли женщин в семье заставляют работодателей полагать, что те предпочитают меньше работать, а когда ребенок болеет, больничный возьмет именно мать. Мы же должны помнить, что есть также и отец, и он тоже может взять больничный по уходу за ребенком».

Общество должно позволить людям сочетать работу и воспитание детей

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Швейцарский профсоюз Travail Suisse выражает надежду на то, что поддерживаемая им народная законодательная инициатива, предлагающая предоставлять родителям право брать 20-дневный отпуск по уходу за ребенком (использовать который могли бы как отец, так и мать) найдет поддержку народа и проложит, тем самым путь, к большему равенствуВнешняя ссылка как дома, так и на работе. Сара Майер говорит, что «если брать отпуск по уходу за ребенком и работать неполный рабочий день будут исключительно женщины, то гендерный разрыв будет существовать всегда».

Некоторые крупные предприятия пытаются сыграть на опережение. Так, швейцарская фармацевтическая компания Novartis только что объявила, что отцам по случаю рождения ребенка здесь будут предлагать 14-недельный отпуск, страховая компания Axa Insurance уже сейчас экспериментирует с такими гибкими формами работы на руководящих должностях, как «job-sharing», а швейцарский национальный телекоммуникационный концерн Swisscom уже много лет предлагает сотрудникам работать по гибкому графику.

Большинство должностей, предусматривающих полный рабочий день — а к этой категории в крупных транснациональных корпорациях в Швейцарии относится большинство руководящих должностей — в настоящее время предусматривает в своём функциональном описании работу и на 80%, а не только на 100%, и такая гибкость в принципе уже сейчас позволяет, тем, кому это надо, работать неполный рабочий день.

В конечном счете, многие родители, c которыми побеседовали журналисты swissinfo.ch, говорили, что общество должно позволить людям сочетать работу и воспитание детей, потому что иначе в стане проигравших оказываются как высокообразованные женщины, так и рынок труда в целом. Как указывает Алкистис Петропаки, «сейчас среди выпускников вузов больше женщин, чем мужчин. Когда впоследствии эти женщины уходят с рынка труда и посвящают себя дому, это превращается в социально-экономическую катастрофу».

Графика: Александра Колер (Alexandra Kohler)





Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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